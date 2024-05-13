Fordelt på 350 kilometer har floden Donau i Østrig skabt et af de smukkeste kulturlandskaber i Europa.

Mellem Passau og Bratislava løber Donau gennem Oberösterreich, Niederösterreich og Wien. Schlögener Loop er Donaus mest berømte sløjfe og et mesterværk af evolution, et produkt af vind, vand og et par millioner års tid.