Ruter gennem de små historiske byer i Østrig

Der er mange byer i Østrig, men de små byer er noget helt særligt. Det er ikke så mærkeligt, for disse århundreder gamle byer bliver omhyggeligt vedligeholdt.

Hvis du er på udkig efter en mere afslappet ferieoplevelse, bør du udforske Østrigs små historiske byer. Disse charmerende perler som Bludenz i Vorarlberg, Bad Ischl i Oberösterreich og Hallein i SalzburgerLand byder på historie, gæstfrihed og en romantisk atmosfære.

Hemmelige stier i de små byer

Fem særligt udvalgte ruter forbinder 16 små byer, bl.a. Schärding med sine hyggelige gyder og Steyr i Oberösterreich, som er kendt for sit velbevarede historiske torv. I Baden møder du imponerende biedermeier-arkitektur fra det 19. århundrede.

De små historiske byer kombinerer romantik med en levende kulturscene. Fra traditionelle festivaler til moderne kunstprojekter lever historien og nutiden harmonisk side om side. Disse steder giver mulighed for at stoppe op, beundre detaljerne og nyde hvert eneste unikke øjeblik - alt sammen på dine betingelser, uden forpligtelser.

Hurtig info Små historiske byer
Antal byer:16
Forbundslande:6
Ruter:5
Kriterier:Historiske bygninger, byret og max 45.000 indbyggere
Bedste rejsetidspunkt
Spring, Summer og Autumn
Ideel til
Solo Traveler, Couples og Friends

De små historiske byer fra alle perspektiver

5 ruter langs de små historiske byer

16 små historiske gamle byer i Østrig

Overblik over de 16 små historiske byer

Små byer, store oplevelser

FAQ

Kun byer i Østrig med fredede bygninger eller kvarterer, en byret og op til 45.000 indbyggere kan blive medlem af "Kleine Historische Städte". Formålet med sammenslutningen af byer er at øge deres profil blandt turister.

Der er i alt 16 gamle byer i Østrig med betegnelsen "små historiske byer". De er fordelt på seks forbundslande:

Kärnten

  • Wolfsberg

Niederösterreich

  • Baden

Øvre Østrig

  • Bad Ischl

  • Braunau

  • Freistadt

  • Gmunden

  • Schärding

  • Steyr

SalzburgerLand

  • Hallein

  • Radstadt

Steiermark

  • Bruck an der Mur

  • Bad Radkersburg

  • Fürstenfeld

  • Hartberg

  • Judenburg

Vorarlberg

  • Bludenz

Gmunden ligger ved Traunsee.


Disse 15 byer ligger ved floder:

Kärnten

  • Wolfsberg (Lavant)

Niederösterreich

  • Baden (Schwechat)

Øvre Østrig

  • Bad Ischl (Traun)

  • Braunau (Inn)

  • Freistadt (Feldaist, Jaunitz)

  • Schärding (Inn)

  • Steyr (Enns og Steyr)

SalzburgerLand

  • Hallein (Salzach)

  • Radstadt (Enns)

Steiermark

  • Bruck an der Mur (Mur)

  • Bad Radkersburg (Mur)

  • Fürstenfeld (Feistritz)

  • Hartberg (Hartberger Safen)

  • Judenburg (Mur)

Vorarlberg

  • Bludenz (Ill, Alfenz, Alvierbach og Schesa)

Tips til klimabeskyttelse

Bæredygtighed i byen

Monumentbeskyttelse - dvs. den langsigtede bevarelse og brug af historiske bygninger - sparer ressourcer og bidrager til klimabeskyttelse: Ved at vedligeholde dem sparer man byggematerialer og undgår arealbefæstelse af nye bygninger. På denne måde yder de historiske småbyer også et værdifuldt bidrag til klimabeskyttelse ved at være særligt opmærksomme på vedligeholdelsen af historiske bygninger og monumenter.

Desuden bidrager bevarelsen af historiske bygninger til bevarelsen af traditionelle håndværk.

Social bæredygtighed fokuserer på den anden side på hensynsfuld interaktion - samt tilgængelighed. Den inkluderende museumsguide giver et godt overblik over Østrigs museer med tilbud inden for temaet inklusion.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig

Abonner på vores nyhedsbrev og modtag eksklusive indsigter i:

  • Insidertips til din næste ferie

  • Kulinariske højdepunkter og opskrifter

  • Eventkalender med de bedste arrangementer

  • Aktuelle rejsetilbud og anbefalinger