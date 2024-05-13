Slotte og borge i Østrig

Østrigs slotte og borge giver dig mulighed for at fordybe os i middelalderen, renæssancen eller barokken. Forskellige og uventede kulturelle oplevelser er inkluderet.

Mærk historien helt ud i fingerspidserne

Fra øst til vest er Østrig rig på århundreder gamle, imponerende slotte og borge. De ligger ofte på bakker og i smukke landskaber, omgivet af enge, marker og skove. Enhver, der går ind i de kejserlige bygninger og deres haver og parker, vil få et levende indtryk af livet for væbnere og jomfruer, herrer og monarker.

Befolkningen i Østrig er bevidst om deres kulturarv, passer på den med stor omhu og opmærksomhed og holder den i live. Mange af slottene og borgene er blevet omhyggeligt restaureret og gjort tilgængelige for offentligheden. Gæsterne sætter pris på at høre anekdoter fra habsburgernes, grevernes, fyrsternes og andre aristokraters pompøse hverdagsliv på guidede ture til slotte og paladser.

I dag får de historiske bygninger ofte en moderne makeover og bruges til koncerter, ridderfestivaler eller sommerfestivaler.

Schloss Schönbrunn i Wien og Schloss Eggenberg i Graz har fået en helt særlig udmærkelse: De er begge optaget på UNESCOs verdensarvsliste.