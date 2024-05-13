I Slow Food Travel regionen i Kärnten kan gæsterne kigge de regionale producenter over skulderen, når de udøver deres traditionelle håndværk.

Slow food i stedet for fast food

I Kärnten møder du mennesker, der har indset, at du først og fremmest har brug for én ting for at opleve ægte nydelse: Nemlig tid. Og ikke kun til at smage på regionale specialiteter, men også til at producere dem. En tur til Slow Food Travel-regionen i Gailtal, Lesachtal, Gitschtal og til Weissensee er derfor lige så meget en rejse til traditionelt håndværk - og til producenter fulde af engagement.

Landmænd, kokke og producenter arbejder sammen om at tænke på økologisk og bæredygtig korndyrkning, fiskeopdræt, forvaltning af alpegræsgange og osteproduktion. Med stor omhu og passion skaber de produkter, som ofte er blevet dyrket i regionen i århundreder. På den måde dyrker de ikke kun traditionel viden, men ønsker også at bringe deres produktion tættere på deres gæster. Kärntner Kasnudeln, de traditionelle Kärntner osteknödel, den præcise forsegling af de fyldte pastaer, bagning af naturligt surdejsbrød eller fremstilling af smør direkte på bjerget. Kokkene giver tilsyneladende velkendte produkter et moderne twist i kreative retter.