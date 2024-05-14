Mentale Präsenz, intensive Körpererfahrung: Eisbaden ist ein bewusstes Wintererlebnis, das vielerorts in Österreich in geführten Workshops angeboten wird.

Eisbaden in Österreich ist längst mehr als ein Trend – es ist ein Statement. Eisbaden steht für bewusstes Erleben, mentale Stärke und den Wunsch, der Natur mit allen Sinnen nahe zu kommen. So zieht es immer mehr Mutige und Neugierige in der kalten Jahreszeit an Seen und Gletschergewässer, um sich der Kälte gezielt auszusetzen – kontrolliert, oft in Gemeinschaft oder in geführten Workshops. Ob im Millstätter See in Kärnten, im Hintertuxer Gletschersee in Tirol oder in den Salzkammergutseen – Eisbaden entwickelt sich vielerorts zum festen Bestandteil des winterlichen Naturerlebens. Was dabei zählt, ist weniger die Härte oder die Challenge, sondern das bewusste Hineinspüren: Atemzug für Atemzug, während der Körper auf die extreme Reizung reagiert. Der Moment im kalten Wasser wird zum achtsamen Kraftakt mit Wirkung.

Viele, die regelmäßig ins Eiswasser steigen, berichten von positiven Effekten: Sie fühlten sich wacher, mentale Spannungen würden abfallen und der Kopf frei werden. Die Kälte bringt den Kreislauf in Schwung, regt die Durchblutung an – und kann bei vielen Menschen sogar die Ausschüttung von Glückshormonen fördern. Der Einstieg ins Winterbaden muss dennoch gut vorbereitet sein. Wichtig: Wer sich für Eisbaden interessiert, sollte zuvor ärztlichen Rat einholen. Es gilt auch: Niemals allein ins Wasser gehen.