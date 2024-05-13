Wien om vinteren: Romantik i byen møder eventyr. Uanset om det er på museet, i kaffehuset eller på isen - her åbner der sig en verden fuld af nye oplevelser.

"Når nogen tager på en rejse, har de en historie at fortælle." I Wien kunne intet være nemmere! For selv om vinteren er der masser at opdage for de nysgerrige.

Oplev historiske pladser, paladser og museer med hele familien. Wien er velsignet med af kunst og kultur, som også formår at fortrylle selv de yngste besøgende. Spændende formidlet, skabt til at gå på opdagelse og vække nysgerrighed. Især når vi selv kan være kreative, tryllebinder kulturen os: Så er alt muligt!

Og for at få balance i tingene kan du nyde den hyggelige atmosfære på skøjtebanen foran Wiens rådhus eller spil et par runder curling foran Museumskvarteret.