Wolfgangsee
Et turkisblåt vidunder
Nydelsens langsommelighed
Wolfgangsee deles af to delstater: SalzburgerLand og Oberösterreich. Det er en af de typiske regioner i Salzkammergut hvor de besøgendes hjerter banker hurtigere - som man siger i Østrig, så snart livsglæde møder entusiasme. På den ene side er der landskabet omkring søen og de mange muligheder for sport og aktiviteter. På den anden side er det den hyggelige livsstil hos de mennesker, der bor her. Som værter sørger de for, at "alt er i orden" også for deres gæster. Det betyder, at tingene føles godt og gribes an på en afslappet måde.
Wolfgangsee: en opbremsning i turkisblåt
Dens oprindelige navn er "Abersee", nævnt i dokumenter så tidligt som i år 800. 500 år senere blev den til "Wolfgangsee" - opkaldt efter Sankt Wolfgang, som gjorde landsbyen af samme navn til et pilgrimssted i middelalderen. Og der flød meget vand fra Zinkenbach til Wolfgangsee, indtil den fik sin nuværende status som "EU-referencevand" - en udmærkelse for særlig høj vandkvalitet. Søens farve afhænger i øvrigt af sammensætningen af flora og fauna i vandet. Men kalkkrystaller er også ansvarlige for den vidunderlige turkisblå farve.
Svømmetips til Wolfgangsee
Badeområde "Information Ried"
Det velplejede badeområde med åben solterrasse ligger i landsbyen Ried.
Sluk mellem vand og bjerge
Sommerferien var i sandhed kongelig. Selv antikkens adelige flyttede fra byen til deres landejendomme i sommermånederne. Ønsket bag dette var ikke nødvendigvis at slappe af - det var nødvendigt at passe på landbrugsejendommene.
I slutningen af det 19. århundrede i Østrig handlede det dog mere om at nyde den kølige sommerluft, klare søer, bjerge og skove: Aristokratiet og det velhavende borgerskab omkring århundredeskiftet flyttede fra deres paladser i den varme by til deres sommerresidenser i alperne. Frem for alt Kejser Franz Joseph selv, som i sit "kære, kære Bad Ischl" (som han skrev i et brev til sin mor) fandt den ro og afslapning, som han ikke fik lov til i det strenge hofceremoniel i Wien. Simpelthen at koble af - den dag i dag er sommerresortet et fremragende sted at gøre dette.
5 ting, der hører med til en sommerferie
Duften af frisk hø
Ingen sommer i Østrig uden den vidunderlige duft af hø! På varme solskinsdage slår landmændene deres marker i akkord.
Latte og abrikostærte
Om eftermiddagen er det traditionelt tid til at spise ved søen. Marillenfleck, en abrikostærte med en luftig kiksedej og flormelis, er et must.
Picnickurv på stranden
Sandwiches med et sprødt æble - smager bedre ved søen end nogen 5-stjernet menu!
Stegt fjeldørred, frisk fra søen
Ørred trives kun i rent vand. Det er netop derfor, at fisken er så populær i Østrig.
En tur på en vandcykel
En tur på søen er sjov ...! Og hvis du bruger din egen muskelkraft, er det også sporty.
Aktiviteter omkring Wolfgangsee
Wolfgangsee, den største og dybeste sø i SalzburgerLand er et populært sejlerområde med en lang tradition. Det er her, de bedste sejlere mødes, da forholdene er ideelle med nordvestlige eller sydlige vinde. "Brunnwind" giver også pålideligt sejlervejr.
Selv professionelle er overbeviste om sejladsens kvalitet på Wolfgangsee. Brødrene Konstantin og Oliver Kobale kender søen som deres egen, ja, sejlertaske. De vender tilbage hertil igen og igen efter deres lange internationale sejlture. De elsker det blå og det grønne, som de bogstaveligt talt dykker ned i efter deres verdensomspændende sejlture. Hver gang de kommer hjem til "deres" elskede alpesø, begejstres de igen. Brødrene har nu opfyldt deres drøm. Som offshore-sejlere deltog de i Ocean Race den berømte sejlads jorden rundt.
Det lokale bjerg i Salzkammergut
Befolkningen i Salzburg og Oberösterreich elsker deres bjerg, som har fået sit navn efter en legende om hyrden Jonathan med sine blævrende dyr: et særligt populært udflugtsmål, hvis top kan bestiges til fods eller med tandhjulsbane. 13 søer kan ses fra toppen på en klar dag.
Selv Kejser Franz Joseph I tog på vandreture op på Schafberg. Da hane var gammel og skrøbelig, men stadig længtes efter drømmeudsigten, blev han båret op til toppen af såkaldte stolebærere. Der blev bygget trin specielt til denne tur.
De 3 smukkeste steder ved Wolfgangsee
Strobl - gammelt møder nyt
Storslåede bygninger og art nouveau-villaer veksler med moderne hoteller - en nostalgisk blanding af stilarter.
Wolfgang - familiær hjertelighed
Udgangspunkt for alpeture og afslappede vandreture samt kulisse for operetten "Das Weiße Rössl am Wolfgangsee".
Fine middage ved Wolfgangsee
Poll's Kaiserterrasse
Hotel zum Weißen Rössl er en legende. Gæsterne på Poll's kan forvente det fineste prisbelønnede køkken kombineret med en malerisk udsigt over Wolfgangsee.
Kunst, kultur og tradition
FAQ
Specielle overnatningssteder ved Wolfgangsee
Cortisen Boutique Hotel
En blanding af tradition og moderne komfort, beliggende i smukke naturomgivelser direkte ved Wolfgangsee.
Landhaus zu Appesbach
Landstedet blev bygget for over 100 år siden og er kendt for sin fantastiske beliggenhed direkte ved Wolfgangsee og sine kulinariske standarder.
På Linahof
Grønne enge og skove, storslået bjergpanorama, mange faciliteter for børn, hjemmelavede produkter fra gården.
Økologisk gård Stadlmannbauer
Rolig beliggenhed i udkanten af Strobl, økologiske dyr og udgangspunkt for vandre- og cykelture.
Info om klimabeskyttelse
Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende initiativ i Østrig for at beskytte klimaet. Hvorfor er det sådan?
Bevarelse af historiske bygninger sparer ressourcer og forhindrer forsegling af grønne områder.
Bevarelse af monumenter spiller en vigtig sociokulturel rolle: Bevarelse gavner hele regionen, som kan inspirere sine gæster med historiske bygninger.
Mange historiske bygninger er lavet af naturlige materialer fra de umiddelbare omgivelser. Når de repareres professionelt, foretrækkes sådanne regionale byggematerialer for at bevare deres originalitet.
Eksistensen af dyre- og plantearter beskyttes. Bevaring er også den rigtige vej at gå på et økologisk niveau.