Wien
Hvor kunst, kultur og livsglæde smelter sammen

Wien om vinteren: Romantik i byen møder eventyr. Uanset om det er på museet, i kaffehuset eller på isen - her åbner der sig en verden fuld af nye oplevelser.

"Når nogen tager på en rejse, har de en historie at fortælle." I Wien kunne intet være nemmere! For selv om vinteren er der masser at opdage for de nysgerrige.

Oplev historiske pladser, paladser og museer med hele familien. Wien er velsignet med af kunst og kultur, som også formår at fortrylle selv de yngste besøgende. Spændende formidlet, skabt til at gå på opdagelse og vække nysgerrighed. Især når vi selv kan være kreative, tryllebinder kulturen os: Så er alt muligt!

Og for at få balance i tingene kan du nyde den hyggelige atmosfære på skøjtebanen foran Wiens rådhus eller spil et par runder curling foran Museumskvarteret.

Fakta om byen
Indbyggere:ca. 1,8 millioner (største by i Østrig)
Landets hovedstad:Wien er både forbundsland og hovedstad
Areal:ca. 415 km2
Højde:151 m (Lobau) til 542 m (Hermannskogel)
Udsigtspunkter:Donautårnet, Stephansdom, Hermannskogel

Wiens gigantiske pariserhjul, er et af de ældste i verden og byder på en spektakulær udsigt over byen. Det er et ikonisk symbol på Wien og et af Praters højdepunkter.

Wien fra alle perspektiver

Bedste højdepunkter

Pariserhjul

Den spanske rideskole

Belvedere

Musikverein

Schloss Schönbrunn

Staatsoper

Stephansdom

Kunsthistorisches Museum

Aktiviteter i og omkring Wien

Ture

Hestevognstur

Guidede byrundture

Wien på 3 dage

Fra art nouveau til modernisme

Udflugter i det omkringliggende landskab

Nytår i Wien

Kultur, vals og en verdensberømt koncert

Ved årsskiftet tiltrækker Silvesterpfad besøgende med stemningsfulde boder, musik og blinkende lys, mens duften af punch og ristede mandler fylder gaderne. Den verdensberømte nytårskoncert af Wiener Philharmoniker er kronen på værket og symboliserer starten på det nye år - en oplevelse, der på perfekt vis kombinerer wienerkultur og Lebensgefühl.

Men festlighederne begynder allerede før det. Folk samles ved Silversterpfad for at afslutte det gamle år med dans og levende musik. Kort før midnat trækker folk til de smukkeste udsigtspunkter for at beundre fyrværkeriet over byen og sammen ringe det nye år ind - et øjeblik, der udstråler ren wiensk Lebensgefühl.

Nytårsaften i Wien

Der er musik i luften

Wien: Musikkens by

I musikbyen Wien er Wiener Philharmoniker byens galionsfigur. Dirigenter over hele verden ser det som en ære at opføre nytårskoncerten i den "gyldne sal" i Wiens Musikverein et akustisk mesterværk. Wiener Sängerknaben, Wiens drengekor, fortryller også publikum over hele verden med deres sang.

Men Wien byder på mere end klassisk musik: På Jazzklubben Porgy & Bess er der gang i scenen, mens elektroniske beats flyder langs Donaukanalen.

I julen forvandler Wiens kirker deres storslåede sale til steder med magisk lyd. Uanset om det er klassiske kor eller højtidelig orgelmusik - Kirkekoncerter bringer en kontemplativ atmosfære til byen og bringer julemagi til hjertet af Wien.

Særlige begivenheder

Kirkekoncerter i Wien

Festlige kirkekoncerter fortryller med kor, orgeltoner og klassisk musik i historiske kirker som Stephansdom - kontemplativt og magisk.

Kirkekoncerter

Nytårskoncert med Wiener Philharmoniker

1.1.2025
Musikverein Musikvereinsplatz 1, 1013 Wien

Et verdensberømt højdepunkt, der spiller det nye år ind med valse og wienercharme - tradition og elegance i perfekt harmoni.

Nytårskoncert

Julemarkeder

8.11.2024 – 31.12.2024
Wien

Gløgg, kastanjer og håndlavede kunstværker. Mellem magiske lys og Glühweinboder bliver byen til et hyggeligt mødested fuld af julestemning.

Julemarkeder

Operabal i Wien

27.2.2025
Staatsoper Opernring 2, 1010 Wien

Glamour, vals og elegance i perfektion. En fejring af højkultur, hvor tradition og livsglæde forvandler operahuset til en glitrende balsal.

Operabal

Kendte personligheder

Lyden af Schubert i Wien

Schuberts melodier er en tidløs hyldest til hans hjemby, selvom der altid er et strejf af tristhed i Schuberts musik.

Franz Schubert

Wiener Philharmoniker

Wiener Philharmoniker - alene navnet er musik. Overalt, hvor det verdensberømte orkester spiller, bliver folk begejstrede og rørte.

Wiener Philharmoniker

Mozart

En tur gennem Mozarts Wien - fra Schönbrunn Slot til Sankt Marx Kirkegård.

Wolfgang Amadeus Mozart

Beethoven

Efter at have valgt Wien som sit adoptivhjem tilbragte Beethoven det meste af sit liv i byen. En musikalsk rejse tilbage i tiden.

Ludwig van Beethoven

Opskrifter

Wienerschnitzel

Denne opskrift virker hver gang og smager som den originale fra Wien. Hemmeligheden er det klarede smør. Det gør wienerschnitzlen mør og sprød.

Få opskriften

Sachertorte

Med denne opskrift får du Sachertorte ligesom originalen fra Wien. Hemmeligheden er at hælde al glasuren ud over kagen på én gang.

Få opskriften

Tafelspitz

Med denne opskrift smager Tafelspitz (kogt oksekød) som den originale fra Wien. Hemmeligheden er at skære det lækre oksekød helt rigtigt.

Få opskriften

Fiakergulasch

Med denne opskrift smager Fiakergulasch som originalen fra Wien. Hemmeligheden: Pynt med pølser, spejlæg og syltede agurker.

Få opskriften

Mandelgugelhupf

Prøv opskriften på denne lækre kage, hvor mandlerne spiller hovedrollen!

Få opskriften

Unikke steder at overnatte

Boutiquehotel Harmonie

Hotel Sans Souci

Boutique Hotel Stadthalle

Hotel Daniel

Den grønne by

Bæredygtighed i Wien

Træerne

"Wiens byhaver" har hænderne fulde. De passer trods alt på omkring en halv million træer: 95.000 allé- og gadetræer, 188.400 parktræer, 1.900 træer på virksomhedsområder og anslået 200.000 skovtræer, f.eks. i Wiener Prater.

Gårde i storbyen

Der er omkring 800 gårde i metropolen Wien. Her høstes der flere agurker end i resten af Østrig. Høstandelen af auberginer, persille, tomater og chilipeber er den samme.

Græsarealerne

Enge, parker, vinmarker, skove, marker og haver: Takket være Wienerwald og Donaus vådområder er næsten halvdelen af Wiens samlede areal græsarealer. Bydelen Hietzing er i øvrigt det grønneste med 70% grønne områder.

Skånsom mobilitet

Der er 162 offentlige transportlinjer, som bruges af mere end 966 millioner passagerer om året. Wienerne er særligt bæredygtige, når det gælder mobilitet: 73% tager den offentlige transport til arbejde, 44% går, 13% cykler og kun 33% kører i bil.

Nyd Wien fra første dag

"Vienna City Card", "Vienna Pass" og "Vienna Flexi Pass"

Besøgende nyder godt af rabatter, gratis adgang, offentlig transport og mange særlige tilbud på deres ophold fra den allerførste dag.

Wien City Card

Wien Pass

Wien Flexi Pass

Wien Welcome Card

FAQ

  • Prater

  • Den spanske rideskole

  • Belvedere

  • Musikverein

  • Schönbrunn Slot

  • Staatsoper

  • Stephansdom

  • Kunsthistorisches Museum

I Wien spænder tilbuddet fra museumsbesøg over julemarkeder til sportsgrene som skøjteløb, kælkning og curling.

På Wiens turistråds hjemmeside finder du en omfattende kalender over begivenheder.

Det særlige ved Wien er blandingen af kunst, kultur, arkitektur, musik og indtagende charme - traditionen holdes i live og kombineres dygtigt med modernitet mange steder.

5 grunde til, at Wien tilbyder så høj livskvalitet

  1. Det grønne er så tæt på!

    Du kan komme fra byens centrum til det nærmeste rekreative område på 15 minutter

  2. Offentlig transport kører problemfrit

    Wienerne elsker deres offentlige transport som sporvogne, busser og undergrundsbanen. I weekenden kører undergrundsbanen hele natten.

  3. Drikkevandet kommer fra ledningsnettet!

    Drikkevandet kommer direkte ind i byen fra Alperne i Niederösterreich og Steiermark via rør med høje kilder.

  4. Byen er super ren!

    Gader, parker og offentlige pladser er en fryd - i ordets bogstaveligste forstand: Affaldsindsamling og rengøring fungerer upåklageligt.

  5. Det handler om fred og ro!

    Måske har kaffehusene og vinbarerne altid fremmet mentaliteten: Her er ganske roligt.

