Slotte og borge i Østrig
Oplev en del af Østrigs historie
Mærk historien helt ud i fingerspidserne
Fra øst til vest er Østrig rig på århundreder gamle, imponerende slotte og borge. De ligger ofte på bakker og i smukke landskaber, omgivet af enge, marker og skove. Enhver, der går ind i de kejserlige bygninger og deres haver og parker, vil få et levende indtryk af livet for væbnere og jomfruer, herrer og monarker.
Befolkningen i Østrig er bevidst om deres kulturarv, passer på den med stor omhu og opmærksomhed og holder den i live. Mange af slottene og borgene er blevet omhyggeligt restaureret og gjort tilgængelige for offentligheden. Gæsterne sætter pris på at høre anekdoter fra habsburgernes, grevernes, fyrsternes og andre aristokraters pompøse hverdagsliv på guidede ture til slotte og paladser.
I dag får de historiske bygninger ofte en moderne makeover og bruges til koncerter, ridderfestivaler eller sommerfestivaler.
Schloss Schönbrunn i Wien og Schloss Eggenberg i Graz har fået en helt særlig udmærkelse: De er begge optaget på UNESCOs verdensarvsliste.
Fejr og overnat på slotte og borge
De smukkeste slotshaver
Tag med os på en tur til de smukkeste slotshaver i Østrig, og lad dig fortrylle af haverne.
Følg i fodsporene på fyrstefamilien Esterházy Schloss Esterházy renæssancen Schloss Lackenbach og Schloss Forchtenstein.
Andre populære udflugtsmål til borge og slotte i Burgenland:
Schloss Güssing det ældste slot i provinsen, bygget på en udslukt vulkan
Schloss Lockenhaus: tidligere hjemsted for tempelridderne
Schloss Schlaining inklusive fredsmuseet
Schloss Bernstein hotel i fjerde generation, selv med originale møbler
Schloss Halbturn en barokbygning med park og tidligere kejserlig sommerresidens
De smukkeste slotte i Kärnten er ofte populære steder for koncerter, bryllupper eller sommerfester:
Schloss Porcia renæssancebygningen er et sted for events og udstillinger.
Burgarena Finkenstein ruinerne over Faaker See er hjemsted for en arena til 1.000 personer til arrangementer, som er særligt spektakulære på grund af udsigten.
Schloss Pöckstein den franske have er vært for sommerfestivaler og udendørsarrangementer.
Schloss Maria Loretto ligger på en halvø i Wörthersee og er populær til fester og bryllupper.
Schloss Hochosterwitz: er særligt imponerende og på en 150 meter høj kalkstensklippe, som står alene i landskabet og tiltrækker sig alles opmærksomhed.
Schloss Landskron er ikke kun berømt for Adlerarena, men også for sin gourmetrestaurant.
Schloss Hof slottets storslåede kamre kan besøges.
Schloss Laxenburg består af to bygninger, det gamle slot fra middelalderen og den blå gård fra barokperioden.
Schloss Grafenegg kan kun besøges i sommermånederne. Tip: Planlæg et koncertbesøg i Wolkenturm!
Schloss Rosenburg ligger højt over Kamptal.
Schloss Rosenau er en barokbygning, som huser verdens eneste frimurermuseum.
Schloss Schallaburg: Her afholdes der udstillinger. De 1.600 terrakottafigurer i den buede gårdhave er særligt seværdige.
Ruine Aggstein er stedet for begivenheder af alle slags - fra middelalderfestivaler til kunsthåndværkermarkeder.
Schloss Ort: På en lille ø i Traunsee ligger slottet Ort Slotsom blev berømt som "Schlosshotel Orth" på østrigsk tv. Det er en af de ældste bygninger i Salzkammergut. Ifølge legenden blev det bygget af kæmpen Erla af kærlighed til Traunsees havfrue Blondchen.
Schloss Greinburg er det ældste beboede slot i Østrig.
Schloss Linz: det var oprindeligt et slot, men huser nu et museum.
Burg Clamm: Her kan man overnatte i lejligheder og suiter.
Schloss Eggenberg det største og vigtigste slotskompleks i Steiermark.
Schloss Seggau slottet i det sydlige Steiermark har en vinkælder, der er over 300 år gammel.
Schloss Herberstein: De der vil se planter, dyr og kunst, bør besøge haveslottet.
Schloss Piber er berømt for sit lipizzaner-stutteri. De lipizzanerhingste, der optræder på den verdensberømte spanske rideskole i Wien, opdrættes kun her.
Schloss Pöllau: Grundplanen for Peterskirken i Rom var forbilledet for Pöllau-slottet. Det er derfor, det har fået tilnavnet "Peterskirken".
Schloss Riegersburg kan nås enten via glaselevatoren, til fods gennem syv slotsporte eller via en via ferrata.
Steiermark-Burgenland Slotsruten: ridderborge, befæstninger og fæstninger
Schloss Mirabell har altid været et symbol på kærlighed: Fyrst ærkebiskop Wolf Dietrich lod slottet med sin barokke lysthave bygge til sin Salome Alt, som også var kulisse for musicalfilmen "The Sound of Music". I dag betragtes Marmorsalen som en af de smukkeste bryllupssale i verden.
Schloss Hellbrunn med sine springvand er en velkommen forfriskning om sommeren.
Schloss Hohenwerfen har en fire tons tung klokke, som der ringes med under guidede ture.
Fæstningen Hohensalzburg: Den ældste, der stadig er i drift Tøndeorgel i verden kan høres tre gange om dagen.
Hofburg Innsbruck: Her ser de fuldstændig renoverede statsværelser ud, som de gjorde i det 18. århundrede.
Schloss Ambras: ud over det habsburgske portrætgalleri med over 200 portrætter rummer dette slot også en af de mest omfattende glassamlinger i verden samt ærkehertug Ferdinand II's kunst- og kuriositetskammer, som allerede i det 16. århundrede blev anset for at være særligt seværdigt.
Schloss Tratzberg renæssancejuvel møder digitalisering: Ud over den guidede tur er der også tidsrejser med virtual reality-briller.
Fæstningen Kufsteins tårn er hjemsted for verdens største udendørs orgel: Heldenorgel.
Schloss Schattenburg i Feldkirch er hjemsted for en af de vigtigste historiske våbensamlinger i Østrig. I sommermånederne afholdes der koncerter i riddersalen.
Palast Hohenems manuskriptet til Nibelungesangen blev opdaget her i slottets bibliotek i 1755. Det rektangulære slot med den imponerende indre gård og riddersalen anses for at være en af de smukkeste renæssancebygninger i Bodensee-regionen.
Schloss Glopper også kendt som Neu-Ems Slot - er et middelalderligt slotskompleks på en bakketop. Det blev omdannet til et 5-stjernet hotel i 2018.
Schloss Schönbrunn er den tidligere sommerresidens for kejserinde Sisi og Habsburgerne. På området findes også verdens ældste zoologiske have.
Belvedere prins Eugenes tidligere residens huser værker af Klimt, Schiele og Kokoschka i et storslået barokmiljø.
Schloss Hofburg-paladsethofburg var den kejserlige residens og det kejserlige centrum i byen Wien.
Hermes Villa var kejserinde Elisabeths tilflugtssted. Hendes mand, kejser Franz Joseph, fik bygget jagthytten i den nuværende Lainzer Tiergarten for at holde Sisi i Wien i længere tid.
Ringstrasse Palais blev bygget, beboet og nogle gange udlejet af aristokrater og velhavere i slutningen af det 19. århundrede. I dag er der kaffehuse, parlamentet og kendte hoteller.
UNESCO-kommissionen er dedikeret til at beskytte og fremme mangfoldigheden af kulturelle udtryk. I Østrig er 12 verdensarvssteder blevet anerkendt af UNESCO - og hver af dem er et besøg værd i sig selv:
det storslåede Schloss Schönbrunn,
de historiske centre i Wien, Salzburg, Baden og Graz med Schloss Eggenberg,
de charmerende landskaber i Wachau, Neusiedler See, Donaulimes og Hallstatt-Dachstein-regionen,
Semmering-jernbanen,
de forhistoriske pæleboliger
og bøgeskovene i Kalkalperne.
Derudover anerkender UNESCO også immateriel kulturarv. Det er særlige ritualer og festivaler, der er værd at beskytte, mundtlige traditioner eller viden om naturlige og håndværksmæssige færdigheder.
FAQ
Information om klimabeskyttelse
Monumentbeskyttelse er langsigtet bevarelse og brug af historiske bygninger. Ved at vedligeholde og restaurere slotte og borge spares der på ressourcer som byggematerialer, og man undgår at forsegle jorden med nye bygninger.
På den måde bidrager bevarelsen af værdifulde historiske bygninger på den ene side til klimabeskyttelse og på den anden side til bevarelsen af traditionelt håndværk. Gamle materialer og byggeteknikker kræver trods alt gammel viden og færdigheder.
Med tilgængelighed og inddragelse i kunst- og kulturoplevelser styrkes den sociale bæredygtighed, og der lægges vægt på hensynsfuld sameksistens.