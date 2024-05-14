Urlaub in Österreich – Lebensgefühl das ganze Jahr 
The Austrian Synapse
Eine Frau im Badeanzug sitzt am Ufer eines Sees und streicht sich nach dem Schwimmen die nassen Haare zurück, Berge im Hintergrund

The Austrian Synapse: Nicht aus dem Kopf zu kriegen

Reisen ist Transformation: Neue, beeindruckende Urlaubserlebnisse verbinden Synapsen im Gehirn, verändern uns und bleiben. Wer Österreich bereist, nimmt mehr mit als schöne Momente. Es sind Erlebnisse, die überraschen und berühren, verändern und lange nachwirken. Alpine Natur und glasklare Badeseen, Städtereisen und Kultur, Skiurlaub und Aktivitäten prägen sich tief ins Gedächtnis ein – als Bild, als Lebensgefühl. Genau solche Erinnerungen an die unterschiedlichsten Plätze und Begegnungen bleiben im Kopf und im Herzen. Spürt the Austrian Synapse!

Sommerurlaub: Lebensgefühl zwischen Stadt, Berg und See

Österreichs Städte: Urbane Erlebnisse, die nachklingen

Österreichs Bundesländer: Natur, Kultur und Genuss

Die schönsten Badeseen Österreichs: Lebensgefühl am Wasser

Wandern in Österreich: Wanderwege und Landschaften erleben

Berge und Seen: Magische Kraft für Körper Geist und Seele

Radfahren in Österreich: Radwege entlang von Bergen und Seen

Camping und Glamping: Einfach besonders, besonders einfach

Urlaub auf der Alm: Alpinen Spirit neu entdecken

Winterurlaub: Lebensgefühl zwischen Ski und Winterzauber

Ski- und Winterurlaub: Winteraktivitäten in den Alpen

Unterkünfte an der Skipiste: Wohnen mitten im Skigebiet

Nachhaltiger Winterurlaub in Österreichs Skigebieten

Österreichs Skihütten 2.0: Genusstipps für den Berg

Österreichs Städte im Winter: Kultur, Architektur, Kulinarik

Österreichs Bundesländer im Winter: Skifahren und Wellness

Geheimtipps für den Winterurlaub

Non Disclosure Austria

Wir Österreicher:innen lieben unseren Winter – und kennen die versteckten Spots, schönsten Plätze und coolsten Aktivitäten. Diese Geheimtipps verraten wir jetzt. Aber nicht einfach so.

Denn sie behalten ihren Charme nur, wenn sie nicht sofort viral gehen. Deshalb: Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterschreiben und über 120 Tipps von Österreichs Insider:innen für euren Winterurlaub in Österreich freischalten.

Und pssst: Nicht weitererzählen!

Winter-Geheimtipps

Urlaub in Österreich: Erlebnisse voller Glücksmomente

Österreich zu allen Jahreszeiten: Highlights, die begeistern

Erlebnisse rundums Jahr: Natur, Kultur und Genuss

Aktuelle Urlaubsangebote und neue Unterkünfte

Reisen für alle: Entspannt, barrierefrei und nachhaltig

Einreise- und Zollbestimmungen: Alle Infos und Tipps

Anreise nach Österreich: Schnell und bequem durchs Land

Barrierefreier Urlaub und kulturelle Inklusion: Los geht's!

Unterkünfte mit Nachhaltigkeitszertifikat: Urlaub im Lot

Nachhaltig reisen in Österreich: Urlaub mit Verantwortung

LGBTQIA+: Events, Lokale und Aktivitäten mit Diversität

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Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt selbstverständlich anonym. Lest hier die Teilnahmebedingungen!

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FAQs

Nach Österreich könnt ihr das ganze Jahr über reisen, mit kalten Wintern, warmen Sommern sowie milden Frühlingen und Herbstzeiten gibt es immer genug zu tun und zu sehen: 

  • Frühling bis Herbst: Genieße milde Temperaturen und entdecke Österreichs Städte und Natur. Nutze die Zeit für Städtereisen nach Wien oder entlang des Neusiedler Sees für Wassersportaktivitäten wie Surfen. 

  • Winter: Tauche ein in die Schneewelt Österreichs und erlebe den Nervenkitzel des Wintersports. Von Ende November an bietet das Land Schneegarantie, vor allem in den Tiroler Alpen und im Salzburger Land, perfekt für Skiurlaube.

Reiseziele in Österreich

Um nach Österreich zu reisen, gibt es mehrere bequeme Optionen:

  • Bahn: Mit einem gut ausgebauten Bahnnetz ist die Anreise stressfrei möglich. Die ÖBB und Westbahn bieten schnelle und komfortable Verbindungen.

  • Auto: Österreich verfügt über ein hervorragendes Straßennetz. Beachte jedoch die Mautpflicht auf Autobahnen und Schnellstraßen.

  • Flugzeug: Österreich hat zahlreiche internationale Flughäfen, darunter Wien, Salzburg, Innsbruck und Graz. Der Flughafen Wien ist das größte Drehkreuz.

Anreise nach Österreich

Österreich bietet eine Vielzahl an beeindruckenden Sehenswürdigkeiten, die jede Region auf ihre Weise einzigartig machen. Von kulturellen Highlights bis hin zu atemberaubenden Naturerlebnissen gibt es viel zu entdecken. Um die besten Sehenswürdigkeiten für euren Besuch zu entdecken, empfehlen wir euch, die Übersicht auf unserer Seite anzusehen.

Sehenwürdigkeiten in Österreich
Reiseziele in Österreich

Österreich ist ein ideales Urlaubsziel mit beeindruckender Natur und reicher Kultur. Ihr könnt traumhafte Alpenlandschaften, historische Städte und erstklassige Skigebiete erkunden. Österreich ist bekannt für seine köstliche Küche, darunter Wiener Schnitzel und Sachertorte. Das Land bietet ein gut ausgebautes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln und nachhaltigen Reisemöglichkeiten. Sehenswürdigkeiten wie Schlösser, Seen und UNESCO-Welterbestätten machen den Besuch besonders vielfältig.

Österreich bietet zahlreiche wunderschöne Orte, die Natur- und Kulturliebhaber begeistern. Von atemberaubenden Berglandschaften bis hin zu historischen Städten, jedes Reiseziel hat seinen eigenen Charme. Egal ob ihr Outdoor-Aktivitäten, kulturelle Highlights oder Entspannung sucht, das Land hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Reiseziele in Österreich
Österreichs Bundesländer
Österreichs Städte
Berge und Seen

Für die Einreise benötigt ihr einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Staatsangehörige der EU- und EWR-Staaten, der Schweiz sowie zahlreicher weiterer Länder brauchen für Aufenthalte bis zu 90 Tagen kein Visum. Für alle anderen Reisenden ist ein Schengenvisum erforderlich.

Einreise- und Zollbestimmungen
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