Wolfgangsee
Et turkisblåt vidunder

Som om den hviler i sig selv - helt uanfægtet og bevidst om sin skønhed: indlejret mellem skove, enge og bjerglandskaber.

Nydelsens langsommelighed

Wolfgangsee deles af to delstater: SalzburgerLand og Oberösterreich. Det er en af de typiske regioner i Salzkammergut hvor de besøgendes hjerter banker hurtigere - som man siger i Østrig, så snart livsglæde møder entusiasme. På den ene side er der landskabet omkring søen og de mange muligheder for sport og aktiviteter. På den anden side er det den hyggelige livsstil hos de mennesker, der bor her. Som værter sørger de for, at "alt er i orden" også for deres gæster. Det betyder, at tingene føles godt og gribes an på en afslappet måde.

Wolfgangsee: en opbremsning i turkisblåt

Dens oprindelige navn er "Abersee", nævnt i dokumenter så tidligt som i år 800. 500 år senere blev den til "Wolfgangsee" - opkaldt efter Sankt Wolfgang, som gjorde landsbyen af samme navn til et pilgrimssted i middelalderen. Og der flød meget vand fra Zinkenbach til Wolfgangsee, indtil den fik sin nuværende status som "EU-referencevand" - en udmærkelse for særlig høj vandkvalitet. Søens farve afhænger i øvrigt af sammensætningen af flora og fauna i vandet. Men kalkkrystaller er også ansvarlige for den vidunderlige turkisblå farve.

Højde:538 m over havets overflade
Dybde:114 m
Overfladeareal:12,4 km²
Længde:10,3 km
Bredde2 km
Strandens længde:27 km
Temperatur:op til 23° C
Ideel til
Families, Solo Traveler, Couples og Friends
Bedste rejsetidspunkt
Summer

Svømmetips til Wolfgangsee

Badeområde "Information Ried"

Det velplejede badeområde med åben solterrasse ligger i landsbyen Ried.

Information Ried badeområde

Waldbad Fürberg

Et naturligt badeområde med omklædningsrum og mulighed for at springe fra klipper.

Badeområde i Fürberg-skoven

Wasswiese naturstrand

Solplæne i Strobl med træer, badebro, legeplads, buffet og bådudlejning.

Naturstranden Wasswiese

Strandbadet St. Gilgen

Stort grønt område med omklædningsrum, badeområde for børn og restaurant.

Strandbadet i St. Gilgen

Sluk mellem vand og bjerge

"Summer retreat" - en kongelig affære

Sommerferien var i sandhed kongelig. Selv antikkens adelige flyttede fra byen til deres landejendomme i sommermånederne. Ønsket bag dette var ikke nødvendigvis at slappe af - det var nødvendigt at passe på landbrugsejendommene.

I slutningen af det 19. århundrede i Østrig handlede det dog mere om at nyde den kølige sommerluft, klare søer, bjerge og skove: Aristokratiet og det velhavende borgerskab omkring århundredeskiftet flyttede fra deres paladser i den varme by til deres sommerresidenser i alperne. Frem for alt Kejser Franz Joseph selv, som i sit "kære, kære Bad Ischl" (som han skrev i et brev til sin mor) fandt den ro og afslapning, som han ikke fik lov til i det strenge hofceremoniel i Wien. Simpelthen at koble af - den dag i dag er sommerresortet et fremragende sted at gøre dette.

5 ting, der hører med til en sommerferie

Ingen sommer i Østrig uden den vidunderlige duft af hø! På varme solskinsdage slår landmændene deres marker i akkord.

Duften af frisk hø

Latte og abrikostærte

Om eftermiddagen er det traditionelt tid til at spise ved søen. Marillenfleck, en abrikostærte med en luftig kiksedej og flormelis, er et must.

Picnickurv på stranden

Sandwiches med et sprødt æble - smager bedre ved søen end nogen 5-stjernet menu!

Stegt fjeldørred, frisk fra søen

Ørred trives kun i rent vand. Det er netop derfor, at fisken er så populær i Østrig.

En tur på en vandcykel

En tur på søen er sjov ...! Og hvis du bruger din egen muskelkraft, er det også sporty.

Aktiviteter omkring Wolfgangsee

Sejlads på Wolfgangsee

Wolfgangsee, den største og dybeste sø i SalzburgerLand er et populært sejlerområde med en lang tradition. Det er her, de bedste sejlere mødes, da forholdene er ideelle med nordvestlige eller sydlige vinde. "Brunnwind" giver også pålideligt sejlervejr.

Selv professionelle er overbeviste om sejladsens kvalitet på Wolfgangsee. Brødrene Konstantin og Oliver Kobale kender søen som deres egen, ja, sejlertaske. De vender tilbage hertil igen og igen efter deres lange internationale sejlture. De elsker det blå og det grønne, som de bogstaveligt talt dykker ned i efter deres verdensomspændende sejlture. Hver gang de kommer hjem til "deres" elskede alpesø, begejstres de igen. Brødrene har nu opfyldt deres drøm. Som offshore-sejlere deltog de i Ocean Race den berømte sejlads jorden rundt.

Det lokale bjerg i Salzkammergut

Schafberg og de kongelige stolebærere

Befolkningen i Salzburg og Oberösterreich elsker deres bjerg, som har fået sit navn efter en legende om hyrden Jonathan med sine blævrende dyr: et særligt populært udflugtsmål, hvis top kan bestiges til fods eller med tandhjulsbane. 13 søer kan ses fra toppen på en klar dag.

Selv Kejser Franz Joseph I tog på vandreture op på Schafberg. Da hane var gammel og skrøbelig, men stadig længtes efter drømmeudsigten, blev han båret op til toppen af såkaldte stolebærere. Der blev bygget trin specielt til denne tur.

De 3 smukkeste steder ved Wolfgangsee

Strobl - gammelt møder nyt

Storslåede bygninger og art nouveau-villaer veksler med moderne hoteller - en nostalgisk blanding af stilarter.

Strobl ved Wolfgangsee-søen

Wolfgang - familiær hjertelighed

Udgangspunkt for alpeture og afslappede vandreture samt kulisse for operetten "Das Weiße Rössl am Wolfgangsee".

Wolfgang ved Wolfgangsee-søen

Gilgen - jordnær elegance

Et strejf af sofistikeret chic møder traditionel landsbyidyl - den perfekte kombination til en sommerferiedestination.

Gilgen ved Wolfgangsee

Fine middage ved Wolfgangsee

Poll's Kaiserterrasse

Hotel zum Weißen Rössl er en legende. Gæsterne på Poll's kan forvente det fineste prisbelønnede køkken kombineret med en malerisk udsigt over Wolfgangsee.

Polls kaiserterrasse

Landhaus zu Appesbach

Køkkenet i det romantiske landhus serverer gæsterne en elegant kulinarisk oplevelse på alle tider af døgnet.

Landhaus zu Appesbach

Kunst, kultur og tradition

Begivenheder omkring Wolfgangsee

Fra Art Circle til folkemusik, fra Kirtag til sportsbegivenheder: Der er altid noget at fejre ved Wolfgangsee.

Begivenheder omkring Wolfgangsee

FAQ

Wolfgangsee er en af Østrigs mest berømte søer i Salzkammergut-regionen og ligger på tværs af grænserne mellem Salzburg og Oberösterreich. Den største del ligger i provinsen Salzburg, mens den nordlige del ligger i provinsen Oberösterreich. Kommunerne St. Gilgen, Strobl og St. Wolfgang ligger omkring Wolfgangsee.

Geografisk ligger Wolfgangsee i et idyllisk alpelandskab mellem Schafberg i vest og Zwölferhorn i øst - to markante bjerge, som er populære udflugtsmål for hele familien. Udsigten over Wolfgangsee og den omkringliggende region er imponerende.

Vandring og spadsereture: Enge, skove, bjerge og alpine græsgange omgiver Wolfgangsee. Perfekt til vandreture og gåture.

Cykling og mountainbiking: Afslappede fornøjelsesture eller tempofyldte mountainbikespor: Salzkammergut har de mest vidunderlige ruter at byde på.

Løb eller gå: Find din indre ro, mens du løber eller går, og opdag landskabets skønhed.

Klatring: Bjerglandskabet i Salzkammergut er legendarisk og ideelt til klatreture i alle sværhedsgrader.

Vandsport og bådudlejning: Sejlads, surfing, dykning, SUP, vandski og wakeboarding - Wolfgangsee er et vandsportsparadis året rundt.

Fiskeri: Krystalklart vand og en overflod af fisk: Fiskeri ved Wolfgangsee har en århundredgammel tradition.

Sejlads: Wolfgangsee, den største og dybeste sø i SalzburgerLand er et populært sejlerområde med en lang tradition. Det er her, de bedste sejlere mødes, da forholdene er ideelle med nordvestlige eller sydlige vinde. "Brunnwind" giver også pålideligt sejlvejr.

Det oprindelige navn på Wolfgangsee er "Abersee", nævnt i dokumenter så tidligt som år 800. 500 år senere blev den til "Wolfgangsee" - opkaldt efter Sankt Wolfgang, som gjorde landsbyen af samme navn til et pilgrimssted i middelalderen.

  1. Wolfgangsee er omgivet af Schafberg og Zwölferhorn og byder på en malerisk udsigt. Wolfgangsee byder på mange fritidsaktiviteter som svømning, sejlads, vandreture og klatring om sommeren og vintersport i det omkringliggende område.

  2. Regionen omkring Wolfgangsee har en rig historie og kultur. Især kommunerne St. Wolfgang, St. Gilgen og Strobl har historiske centre med traditionel arkitektur og er kendt for deres kulturelle arrangementer.

  3. Gilgen er fødested for Mozarts mor og hjemsted for hans søster Nannerl. Landskabet omkring Wolfgangsee inspirerede også komponisten Franz Lehár, som boede og arbejdede i nærheden.

  4. Film og tv: Wolfgangsee har været location for adskillige film og tv-serier. Operetten "Im Weißen Rössl", komponeret af Ralph Benatzky i 1930, er særlig kendt. Den foregår på det berømte hotel af samme navn ved Wolfgangsee.

Specielle overnatningssteder ved Wolfgangsee

Cortisen Boutique Hotel

En blanding af tradition og moderne komfort, beliggende i smukke naturomgivelser direkte ved Wolfgangsee.

Cortisen Boutique Hotel

Landhaus zu Appesbach

Landstedet blev bygget for over 100 år siden og er kendt for sin fantastiske beliggenhed direkte ved Wolfgangsee og sine kulinariske standarder.

Landhaus zu Appesbach

På Linahof

Grønne enge og skove, storslået bjergpanorama, mange faciliteter for børn, hjemmelavede produkter fra gården.

På Linahof

Økologisk gård Stadlmannbauer

Rolig beliggenhed i udkanten af Strobl, økologiske dyr og udgangspunkt for vandre- og cykelture.

Den økologiske gård Stadlmannbauer

Stallerbauer am See

Ligger direkte ved søen i nærheden af St. Gilgen, masser af plads til børn, fantastisk udsigt.

Stallerbauer am See

Info om klimabeskyttelse

Monumentbeskyttelse - et synonym for bæredygtighed

Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende initiativ i Østrig for at beskytte klimaet. Hvorfor er det sådan?

  • Bevarelse af historiske bygninger sparer ressourcer og forhindrer forsegling af grønne områder.

  • Bevarelse af monumenter spiller en vigtig sociokulturel rolle: Bevarelse gavner hele regionen, som kan inspirere sine gæster med historiske bygninger.

  • Mange historiske bygninger er lavet af naturlige materialer fra de umiddelbare omgivelser. Når de repareres professionelt, foretrækkes sådanne regionale byggematerialer for at bevare deres originalitet.

  • Eksistensen af dyre- og plantearter beskyttes. Bevaring er også den rigtige vej at gå på et økologisk niveau.

De 5 smukkeste søer i Salzkammergut

