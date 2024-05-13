Donau
Kulturlandskab, slotte og klostre

Fordelt på 350 kilometer har floden Donau i Østrig skabt et af de smukkeste kulturlandskaber i Europa.

Mellem Passau og Bratislava løber Donau gennem Oberösterreich, Niederösterreich og Wien. Schlögener Loop er Donaus mest berømte sløjfe og et mesterværk af evolution, et produkt af vind, vand og et par millioner års tid.

Romerne brugte den som vandvej, og selv dengang blev varer og verdensanskuelser transporteret ind i landet via Donau. Det faktum, at floden skabte et mildt mikroklima med frugtbar jord, tiltrak tidligt mennesker til dens bredder. De byggede slotte og borge og klostre, grundlagde landsbyer og planlagde byer. De skabte et kulturlandskab, som er helt unikt.

Hurtig info om Donau
Længde:2.850 km flod, hvoraf 350 løber gennem Østrig
Udspring:I Schwarzwald i Tyskland
Udmunding:Sortehavet
Forløb:Fra vest til øst

"På den smukke blå Donau" - Johann Strauss Sohns vals begyndte sit triumftog rundt i verden kort efter premieren den 15. februar 1867. I dag er den Østrigs hemmelige nationalsang og et fast punkt på programmet ved nytårskoncerten i den store sal i Wiens Musikverein.

Donau fra alle perspektiver

Bedste højdepunkter

Udsigt over Donau fra Schlögen

Smuk udsigt langs Donau

Augustinerklosteret Sankt Florian

Aggstein Borgruin

Göttweig-klosteret

Krems på Donau

Klosterneuburg Kloster

Aktiviteter langs Donau

Unikke steder at overnatte

Designhotel Spinnerei i Linz

Steigenberger Hotel & Spa, Krems

Hotel Donauschlinge

Hotel Schloss Dürnstein i Wachau

Hotel Wesenufer

Hilton Vienna Waterfront

Fri flod. Vild skov

Nationalpark Donaus flodslette

Donau-Auen Nationalpark strækker sig fra Wien til Morava-flodens udmunding ved grænsen til Slovakiet. Donau, som stadig flyder frit her på en strækning af 36 kilometer, får lov til at forme landskabet og er hjemsted for over 60 fiskearter, isfugle, havørne, bævere, sumpskildpadder, sjældne orkideer og utallige insektarter.

Der er fri adgang til naturreservatet, men det er ikke tilladt at forlade vandrestierne og de autoriserede cykelruter. Guidede vandreture og jolleture ledsaget af nationalparkens rangers giver en særlig naturoplevelse.

Nationalparken Donaus vådområder

FAQ

Donau flyder fra vest til øst og krydser Østrig over en længde på omkring 350 kilometer, hvilket gør den til en vigtig livsnerve for landet. Den forbinder historiske byer, naturreservater og kulturskatte.

Den kommer ind i landet ved Jochenstein i Oberösterreich og løber først gennem byen Linz til Schlögener Schlinge.

Længere mod øst bugter den sig gennem den berømte Wachau der er på UNESCO's verdensarvsliste, og som er kendt for sine maleriske vinmarker og slotsruiner.

Derefter når den Wien, før den fortsætter gennem Donau-Auen Nationalpark nationalpark og forlader til sidst landet ved Hainburg på grænsen til Slovakiet.

Disse steder viser mangfoldigheden i Donau-regionen i Østrig:

  • Linz: Hovedstaden i Oberösterreich, "City of Media Arts", imponerer med sine moderne kulturtilbud, herunder Ars Electronica Centre og Lentos Art Museum.

  • Klosteret i Melk: Det barokke benediktinerkloster rager højt op over Donau.

  • Wachau-dalen: UNESCO's verdensarvsområde mellem Melk og Krems er kendt for stejle vinmarker og historiske slotte som Dürnstein- og Aggstein-ruinerne.

  • Krems: imponerer med sin gamle bydel, kunstgalleriet Kunsthalle Krems og små vingårde.

  • Wien: Hovedstaden kombinerer Donaus bredder med byliv. Donaukanalen er et hotspot for kunst og gastronomi, mens den gamle Donau tiltrækker besøgende med sine både og strande. Donauøen er et populært lokalt rekreativt område.

  • Nationalparken Donaus vådområder: Mellem Wien og Bratislava ligger en af de sidste store flodslette-skove i Centraleuropa, som er hjemsted for en fascinerende flora og fauna og er ideel til vandreture i naturen.

