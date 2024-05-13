Donau
Kulturlandskab, slotte og klostre
Mellem Passau og Bratislava løber Donau gennem Oberösterreich, Niederösterreich og Wien. Schlögener Loop er Donaus mest berømte sløjfe og et mesterværk af evolution, et produkt af vind, vand og et par millioner års tid.
Romerne brugte den som vandvej, og selv dengang blev varer og verdensanskuelser transporteret ind i landet via Donau. Det faktum, at floden skabte et mildt mikroklima med frugtbar jord, tiltrak tidligt mennesker til dens bredder. De byggede slotte og borge og klostre, grundlagde landsbyer og planlagde byer. De skabte et kulturlandskab, som er helt unikt.
"På den smukke blå Donau" - Johann Strauss Sohns vals begyndte sit triumftog rundt i verden kort efter premieren den 15. februar 1867. I dag er den Østrigs hemmelige nationalsang og et fast punkt på programmet ved nytårskoncerten i den store sal i Wiens Musikverein.
Donau fra alle perspektiver
Bedste højdepunkter
Unikke steder at overnatte
Fri flod. Vild skov
Donau-Auen Nationalpark strækker sig fra Wien til Morava-flodens udmunding ved grænsen til Slovakiet. Donau, som stadig flyder frit her på en strækning af 36 kilometer, får lov til at forme landskabet og er hjemsted for over 60 fiskearter, isfugle, havørne, bævere, sumpskildpadder, sjældne orkideer og utallige insektarter.
Der er fri adgang til naturreservatet, men det er ikke tilladt at forlade vandrestierne og de autoriserede cykelruter. Guidede vandreture og jolleture ledsaget af nationalparkens rangers giver en særlig naturoplevelse.