Forbundslande i Østrig
Mellem skiløb og vintermagi, mellem alpekøkkenet og wellness

De ni forbundslande i Østrig byder på en spændende og farverig variation. Lige noget for dig, der ønsker en alsidig vinterferie.

Skiløb, langrend og rolige vinteraktiviteter, bjerge og søer, wellness og alpekøkken. De ni forbundslande i Østrig byder på en spændende og farverig variation for børnefamilier såvel som solorejsende, vennegrupper og par.

Forbundslandet fyldt med wellness

Burgenland

I det solrige Burgenland vil folk, der længes efter ro og natur, finde, hvad de leder efter på en vinterferie: Wellness i afslappende kurbad, men også skøjteløb på Neusiedler See eller vintervandringer i Neusiedler See - Seewinkel Nationalpark.

Burgenland om vinteren

Forbundslandet med livsglæde

Kärnten

Det sydligste forbundsland er kendt for sine søer. Og for sine indbyggere, som anses for at være særligt livsglade og naturelskende.

Når alt kommer til alt, åbner det milde klima døren for alt, hvad der sker i naturen: skiløb, langrend eller skøjteløb på naturlig is.

Kärnten im vinteren

Forbundslandet for naturelskere

Niederösterreich

Vinteren i Niederösterreich er på sit mest harmoniske. Her i det nordøstlige Østrig venter den maleriske natur på dig.

Glædelige oplevelser som sneskovandring fylder vinterdagen med følelser, der varmer hjertet. For hvad kan være bedre end at opleve aktiviteter i sneen sammen?

Niederösterreich om vinteren

Forbundslandet med hyggen

Oberösterreich

Har de visuelle omgivelser indflydelse på sjælen og sindet? Ifølge befolkningen i Oberösterreich har det. Det skyldes, at nogle af de mest naturskønne regioner i Østrig ligger her, hvor dit "hjerte vil åbne sig" - fra det romantiske Salzkammergut til det kantede Mühlviertel. Sådanne stille, hyggelige kraftsteder har i øvrigt deres eget navn: Gschmå-Platzl.

Oberösterreich om vinteren

Forbundslandet med passion for natur

SalzburgerLand

Befolkningen i SalzburgerLand elsker naturen - og alle udendørs sportsaktiviteter. Hvordan kunne det være anderledes med denne koncentrerede skønhed af søer i alpeforlandet, skove og bjerge?

Og i Mozarts by, Salzburg, funkler de kulturelle og arkitektoniske skatte.

SalzburgerLand om vinteren

Forbundslandet med det grønne hjerte

Die Steiermark

Dette forbundsland er "Østrigs grønne hjerte" - en ære, som Steiermark har gjort sig fortjent til takket være den højeste andel af skov i landet, selv i den hvide vinter:

At lave spor på perfekt præparerede langrendsløjper i Steiermark i morgensolens blide lys og komme ind i flowet. Ekkoet? Et hyl af glæde!

Die Steiermark om vinteren

Forbundslandet med alpin Lebensgefühl

Tyrol

Lykken bor i bjergene. Det er tyrolere overbeviste om. Det handler om action, adrenalin og fart: fra snowkiting og airboarding til snowtubing og snowskiing - Tyrol er den naturlige kulisse for hurtige, sjove sportsgrene. Ud over klassikerne som skiløb, snowboarding og langrend har disse sportsgrene været på mode i et stykke tid nu.

Det er ikke så mærkeligt, for Tyrol ligger der, hvor Alperne troner, og en del af Großglockner, Østrigs højeste bjerg, rager op i himlen.

Tyrol om vinteren

Forbundslandet med den kreative åre

Vorarlberg

Sol, sne, perfekt præparerede pister: Østrigs mindste forbundsland viser traditionelt storhed, når det gælder vinterferie.

Dynamiske sving, hyggelige off-piste-oplevelser eller fantastiske skiture - alt dette og meget mere venter på dig i Vorarlberg. Og selvfølgelig den obligatoriske tallerken med Kässpätzle.

Vorarlberg om vinteren

Byen med kærlighed til kultur

Wien

Wien, byen og forbundslandet, er den grønneste by i verden, Wien har en særlig høj livskvalitet, Wien er musik, kunst og kultur.

Og Wien er blandingen af en Lebensgefühl, der gør byen så sympatisk: en portion ro, masser af charme, lidt "Granteln" (at være i dårligt humør) og den legendariske "Schmäh" (en særlig form for humor).

Wien om vinteren

Tips til klimabeskyttelse

Hvordan kan vi forene klimabeskyttelse og vinterferie?

  • Vælg bæredygtige skisportssteder

  • Book miljøcertificerede hoteller

  • Tilbring din vinterferie på en økologisk gård

  • Planlæg din rejse med tog

  • Brug bæredygtig mobilitet på skisportsstedet

  • Lej skiudstyr (med øko-standarder)

  • Bliv på pisten (for naturens skyld)!

  • Nyd regional, sæsonbestemt og økologisk mad

  • Prøv vinteraktiviteter uden for pisten

