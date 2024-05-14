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Nachhaltig reisen in Österreich
Tipps für Urlaub ohne Auto, Hotels mit Umweltzeichen und Slow Travel

Viele Menschen verbinden nachhaltigen Urlaub mit der Anreise ohne Auto, zertifizierten Unterkünften und barrierefreien Angeboten. Österreich bietet viele Möglichkeiten.

Nachhaltig reisen kann viele Aspekte umfassen – von der Anreise mit Bahn und Bus über Hotels mit Umweltzeichen bis hin zu Urlaub ohne Auto oder barrierefreien Angeboten. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, stößt häufig auch auf Slow Travel – die Art zu reisen, bei der längere Aufenthalte an einem Ort und das Kennenlernen einer Region im Mittelpunkt stehen.

Österreich bietet dafür unterschiedliche Möglichkeiten. Viele Orte sind an das Bahnnetz angebunden und vor Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. In zahlreichen Regionen ergänzen Shuttle-Services, Radwege oder Bergbahnen das Mobilitätsangebot. Zudem tragen Unterkünfte in Österreich Zertifizierungen wie das Österreichische Umweltzeichen.

Auch Natur- und Kulturerlebnisse lassen sich mit diesen Reiseformen verbinden – etwa beim Wandern oder Radfahren in den Bergen, auf Almen, am Wasser oder im Wald. Österreich verfügt über zahlreiche Schutzgebiete wie Nationalparks, Naturparks und Biosphärenparks. Museen mit inklusivem Angebot und regionale Kulturveranstaltungen ergänzen die Vielfalt der Angebote.

Tipps und Infos für nachhaltiges Reisen

Die wichtigsten Zertifizierungen in Österreich

Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen wird nach festgelegten Kriterien vergeben und berücksichtigt unter anderem Themen wie Energie, Wasser, Mobilität und betriebliche Abläufe.

Österreichisches Umweltzeichen

EU Ecolabel

Das europaweit anerkannte Umweltgütesiegel für Urlaub und Beherbergung zeichnet Hotels und andere Übernachtungsbetriebe aus, die festgelegte Kriterien in Bereichen wie Energie, Wasser und Umweltmanagement erfüllen.

EU Ecolabel

Green Key

Green Key ist ein internationales Zertifikat für Beherbergungsbetriebe. Die Vergabe erfolgt anhand festgelegter Kriterien in Bereichen wie Energie, Wasser, Mobilität und Betriebsführung.

Green Key

Österreichisches Umweltzeichen für Destinationen

Das Österreichische Umweltzeichen für Destinationen wird nach festgelegten Kriterien vergeben und berücksichtigt ökologische, sozio-kulturelle und wirtschaftliche Themen auf regionaler Ebene.

ÖUZ für Destinationen
Schutzgebiete und Naturräume

Österreichs geschützte Landschaften

Nationalparks, Biosphärenparks, Naturparks und Natura-2000-Gebiete zählen zu den Schutz- und Erholungsgebieten, die Österreich prägen. Sie reichen vom Thayatal im Norden, Seenlandschaften und Mooren bis in die Hochgebirgsregionen der Alpen. Die sechs Nationalparks umfassen unterschiedliche Lebensräume – vom größten Nationalpark des Landes, den Hohen Tauern, bis zum Nationalpark Donau-Auen, östlich von Wien.

Besucherzentren, Ranger:innen-Touren, Themenwege und Aussichtsplätze bieten euch vielfältige Möglichkeiten, diese Landschaften kennenzulernen. Dabei eröffnen sich Einblicke in Tierwelten, Pflanzen und die Besonderheiten einzelner Regionen.  

Nationalparks und Naturparks

FAQs

Nachhaltiges Reisen kann viele Bereiche eines Urlaubs betreffen – von der Anreise mit Bahn und Bus über längere Aufenthalte in einer Region bis hin zu barrierefreien Angeboten, regionalen Produkten oder Unterkünften mit Zertifizierungen wie dem Österreichischen Umweltzeichen oder dem EU Ecolabel. Auch Kulturveranstaltungen und das Kennenlernen regionaler Traditionen werden häufig damit verbunden. Welche Aspekte dabei im Vordergrund stehen, kann je nach Reiseziel und persönlichen Interessen unterschiedlich sein.

Slow Travel steht für Reisen mit mehr Zeit: Länger an einem Ort bleiben, die Umgebung erkunden und eine Region intensiver erleben. So bleibt mehr Spielraum, regionale Besonderheiten, Kultur und Landschaften kennenzulernen.

Viele Gäste achten bei der Wahl ihrer Unterkunft auf bestimmte Kriterien. Dazu gehören etwa Zertifizierungen wie das Österreichische Umweltzeichen, das EU Ecolabel, Green Key oder BIO HOTELS®. Diese Auszeichnungen werden nach festgelegten Standards vergeben und berücksichtigen unter anderem Themen wie Energie, Wasser, oder Mobilität.

Darüber hinaus spielen für viele Reisende regionale Produkte, die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Mobilitätsangebote vor Ort eine Rolle.

Welche Aspekte im Vordergrund stehen, kann von Hotel zu Hotel unterschiedlich sein. Ein Blick auf vorhandene Zertifizierungen hilft dabei, die Kriterien und Schwerpunkte eines Betriebs besser einzuordnen.

Österreich lässt sich auch ohne Auto gut erkunden. Viele Regionen sind mit Bahn und Bus erreichbar und bieten vor Ort zusätzliche Mobilitätsangebote wie Shuttle-Services, Leihfahrräder oder Gästekarten mit inkludierten Fahrten. So könnt ihr Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.

Nationalparks, Biosphärenparks, Naturparks und Natura-2000-Gebiete zählen zu den Schutz- und Erholungsgebieten Österreichs. Sie reichen von Flusslandschaften und Seen bis in die Hochgebirgsregionen der Alpen. Die sechs Nationalparks umfassen unterschiedliche Lebensräume – von den Hohen Tauern bis zu den Donau-Auen östlich von Wien.

Besucherzentren, Ranger:innen-Touren, Themenwege und Aussichtsplätze bieten vielfältige Möglichkeiten, diese Landschaften kennenzulernen. Dabei eröffnen sich Einblicke in Tier- und Pflanzenwelten sowie regionale Besonderheiten.

Nachhaltiges Reisen kann viele Bereiche eines Urlaubs betreffen. Je nach Reiseziel und persönlichen Interessen können unterschiedliche Themen eine Rolle spielen. Dazu gehören beispielsweise:

  • die Anreise mit Bahn und Bus

  • Unterkünfte mit Zertifizierungen wie dem Österreichischen Umweltzeichen, dem EU Ecolabel, Green Key oder BIO HOTELS®

  • längere Aufenthalte in einer Region statt vieler Ortswechsel

  • öffentliche Verkehrsmittel, Shuttle-Services oder Leihfahrräder vor Ort

  • regionale Produkte sowie Kulturangebote in der Umgebung

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