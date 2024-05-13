De smukkeste rejsemål i Østrig består af regioner med forskellige landskaber og byer med seværdigheder, kultur og arkitektur.

Østrig er ren mangfoldighed: fra gletsjerdækkede bjergtoppe og alpine enge til krystalklare badesøer og tætte skove til maleriske vingårde og flodsenge - her mødes natur og kultur på en unik måde. Hver af de ni forbundslande byder på imponerende landskaber og byer, der kombinerer historie og moderne arkitektur.

Uanset om du er på udkig efter den alpine Lebensgefühl i bjergene eller vil opleve den urbane livlighed i forbundslandenes hovedstænder - Østrig er et land, der henvender sig til enhver smag. Her kan du tilbringe afslappende dage ved søen, bestige bjergtoppene eller fordybe dig i det rige kulturliv med koncerter, museer og festivaler. Den særlige topografi gør det muligt for dig at tilrettelægge din rejse helt efter dine præferencer. Østrig inspirerer og berører med sin skønhed og Lebensgefühl.