Oplev kulinariske glæder i Kärnten!
Smag med omtanke!
Slow food i stedet for fast food
I Kärnten møder du mennesker, der har indset, at du først og fremmest har brug for én ting for at opleve ægte nydelse: Nemlig tid. Og ikke kun til at smage på regionale specialiteter, men også til at producere dem. En tur til Slow Food Travel-regionen i Gailtal, Lesachtal, Gitschtal og til Weissensee er derfor lige så meget en rejse til traditionelt håndværk - og til producenter fulde af engagement.
Landmænd, kokke og producenter arbejder sammen om at tænke på økologisk og bæredygtig korndyrkning, fiskeopdræt, forvaltning af alpegræsgange og osteproduktion. Med stor omhu og passion skaber de produkter, som ofte er blevet dyrket i regionen i århundreder. På den måde dyrker de ikke kun traditionel viden, men ønsker også at bringe deres produktion tættere på deres gæster. Kärntner Kasnudeln, de traditionelle Kärntner osteknödel, den præcise forsegling af de fyldte pastaer, bagning af naturligt surdejsbrød eller fremstilling af smør direkte på bjerget. Kokkene giver tilsyneladende velkendte produkter et moderne twist i kreative retter.
Bæredygtige kulinariske tips
Slow Food Events: Kig de professionelle over skulderen
Hotel "Die Forelle" ved Weissensee
Vilde fisk fra Weissensee er noget helt særligt, fordi der er et begrænset udbud af dem. Disse marineret af den prisbelønnede kok Hannes Müller er en oplevelse.
Gasthof Grünwald i Dellach i Gailtal
Prøc den hjemmelavede pasta fra Kärnten med forskelligt fyld, og lær kunsten at "Nudlkrendel" (lukke pastalommerne) af mesterkokkene.
Der kleine Bär i Hermagor
Workshop hos den prisbelønnede kok Manuel Ressi, der afslører tips fra sit kreative grøntsagskøkken. Vegetariske retter tilberedes og smages sammen.
Hotel Schloss Lerchenhof i Hermagor
Baconmester og slotsejer Hans Steinwender introducerer sine gæster til en verden af ægte bacon fra Gailtal: Fra dyrehold til lufttørring og smagning
Lissis kolde bondegårdsis i Gundersheim
Cremet is lavet af gårdmælk og med frugt- eller chokoladesmag. Det er Lissis bondegårdsis.
Schloss Lichtengraben i Bad St. Leonhard
Udforsk stedet sammen med slotsherren: Ryg fisk, se slottet og slut af med røget fisk varm fra ovnen eller Kasnudeln på slottet.
Gården Bischof i Würmlach
I det lille alpemejeri på Bischofalm fremstilles der Gailtal-ost og -smør hele sommeren. Gæsterne kan lære alt om smørfremstilling af familien på gården.
UNESCO-kulturarv
Brødfremstilling i Lesachdalen er blevet kåret til immateriel kulturarv af UNESCO; kornet til brødet males stadig i gamle møller. Den, der ønsker at smage Lesachtal-brød og dets ingredienser, kommer med ganen på en rejse: Op til højder på op til 1.427 meter, hvor kornet vokser og høstes i ren natur, og så ned til Maria Luggau, hvor de fem vandmøller ligger i 1.179 meters højde, og hvor kornet males til bagerne i dalen. Det rige, frugtagtige, værdifulde og prisbelønnede brød bages i deres ovne.
Der er også særlige Slow Food Travel-oplevelser centreret omkring Lesachtal-brød:
Nyd med omtanke: 4 hoteller i Kärnten
Den kulinariske rejseguide præsenterer det bedste fra alpen-adria køkkenet i Kärnten. Det er på den ene side kendetegnet ved de korte leveringsveje for maden og på den anden side ved den høje kvalitet i forarbejdningen af basisprodukterne. På den måde kommer der variation og nye smagsoplevelser på tallerkenen. Med Slow Food-guiden sætter Kärnten standarden for bæredygtighed samt kvalitets- og oprindelsessikring og afspejler den ærlige vej, som landmænd, kokke og værter følger efter principperne om "godt, rent og fair". Landbrug og turisme arbejder hånd i hånd for at udvikle bæredygtige leveområder.