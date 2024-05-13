Kaffehuse og caféer er en del af Wiens DNA. De er en institution med deres egen kultur, som handler om meget mere end bare kaffe og kage.

Kaffehuset

Man skal have oplevet det for at forstå det. Forfatteren Stefan Zweig beskrev det som en "institution af en særlig art, som ikke kan sammenlignes med nogen anden i verden". Og faktisk har kaffehuset i Wien sin helt egen atmosfære, en oprindelig form for hygge. Fordi den wienske kaffehuskultur er så unik og fuld af historie, erklærede UNESCO den for immateriel kulturarv i 2011.

Hvad kendetegner et kaffehus i Wien?

Intet andet sted serveres kaffen på et sølvfad, altid med et glas vand og en diskret kaffeske. Tidligere tiders interiør - marmorborde, polstrede sofaer og Thonet-stolen - er et andet genkendeligt træk, som man stadig kan finde i traditionelle etablissementer i dag.

Ud over de traditionelle kaffehuse er der også den nye bølge af kaffebarer, hvor kaffebønnerne er de virkelige stjerner. De tiltrækker kaffeaficionados, for hvem kaffe er meget mere end bare et nydelsesmiddel.