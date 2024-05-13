Oplev kulinariske glæder i Kärnten!
Smag med omtanke!

I Slow Food Travel regionen i Kärnten kan gæsterne kigge de regionale producenter over skulderen, når de udøver deres traditionelle håndværk.

Slow food i stedet for fast food

I Kärnten møder du mennesker, der har indset, at du først og fremmest har brug for én ting for at opleve ægte nydelse: Nemlig tid. Og ikke kun til at smage på regionale specialiteter, men også til at producere dem. En tur til Slow Food Travel-regionen i Gailtal, Lesachtal, Gitschtal og til Weissensee er derfor lige så meget en rejse til traditionelt håndværk - og til producenter fulde af engagement.

Landmænd, kokke og producenter arbejder sammen om at tænke på økologisk og bæredygtig korndyrkning, fiskeopdræt, forvaltning af alpegræsgange og osteproduktion. Med stor omhu og passion skaber de produkter, som ofte er blevet dyrket i regionen i århundreder. På den måde dyrker de ikke kun traditionel viden, men ønsker også at bringe deres produktion tættere på deres gæster. Kärntner Kasnudeln, de traditionelle Kärntner osteknödel, den præcise forsegling af de fyldte pastaer, bagning af naturligt surdejsbrød eller fremstilling af smør direkte på bjerget. Kokkene giver tilsyneladende velkendte produkter et moderne twist i kreative retter.

Bæredygtige kulinariske tips

Slow Food-oplevelser

Slow Food-landsbyer

Slow Food Travel: Gastronomi

Slow Food Kärnten: 10 restauranter med virkelig god mad

Slow Food Travel: Overnatning

Regionalt indkøb: Kulinariske specialiteter

Slow Food Events: Kig de professionelle over skulderen

En tur til Slow Food Travel regionen Kärnten er en rejse til regionale producenter, som lader dig kigge dem over skulderen, mens de udøver deres traditionelle håndværk.

Hotel "Die Forelle" ved Weissensee

Vilde fisk fra Weissensee er noget helt særligt, fordi der er et begrænset udbud af dem. Disse marineret af den prisbelønnede kok Hannes Müller er en oplevelse.

Gourmethotellet "Die Forelle"

Gasthof Grünwald i Dellach i Gailtal

Prøc den hjemmelavede pasta fra Kärnten med forskelligt fyld, og lær kunsten at "Nudlkrendel" (lukke pastalommerne) af mesterkokkene.

Mere om "Nudelkrendeln"

Der kleine Bär i Hermagor

Workshop hos den prisbelønnede kok Manuel Ressi, der afslører tips fra sit kreative grøntsagskøkken. Vegetariske retter tilberedes og smages sammen.

Workshop: Slow food

Hotel Schloss Lerchenhof i Hermagor

Baconmester og slotsejer Hans Steinwender introducerer sine gæster til en verden af ægte bacon fra Gailtal: Fra dyrehold til lufttørring og smagning

Event: Gailtaler Speck

Lissis kolde bondegårdsis i Gundersheim

Cremet is lavet af gårdmælk og med frugt- eller chokoladesmag. Det er Lissis bondegårdsis.

Cremet hjemmelavet is

Schloss Lichtengraben i Bad St. Leonhard

Udforsk stedet sammen med slotsherren: Ryg fisk, se slottet og slut af med røget fisk varm fra ovnen eller Kasnudeln på slottet.

Event: Nyd Schloss Lichtengraben

Gården Bischof i Würmlach

I det lille alpemejeri på Bischofalm fremstilles der Gailtal-ost og -smør hele sommeren. Gæsterne kan lære alt om smørfremstilling af familien på gården.

Event: Fremstilling af smør

Gasthaus Poppmeier i St. Paul i Lavanttal

Den sorte knold er eftertragtet af gourmetkokke og gæster. Gasthaus Poppmeier serverer en menu, der får den fine smag frem i retterne.

Workshop:Myten om det sorte hvidløg

UNESCO-kulturarv

Lesachtal-brødet

Brødfremstilling i Lesachdalen er blevet kåret til immateriel kulturarv af UNESCO; kornet til brødet males stadig i gamle møller. Den, der ønsker at smage Lesachtal-brød og dets ingredienser, kommer med ganen på en rejse: Op til højder på op til 1.427 meter, hvor kornet vokser og høstes i ren natur, og så ned til Maria Luggau, hvor de fem vandmøller ligger i 1.179 meters højde, og hvor kornet males til bagerne i dalen. Det rige, frugtagtige, værdifulde og prisbelønnede brød bages i deres ovne.

Der er også særlige Slow Food Travel-oplevelser centreret omkring Lesachtal-brød:

Nyd med omtanke: 4 hoteller i Kärnten

Biohotel Gralhof ved Weissensee

Strandhotel Weissensee

Biohotel i St. Daniel

Gipfelhaus Magdalensberg

Slow Food Kärnten Guide

Den kulinariske rejseguide præsenterer det bedste fra alpen-adria køkkenet i Kärnten. Det er på den ene side kendetegnet ved de korte leveringsveje for maden og på den anden side ved den høje kvalitet i forarbejdningen af basisprodukterne. På den måde kommer der variation og nye smagsoplevelser på tallerkenen. Med Slow Food-guiden sætter Kärnten standarden for bæredygtighed samt kvalitets- og oprindelsessikring og afspejler den ærlige vej, som landmænd, kokke og værter følger efter principperne om "godt, rent og fair". Landbrug og turisme arbejder hånd i hånd for at udvikle bæredygtige leveområder.

Slow Food Kärnten Guide

FAQ

Producenter, landmænd og kokke i Slow Food Travel Region i dalene Gailtal, Lesachtal, Gitschtal og Weissensee bringer deres gæster tættere på vigtigheden af bæredygtigt og fair producerede fødevarer af høj kvalitet. Men det er også en særlig sanselig oplevelse. Det, gæsterne tager med sig, er fantastiske møder og et dybt indtryk af, hvor berigende en bevidst tilgang til mad og naturen i det hele taget kan være.

er blot nogle få af specialiteterne fra Kärnten.

De Bedste restauranter i Kärnten blander Alpernes og Adriaterhavets rigdom i fremragende husmandskost og gourmetkøkken. Slow Food Kärnten tip: 10 restauranter med virkelig god mad.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig