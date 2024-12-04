Der er mange byer i Østrig, men de små byer er noget helt særligt. Det er ikke så mærkeligt, for disse århundreder gamle byer bliver omhyggeligt vedligeholdt.

Hvis du er på udkig efter en mere afslappet ferieoplevelse, bør du udforske Østrigs små historiske byer. Disse charmerende perler som Bludenz i Vorarlberg, Bad Ischl i Oberösterreich og Hallein i SalzburgerLand byder på historie, gæstfrihed og en romantisk atmosfære.

Hemmelige stier i de små byer

Fem særligt udvalgte ruter forbinder 16 små byer, bl.a. Schärding med sine hyggelige gyder og Steyr i Oberösterreich, som er kendt for sit velbevarede historiske torv. I Baden møder du imponerende biedermeier-arkitektur fra det 19. århundrede.

De små historiske byer kombinerer romantik med en levende kulturscene. Fra traditionelle festivaler til moderne kunstprojekter lever historien og nutiden harmonisk side om side. Disse steder giver mulighed for at stoppe op, beundre detaljerne og nyde hvert eneste unikke øjeblik - alt sammen på dine betingelser, uden forpligtelser.