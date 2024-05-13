Wiens caféer og deres kultur
Kaffehuset
Man skal have oplevet det for at forstå det. Forfatteren Stefan Zweig beskrev det som en "institution af en særlig art, som ikke kan sammenlignes med nogen anden i verden". Og faktisk har kaffehuset i Wien sin helt egen atmosfære, en oprindelig form for hygge. Fordi den wienske kaffehuskultur er så unik og fuld af historie, erklærede UNESCO den for immateriel kulturarv i 2011.
Hvad kendetegner et kaffehus i Wien?
Intet andet sted serveres kaffen på et sølvfad, altid med et glas vand og en diskret kaffeske. Tidligere tiders interiør - marmorborde, polstrede sofaer og Thonet-stolen - er et andet genkendeligt træk, som man stadig kan finde i traditionelle etablissementer i dag.
Ud over de traditionelle kaffehuse er der også den nye bølge af kaffebarer, hvor kaffebønnerne er de virkelige stjerner. De tiltrækker kaffeaficionados, for hvem kaffe er meget mere end bare et nydelsesmiddel.
Der er mennesker i kaffehuset, som gerne vil være alene, men som har brug for selskab.Alfred Polgar
Wienske kaffehuse med masser af historie
Café Central
Forfatteren Peter Altenbergs anden stue var den storslåede Central dengang, og ikke kun hans: Intellektuelle og kunstnere kom og gik her.
Café Sperl
Aviser, billardborde og et interiør som i det 19. århundrede: Sperl nær Naschmarkt tager dig tilbage til det gamle Wiens verden. Der er live klavermusik om søndagen!
Café Sacher
Café Bel Étage er ikke kun et besøg værd på grund af den legendariske Sacher-kage, men også på grund af atmosfæren - lysekroner, rødt fløjl, hvidt marmor.
Café Prückel
Originalt interiør fra 1950'erne møder Art Nouveau: Stemningen hos Prückel på Ringstrasse er unik. Ud over bagværk er der et godt wienerkøkken!
Café Landtmann
Berømtheder fra erhvervslivet og den politiske verden har altid nydt en snak over kaffe og kage eller fine wienerretter i Wiens største "café-lokale".
Café Hawelka
H. C. Artmann, Arthur Miller, Falco: Hawelka i byens centrum har altid været et populært mødested for kunstnere. Sent om aftenen serverer de den berømte Buchteln.
Hvis jeg ikke er på Café Central, er jeg på vej derhen.Peter Altenberg
Sigmund Freud gjorde det, og det samme gjorde Andy Warhol, Gustav Klimt og Oskar Kokoschka: De tilbragte alle utallige timer på wienske kaffehuse. Gæsterne kom og gik, spillede skak, kort eller billard, læste avisen eller diskuterede verdensbegivenheder eller deres egne ideer.
Mange kunstnere og forfattere brugte kaffehuset som en anden dagligstue, og nogle fik endda deres post sendt hertil. De var samlingssteder for socialt samvær, hvor folk som dem kunne undslippe de små, kolde og mørke lejligheder, som var almindelige ved århundredeskiftet. Café Griensteidl, som ikke længere eksisterer i dag, var f.eks. det foretrukne mødested for en gruppe wienerforfattere kaldet Jung-Wien i 1890, centreret omkring Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus og Arthur Schnitzler. Der blev endda skrevet hele bøger i kaffehuset!
Det wienske kaffehus er og bliver en institution. Det er stadig et sted, hvor mange forskellige mennesker kan mødes over en kop kaffe eller en Weißer Spritzer, diskutere og være i godt selskab. I dag kan gæsterne møde politikere på Zum Schwarzen Kameel, kunstnere og kunststuderende på Café Prückel (overfor MAK) eller skuespillere på Café Landtmann lige ved siden af Burgtheater. Kaffehuset ses stadig som en forlængelse af ens egen stue - som et sted for en kort (eller længere) pause, som tilbydes på hvert et hjørne af Wien. Om sommeren tilbyder mange caféer også siddepladser i den såkaldte "Schanigarten" foran caféen - opkaldt efter caféejeren Gianni Tarroni, som startede dette i kejsertiden.
I 1683 forsøgte Det Osmanniske Rige igen at erobre Wien. Dette episke slag mod osmannerne blev udkæmpet af Det Hellige Romerske Rige, ledet af Habsburgermonarkiet, og Polen-Litauen. Efter den osmanniske hær var blevet besejret, fandt en general fra det polsk-litauiske forbund sække med mærkelige bønner i deres forladte lejr. Nogle troede, at det var kamelfoder eller, endnu værre, kamelmøg.
Men generalen eksperimenterede med den dengang bitre bryg, tilsatte sukker og mælk og skabte til sidst en ny drik: kaffe. Den blev så godt modtaget, at der hurtigt blev åbnet kaffehuse over hele Wien i 1685, og den nu berømte kaffehuskultur var født. I sin storhedstid i 1910'erne var der omkring 600 kaffehuse i Wien.
Wien: Nattens kaffehuse
Café Korb (indtil 00:00)
"Hvis du ikke kender Korb, kender du ikke Wien," siger de. Et trendy mødested for den excentriske Susanne Widl med en kunstlounge og arrangementer i kælderen.
Café Engländer (indtil kl. 1.00)
Et populært mødested for avislæsere og natteravne. Med rolige hjørner til lange samtaler og en livlig bar til fest.
Kleines Café (indtil kl. 2.00)
En juvel på den maleriske Franziskanerplatz på nogle få kvadratmeter til "Fluchtachterl".
Wien er måske nok kaffehusenes højborg, men der findes også perler af kaffehuskultur i provinsen:
Café Tomaselli i Salzburg er landets ældste kaffehus med en historie, der angiveligt går tilbage til omkring 1700, hvor intellektuelle mødtes for at læse avis, diskutere eller spille skak.
Café Traxlmayer i centrum af Linz blev designet af en elev af Otto Wagner. Kærligheden til kunst lever i bedste velgående her: Oplæsninger og koncerter er lige så meget en del af etablissementet som den lækre Linzer Torte.
I Graz, lige ved Mur-flodens bred, ligger Hotel Weitzer med sin nostalgiske Café Weitzer. Som det sig hører sig til i et kaffehus, serveres der æble- og kvarkstrudel - bagt i Reindl.
Café Central i Innsbruck tilbyder sine gæster et bredt udvalg af kaffespecialiteter. Den gamle wienerkaffehusstil, den centrale beliggenhed og det fremragende køkken bidrager til atmosfæren.
Den nye generation af kaffehuse i Wien
Kaffemik
Den minimalistiske café med eget risteri i det 7. distrikt står for progressive kreationer som colombiansk kaffe med banan og gær.
Kaffeefabrik
Direkte handlet økologisk kaffe ristet i huset - også koffeinfri - fås i den rent designede kaffebar i det 4. distrikt.
Kaffeebar Balthasar
Alene Marzocco-maskinen gør denne lyse kaffebar i det 2. distrikt et besøg værd. Dertil kommer te, økologiske limonader og udvalgte vine.
Jonas Reindl
"Fra gård til kop": I 7., 8. og 9. distrikt serveres mange kaffevarianter fra eget risteri i en hyggelig atmosfære.
Forskellen mellem kaffehuskultur og kaffekultur? Folk går ikke på kaffehuse bare for at drikke kaffe. Men de går på de nye kaffebarer. Flere og flere caféer i the third wave fra øst til vest tiltrækker alle dem, der elsker det sorte guld. I Salzburg har det familiedrevne risteri og kaffehus 220 Grad skabt sig et navn. I tre afdelinger tilbereder baristaer friskristet højlandskaffe efter alle kunstens regler. Økologisk dyrket, direkte handlet kaffe i mange varianter - inklusive håndbrygget filterkaffe - fås i Barista's filialer i Graz. I Linz bør du ikke gå glip af Das Bruckner: Caféen, der er opkaldt efter den berømte komponist, har et nyt og moderne interiør i en historisk bygning lige ved hovedtorvet. Duftende kaffekreationer lavet af ristede grønne kaffebønner fås hos Coffeekult i Innsbruck, en familievirksomhed, der er blevet anerkendt for sin bæredygtighed.
Häferlkaffee
Filterkaffe i et krus (større kop med hank) med højt mælkeindhold
Melange
Halv kaffe, halv mælk
Wiener melange
Melange serveret med opskummet mælk
Kleiner Schwarzer (også kendt som kleiner Mokka)
Enkel mokka i en lille kop
Großer Schwarzer (også kendt som grosser mokka)
Dobbelt mokka i en stor kop
Verlängerter (international: Americano)
En lille sort kaffe forlænges med samme mængde varmt vand
Einspänner
Espresso, varmt vand og masser af flødeskum
Kapuziner
Lille mokka med et par dråber fløde
Franziskaner
Lille mokka, varmt vand, varm mælk og flødeskum (flødeskum)
Fiaker
Stor mokka i et glas med masser af sukker og et shotglas slivovitz eller rom
Eiskaffe
Espresso, kold mælk, 2 kugler vaniljeis