Som om den hviler i sig selv - helt uanfægtet og bevidst om sin skønhed: indlejret mellem skove, enge og bjerglandskaber.

Nydelsens langsommelighed

Wolfgangsee deles af to delstater: SalzburgerLand og Oberösterreich. Det er en af de typiske regioner i Salzkammergut hvor de besøgendes hjerter banker hurtigere - som man siger i Østrig, så snart livsglæde møder entusiasme. På den ene side er der landskabet omkring søen og de mange muligheder for sport og aktiviteter . På den anden side er det den hyggelige livsstil hos de mennesker, der bor her. Som værter sørger de for, at "alt er i orden" også for deres gæster. Det betyder, at tingene føles godt og gribes an på en afslappet måde.

Wolfgangsee: en opbremsning i turkisblåt

Dens oprindelige navn er "Abersee", nævnt i dokumenter så tidligt som i år 800. 500 år senere blev den til "Wolfgangsee" - opkaldt efter Sankt Wolfgang, som gjorde landsbyen af samme navn til et pilgrimssted i middelalderen. Og der flød meget vand fra Zinkenbach til Wolfgangsee, indtil den fik sin nuværende status som "EU-referencevand" - en udmærkelse for særlig høj vandkvalitet. Søens farve afhænger i øvrigt af sammensætningen af flora og fauna i vandet. Men kalkkrystaller er også ansvarlige for den vidunderlige turkisblå farve.