Ruter gennem de små historiske byer i Østrig
Hvis du er på udkig efter en mere afslappet ferieoplevelse, bør du udforske Østrigs små historiske byer. Disse charmerende perler som Bludenz i Vorarlberg, Bad Ischl i Oberösterreich og Hallein i SalzburgerLand byder på historie, gæstfrihed og en romantisk atmosfære.
Hemmelige stier i de små byer
Fem særligt udvalgte ruter forbinder 16 små byer, bl.a. Schärding med sine hyggelige gyder og Steyr i Oberösterreich, som er kendt for sit velbevarede historiske torv. I Baden møder du imponerende biedermeier-arkitektur fra det 19. århundrede.
De små historiske byer kombinerer romantik med en levende kulturscene. Fra traditionelle festivaler til moderne kunstprojekter lever historien og nutiden harmonisk side om side. Disse steder giver mulighed for at stoppe op, beundre detaljerne og nyde hvert eneste unikke øjeblik - alt sammen på dine betingelser, uden forpligtelser.
Bæredygtighed i byen
Monumentbeskyttelse - dvs. den langsigtede bevarelse og brug af historiske bygninger - sparer ressourcer og bidrager til klimabeskyttelse: Ved at vedligeholde dem sparer man byggematerialer og undgår arealbefæstelse af nye bygninger. På denne måde yder de historiske småbyer også et værdifuldt bidrag til klimabeskyttelse ved at være særligt opmærksomme på vedligeholdelsen af historiske bygninger og monumenter.
Desuden bidrager bevarelsen af historiske bygninger til bevarelsen af traditionelle håndværk.
Social bæredygtighed fokuserer på den anden side på hensynsfuld interaktion - samt tilgængelighed. Den inkluderende museumsguide giver et godt overblik over Østrigs museer med tilbud inden for temaet inklusion.