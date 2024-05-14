The Austrian Synapse: Nicht aus dem Kopf zu kriegen
Reisen ist Transformation: Neue, beeindruckende Urlaubserlebnisse verbinden Synapsen im Gehirn, verändern uns und bleiben. Wer Österreich bereist, nimmt mehr mit als schöne Momente. Es sind Erlebnisse, die überraschen und berühren, verändern und lange nachwirken. Alpine Natur und glasklare Badeseen, Städtereisen und Kultur, Skiurlaub und Aktivitäten prägen sich tief ins Gedächtnis ein – als Bild, als Lebensgefühl. Genau solche Erinnerungen an die unterschiedlichsten Plätze und Begegnungen bleiben im Kopf und im Herzen. Spürt the Austrian Synapse!
Sommerurlaub: Lebensgefühl zwischen Stadt, Berg und See
Winterurlaub: Lebensgefühl zwischen Ski und Winterzauber
Non Disclosure Austria
Wir Österreicher:innen lieben unseren Winter – und kennen die versteckten Spots, schönsten Plätze und coolsten Aktivitäten. Diese Geheimtipps verraten wir jetzt. Aber nicht einfach so.
Denn sie behalten ihren Charme nur, wenn sie nicht sofort viral gehen. Deshalb: Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterschreiben und über 120 Tipps von Österreichs Insider:innen für euren Winterurlaub in Österreich freischalten.
Und pssst: Nicht weitererzählen!
Urlaub in Österreich: Erlebnisse voller Glücksmomente
Österreich zu allen Jahreszeiten: Highlights, die begeistern
Erlebnisse rundums Jahr: Natur, Kultur und Genuss
Aktuelle Urlaubsangebote und neue Unterkünfte
Reisen für alle: Entspannt, barrierefrei und nachhaltig
Einleitung
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt selbstverständlich anonym. Lest hier die Teilnahmebedingungen!