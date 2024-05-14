Wiener Riesenrad im Prater bei Sonnenuntergang, rote Gondeln vor blauem Himmel.
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Sehenswürdigkeiten in Österreich
Kulturschätze und Naturerlebnisse entdecken

Von UNESCO-Welterbestätten bis Nationalparks: Österreichs Sehenswürdigkeiten verbinden kulturelle Highlights mit vielfältigen Landschaften.

Sehenswürdigkeiten in Österreich erzählen von Geschichte, Religion, Kunst und Natur. Burgen und Schlösser, Stifte und Klöster, Museen und Galerien öffnen Räume in Vergangenheit und Gegenwart. Einige Highlights zählen sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe und stehen für Baukunst und kulturelles Erbe von internationaler Bedeutung. Gepflegte Schlossgärten verbinden Architektur mit gestalteter Natur, während Kunst in der Natur zeitgenössische Werke in alpiner und urbaner Umgebung zeigt.

Auch Sehenswürdigkeiten in Österreichs Landschaft prägen das Land: Nationalparks, Panoramastraßen und Schutzgebiete führen durch Gebirgsräume. Wälder, Almen und Gewässer sind Teil dieser Landschaften und bieten Lebensräume für Tiere und Pflanzen.

Die schönsten Sehenswürdigkeiten in den neun Bundesländern

Kulturelle Sehenswürdigkeiten und Highlights in Österreich

Sehenswürdigkeiten und Highlights in Österreichs Natur

Biodiversität

Schlossgärten als Lebensräume für Pflanzen und Tiere

Wiesen und alten Bäumen finden Tiere und Pflanzen ihren Lebensraum. Einige Anlagen stellen Teile ihrer Rasenflächen auf Wildblumenwiesen um. So entstehen Nahrungsquellen für Insekten und Rückzugsorte im städtischen Raum.

In den Salzburger Parks etwa dürfen bewusst „wilde Ecken“ wachsen. Auf der Gloriette-Wiese im Wiener Schlosspark Schönbrunn blühen heimische Pflanzen für Wildbienen.  Und die Böschungen, Grünstreifen und Bahnhofswiesen der Österreichischen Bundesbahnen werden teilweise als Blühflächen genutzt – inklusive Bienenstöcke und eigenem Honig.

Biodiverstität in ÖsterreichBienenfreundliche Maßnahmen Salzburg

FAQs

Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Österreich zählen UNESCO-Welterbestätten, barocke Bauwerke und Alpenstraßen:

Entlang der Donau verbinden sich Kultur, Natur und Geschichte auf besondere Weise. Zu den Highlights zählen:

  • Stift Melk  

    Das Benediktinerkloster an der Donau ist für seine barocke Architektur, die wertvollen historischen Sammlungen sowie den Stiftsgarten berühmt.

  • Wachau

    Weinkultur, malerische Städte und Ruinen umrahmen die UNESCO-Welterbestätte.

  • Krems

    Als geografischer Auftakt zur Wachau bietet Krems eine Mischung aus moderner Kultur und Geschichte. Sehenswert sind etwa das Kunstmuseum Krems und das Steiner Tor.

  • Linz

    Die drittgrößte Stadt Österreichs ist bekannt für ihre kulturellen Highlights der Moderne wie etwa das Ars Electronica Center und das Lentos Kunstmuseum.  

  • Nationalpark Donau-Auen

    Ein großflächiges Schutzgebiet entlang der Donau mit Auwäldern, Gewässern und Lebensräumen für verschiedene Tier- und Pflanzenarten.

  • Wien

    Wien ist eine Melange aus prachtvoller Architektur, überragender Kultur, Musik und liebenswertem Charme. Eine Stadt, die mit alter und neuer Avantgarde inspiriert und ihre Sehenswürdigkeiten sorgfältig hegt und pflegt.

Die österreichischen Alpen bieten vielfältige Natur- und Kulturerlebnisse. Besonders sehenswert sind:

  • Silvretta-Hochalpenstraße

    Sie gilt als „Straße der Genießer:innen” und das zu Recht: Die beliebte Gebirgsstraße gibt Blicke auf Berge und am Straßenrand liegende Seen frei.

  • Innsbruck

    Die Alpenstadt Innsbruck ist berühmt für ihre Altstadt – etwa mit dem Goldenen Dachl – und gilt als der österreichische Hotspot für Wintersport.

  • Zell am See-Kaprun

    Bekannt ist die Region im SalzburgerLand für Skifahren auf dem Gletscher des Kitzsteinhorns und Badespaß im Zeller See.

  • Salzkammergut

    Beliebt für Badeseen, Berglandschaften und die historische Bedeutung – dafür wurde das Salzkammergut als UNESCO-Welterbe ausgezeichnet.

  • Eisriesenwelt Werfen

    Die größte Eishöhle der Welt erstreckt sich in ihrem Höhlensystem über mehr als 42 Kilometer im Salzburger Tennengebirge.

Österreich bietet zahlreiche familienfreundliche Sehenswürdigkeiten mit Erlebnischarakter. Besonders beliebt sind:

  • Swarovski Kristallwelten

    Funkelnde Erlebniswelt mit Kunstinstallationen, Kristallkammern und einem weitläufigen Gartenpark.

  • Tiergarten Schönbrunn

    Der älteste Zoo der Welt befindet sich in Wien und zählt zu den meistbesuchten Tiergärten in Europa.

  • Wiener Donauinsel

    Baden, Bootfahren, Radfahren, Skaten, Beachvolleyball-Spielen oder einfach in der Wiese liegen: Die Donauinsel bietet eine breite Palette an Outdoor-Aktivitäten.

  • Wiener Riesenrad

    Das Riesenrad im Wiener Prater, Wahrzeichen Wiens, dreht sich seit über 125 Jahren.

  • Haus der Natur

    Ein Mix aus Museum und Aquarium mit interaktiven Ausstellungen für Groß und Klein.

  • Schloss Hellbrunn

    Verbindet historische Architektur mit spielerischen Elementen. Die Wasserspiele sind besonders beliebt bei Kindern.

  • Schokoladenmanufaktur Zotter

    Wer schon immer erleben wollte, wie Schokolade hergestellt wird, ist in der Steiermark richtig.

  • Baumkronenweg

    Eine einzigartige Wandererfahrung in Oberösterreich in bis zu 15 Metern Höhe über dem Waldboden.

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