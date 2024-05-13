Wien
Hvor kunst, kultur og livsglæde smelter sammen
"Når nogen tager på en rejse, har de en historie at fortælle." I Wien kunne intet være nemmere! For selv om vinteren er der masser at opdage for de nysgerrige.
Oplev historiske pladser, paladser og museer med hele familien. Wien er velsignet med af kunst og kultur, som også formår at fortrylle selv de yngste besøgende. Spændende formidlet, skabt til at gå på opdagelse og vække nysgerrighed. Især når vi selv kan være kreative, tryllebinder kulturen os: Så er alt muligt!
Og for at få balance i tingene kan du nyde den hyggelige atmosfære på skøjtebanen foran Wiens rådhus eller spil et par runder curling foran Museumskvarteret.
Wiens gigantiske pariserhjul, er et af de ældste i verden og byder på en spektakulær udsigt over byen. Det er et ikonisk symbol på Wien og et af Praters højdepunkter.
Wien fra alle perspektiver
Bedste højdepunkter
Ture
Nytår i Wien
Ved årsskiftet tiltrækker Silvesterpfad besøgende med stemningsfulde boder, musik og blinkende lys, mens duften af punch og ristede mandler fylder gaderne. Den verdensberømte nytårskoncert af Wiener Philharmoniker er kronen på værket og symboliserer starten på det nye år - en oplevelse, der på perfekt vis kombinerer wienerkultur og Lebensgefühl.
Men festlighederne begynder allerede før det. Folk samles ved Silversterpfad for at afslutte det gamle år med dans og levende musik. Kort før midnat trækker folk til de smukkeste udsigtspunkter for at beundre fyrværkeriet over byen og sammen ringe det nye år ind - et øjeblik, der udstråler ren wiensk Lebensgefühl.
Der er musik i luften
I musikbyen Wien er Wiener Philharmoniker byens galionsfigur. Dirigenter over hele verden ser det som en ære at opføre nytårskoncerten i den "gyldne sal" i Wiens Musikverein et akustisk mesterværk. Wiener Sängerknaben, Wiens drengekor, fortryller også publikum over hele verden med deres sang.
Men Wien byder på mere end klassisk musik: På Jazzklubben Porgy & Bess er der gang i scenen, mens elektroniske beats flyder langs Donaukanalen.
I julen forvandler Wiens kirker deres storslåede sale til steder med magisk lyd. Uanset om det er klassiske kor eller højtidelig orgelmusik - Kirkekoncerter bringer en kontemplativ atmosfære til byen og bringer julemagi til hjertet af Wien.
Særlige begivenheder
Kirkekoncerter i Wien
Festlige kirkekoncerter fortryller med kor, orgeltoner og klassisk musik i historiske kirker som Stephansdom - kontemplativt og magisk.
Nytårskoncert med Wiener Philharmoniker
Et verdensberømt højdepunkt, der spiller det nye år ind med valse og wienercharme - tradition og elegance i perfekt harmoni.
Julemarkeder
Gløgg, kastanjer og håndlavede kunstværker. Mellem magiske lys og Glühweinboder bliver byen til et hyggeligt mødested fuld af julestemning.
Kendte personligheder
Lyden af Schubert i Wien
Schuberts melodier er en tidløs hyldest til hans hjemby, selvom der altid er et strejf af tristhed i Schuberts musik.
Wiener Philharmoniker
Wiener Philharmoniker - alene navnet er musik. Overalt, hvor det verdensberømte orkester spiller, bliver folk begejstrede og rørte.
Opskrifter
Wienerschnitzel
Denne opskrift virker hver gang og smager som den originale fra Wien. Hemmeligheden er det klarede smør. Det gør wienerschnitzlen mør og sprød.
Sachertorte
Med denne opskrift får du Sachertorte ligesom originalen fra Wien. Hemmeligheden er at hælde al glasuren ud over kagen på én gang.
Tafelspitz
Med denne opskrift smager Tafelspitz (kogt oksekød) som den originale fra Wien. Hemmeligheden er at skære det lækre oksekød helt rigtigt.
Fiakergulasch
Med denne opskrift smager Fiakergulasch som originalen fra Wien. Hemmeligheden: Pynt med pølser, spejlæg og syltede agurker.
Unikke steder at overnatte
Den grønne by
Træerne
"Wiens byhaver" har hænderne fulde. De passer trods alt på omkring en halv million træer: 95.000 allé- og gadetræer, 188.400 parktræer, 1.900 træer på virksomhedsområder og anslået 200.000 skovtræer, f.eks. i Wiener Prater.
Gårde i storbyen
Der er omkring 800 gårde i metropolen Wien. Her høstes der flere agurker end i resten af Østrig. Høstandelen af auberginer, persille, tomater og chilipeber er den samme.
Græsarealerne
Enge, parker, vinmarker, skove, marker og haver: Takket være Wienerwald og Donaus vådområder er næsten halvdelen af Wiens samlede areal græsarealer. Bydelen Hietzing er i øvrigt det grønneste med 70% grønne områder.
Skånsom mobilitet
Der er 162 offentlige transportlinjer, som bruges af mere end 966 millioner passagerer om året. Wienerne er særligt bæredygtige, når det gælder mobilitet: 73% tager den offentlige transport til arbejde, 44% går, 13% cykler og kun 33% kører i bil.
Nyd Wien fra første dag
Besøgende nyder godt af rabatter, gratis adgang, offentlig transport og mange særlige tilbud på deres ophold fra den allerførste dag.