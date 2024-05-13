Forbundslande i Østrig
Mellem skiløb og vintermagi, mellem alpekøkkenet og wellness
Skiløb, langrend og rolige vinteraktiviteter, bjerge og søer, wellness og alpekøkken. De ni forbundslande i Østrig byder på en spændende og farverig variation for børnefamilier såvel som solorejsende, vennegrupper og par.
Forbundslandet fyldt med wellness
I det solrige Burgenland vil folk, der længes efter ro og natur, finde, hvad de leder efter på en vinterferie: Wellness i afslappende kurbad, men også skøjteløb på Neusiedler See eller vintervandringer i Neusiedler See - Seewinkel Nationalpark.
Forbundslandet med livsglæde
Det sydligste forbundsland er kendt for sine søer. Og for sine indbyggere, som anses for at være særligt livsglade og naturelskende.
Når alt kommer til alt, åbner det milde klima døren for alt, hvad der sker i naturen: skiløb, langrend eller skøjteløb på naturlig is.
Forbundslandet for naturelskere
Vinteren i Niederösterreich er på sit mest harmoniske. Her i det nordøstlige Østrig venter den maleriske natur på dig.
Glædelige oplevelser som sneskovandring fylder vinterdagen med følelser, der varmer hjertet. For hvad kan være bedre end at opleve aktiviteter i sneen sammen?
Forbundslandet med hyggen
Har de visuelle omgivelser indflydelse på sjælen og sindet? Ifølge befolkningen i Oberösterreich har det. Det skyldes, at nogle af de mest naturskønne regioner i Østrig ligger her, hvor dit "hjerte vil åbne sig" - fra det romantiske Salzkammergut til det kantede Mühlviertel. Sådanne stille, hyggelige kraftsteder har i øvrigt deres eget navn: Gschmå-Platzl.
Forbundslandet med passion for natur
Befolkningen i SalzburgerLand elsker naturen - og alle udendørs sportsaktiviteter. Hvordan kunne det være anderledes med denne koncentrerede skønhed af søer i alpeforlandet, skove og bjerge?
Og i Mozarts by, Salzburg, funkler de kulturelle og arkitektoniske skatte.
Forbundslandet med det grønne hjerte
Dette forbundsland er "Østrigs grønne hjerte" - en ære, som Steiermark har gjort sig fortjent til takket være den højeste andel af skov i landet, selv i den hvide vinter:
At lave spor på perfekt præparerede langrendsløjper i Steiermark i morgensolens blide lys og komme ind i flowet. Ekkoet? Et hyl af glæde!
Forbundslandet med alpin Lebensgefühl
Lykken bor i bjergene. Det er tyrolere overbeviste om. Det handler om action, adrenalin og fart: fra snowkiting og airboarding til snowtubing og snowskiing - Tyrol er den naturlige kulisse for hurtige, sjove sportsgrene. Ud over klassikerne som skiløb, snowboarding og langrend har disse sportsgrene været på mode i et stykke tid nu.
Det er ikke så mærkeligt, for Tyrol ligger der, hvor Alperne troner, og en del af Großglockner, Østrigs højeste bjerg, rager op i himlen.
Forbundslandet med den kreative åre
Sol, sne, perfekt præparerede pister: Østrigs mindste forbundsland viser traditionelt storhed, når det gælder vinterferie.
Dynamiske sving, hyggelige off-piste-oplevelser eller fantastiske skiture - alt dette og meget mere venter på dig i Vorarlberg. Og selvfølgelig den obligatoriske tallerken med Kässpätzle.
Byen med kærlighed til kultur
Wien, byen og forbundslandet, er den grønneste by i verden, Wien har en særlig høj livskvalitet, Wien er musik, kunst og kultur.
Og Wien er blandingen af en Lebensgefühl, der gør byen så sympatisk: en portion ro, masser af charme, lidt "Granteln" (at være i dårligt humør) og den legendariske "Schmäh" (en særlig form for humor).
Tips til klimabeskyttelse
Vælg bæredygtige skisportssteder
Book miljøcertificerede hoteller
Tilbring din vinterferie på en økologisk gård
Planlæg din rejse med tog
Brug bæredygtig mobilitet på skisportsstedet
Lej skiudstyr (med øko-standarder)
Bliv på pisten (for naturens skyld)!
Nyd regional, sæsonbestemt og økologisk mad
Prøv vinteraktiviteter uden for pisten