Hunde- und Pferdeschlittenfahrten
Actionreich und idyllisch durch den Winter

Geschwindigkeit oder Romantik? In Österreich habt ihr die Wahl. Lieber Husky- oder Pferdeschlitten? Hier ist keine Entscheidung nötig – einfach beides ausprobieren!

Österreich bietet zwei ganz unterschiedliche, aber gleichermaßen eindrucksvolle Möglichkeiten, die Winterlandschaft zu erkunden: Während bei der Pferdeschlittenfahrt die Gemütlichkeit und der Charme der Noriker-Pferde im Vordergrund stehen, zieht die Huskyschlittenfahrt mit der Dynamik des Hundegespanns in ihren Bann.
Beide Erlebnisse erlauben es, die verschneite Bergwelt auf besondere Weise zu genießen und die enge Verbindung zwischen Mensch, Tier und Natur zu erleben. Die besten Orte dafür? Natürlich die Alpen Österreichs!

Lebensgefühl ist, wenn Geschwindigkeit auf Romantik trifft.

Hundeschlittenfahrten in Österreichs Bergen

Mit Huskys durch den Winterzauber: Die Hundeschlittenfahrt startet mit einer Einführung, bei der ihr die Hunde kennenlernt und euch die Grundtechniken erklärt werden. Dann beginnt das Abenteuer – rasant und voller Action geht es über die weiten Schneefelder.

Gailtal

Wie ein waschechter Musher den Schlitten steuern: Neben den Workshops werden auch Tandemschlittenfahrten und Musher-Trainings geboten.

Faubelhof

Waldviertel

Huskytouren im romantischen Waldviertel sind ein besonderes Erlebnis. Am Ottensteiner Stausee finden neben Schnupperkursen auch Thementouren statt.

Huskyranch

Brandnertal

Das Husky-Camp liegt auf dem Hochplateau Tschengla in Bürserberg. Erlebnisse mit den Schlittenhunden sind ausschließlich in Gruppen ab acht Personen möglich.

Husky Toni

Gasteinertal

Was ist ein Musher? Und sind alle Huskys gleich? Antworten gibt’s beim Husky-Workshop in Sportgastein im Gasteinertal.

Husky Workshop

Arlberg

Arun, Nanook & Co heulen vor Freude. Die energiegeladenen Schlittenhunde warten schon – inmitten einer traumhaften Winterlandschaft voller Magie.

Husky Erlebnistour

Die Huskys zogen und zogen – schnell, unglaublich schnell – als ob ihr einziges Ziel darin bestünde, weit in die Welt hinauszulaufen. In diesem Augenblick gelang es mir, abzuschalten und einfach im Hier und Jetzt zu sein.

Dagmar TomasekTeilnehmerin eines Hundeschlitten-Workshops

Packliste für die Huskyschlittenfahrt

Bekleidung

  • Warme Winterbekleidung, idealerweise Skianzug (wind- und wasserdicht)

  • Skihandschuhe – warm, wasserfest, mit gutem Grip

  • Mütze (Haube) – winddicht und über die Ohren

  • Dicke Socken, ggf. zweite Schicht aus Merinowolle

  • Feste, warme Winterschuhe – am besten gefüttert und wasserdicht

  • Skibrille oder Sonnenbrille – Schutz gegen Schnee und Wind

Zusätzlich sinnvoll

  • Sonnencreme – auch bei kaltem Wetter wichtig wegen der Reflektion im Schnee

  • Handy – für Fotos und Notfälle (vorher aufladen!)

  • Trinkflasche oder Thermoskanne – warmes Getränk, z.B. Tee

Extra-Tipp

Wenn du selbst einen Schlitten lenkst (Musher bist), empfiehlt sich:

  • eine winddichte Überhose

  • eine Stirnlampe, wenn es in die Dämmerung geht

  • ein kleiner Rucksack für deine Sachen (nichts Offenes mitnehmen)

Der Husky

Ein Gast aus dem hohen Norden

Ursprünglich war der kräftige Schlittenhund ein wichtiger Begleiter der Nomadenvölker im nördlichen Sibirien. Seine Herkunft aus eisigen Regionen bezeugen das dicke, zweischichtige Fell und die vergleichsweise kleinen Pfoten, die einen Wärmeverlust im Körper verhindern. Auffallend sind seine Augen, die blau, braun oder auch verschiedenfarbig sein können.

Huskys sind freundlich, sanftmütig und kinderlieb. Dank ihres ausgezeichneten Orientierungssinns können sie Wege und Routen auch verfolgen, wenn sie unter einer dicken Schneedecke liegen. Schlittenhundefahrten mit Huskys sind im alpinen Raum sehr beliebt und weit verbreitet.

Events Schlittenhunderennen

Pferdeschlittenfahrten: Die schönsten Regionen

Eine Pferdeschlittenfahrt ist eine stimmungsvolle und entspannte Möglichkeit, die Winterlandschaft zu entdecken. Eingehüllt in warme Decken, gleitet ihr sanft durch verschneite Wälder und idyllische Dörfer – ein wundervolles Erlebnis für Romantiker:innen und Familien.

Katschberg

Pferdeschlittenfahrten tagsüber oder abends – ins Gontal-Naturschutzgebiet oder stimmungsvoll zum Katschberger Adventweg.

Katschberg

Großarl

Eingehüllt in Decken in der Pferdekutsche durch die Winterlandschaft gleiten – Bergzauber genießen. Drei Anbieter:innen, auch für Gruppen geeignet.

Großarl

Kleinarl

Vom Restaurant Olympia in Kleinarl geht’s zum idyllischen Jägersee und zurück. Inkl. Aufenthalt beim Gasthof Jägersee dauert die Tour ca. 3 Stunden.

Kleinarl

Schladming-Dachstein

Nur das Schnauben der Pferde und das Knirschen des Schnees – 24 Anbieter:innen laden euch zur Winterfahrt unter warmen Decken ein.

Schladming-Dachstein

Kufsteinerland

Das sanfte Klingen der Glöckchen begleitet die Fahrt. So eine Pferdeschlittenfahrt mit Haflingern vom Fohlenhof Ebbs verspricht unvergessliche Momente.

Kufsteinerland

Bregenzerwald

Gezogen von kräftigen Pferden, gleitet es sich auf einem Pferdeschlitten besonders elegant durch die Winterlandschaft. Anbieter:innen gibt es in neun Orten.

Bregenzerwald

Wilder Kaiser

Mit der Pferdekutsche zu Bergdoktor-Drehorten – und dabei die traumhafte Landschaft am Wilden Kaiser in aller Ruhe genießen.

Wilder Kaiser

Weissensee

Ein Winterhighlight für die ganze Familie: Mit der Pferdekutsche am zugefrorenen Weissensee entlang gleiten – einfach magisch.

Weissensee

Salzkammergut

Auf verschneiten Wegen: Schnee rieselt von Bäumen, Atem wird zu Nebel, Schneestaub wirbelt bei einer Pferdeschlittenfahrt in St. Wolfgang und in Faistenau.

Salzkammergut

Osttirol

Lehnt euch zurück, schaltet ab und genießt die Ruhe, während ihr nichts hört außer dem Schnauben der Pferde und dem leisen Klappern ihrer Hufe auf verschneiten Wegen.

Osttirol

FAQs

Pferdeschlittenfahrten sind in vielen Regionen Österreichs möglich, besonders in den Alpen. Beliebte Orte sind unter anderem das SalzburgerLand, Vorarlberg Auch in kleineren Orten wie Kleinarl, Ramsau am Dachstein oder Kufstein werden regelmäßig Fahrten angeboten.

Für eine Hundeschlittenfahrt sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Ein erfahrener Musher erklärt vor der Fahrt alles Wichtige und begleitet das Gespann. Wer den Schlitten selbst lenken möchte, erhält vorab eine ausführliche Einschulung. Jetzt kann das Abenteuer beginnen!

Das Mindestalter für die Teilnahme an einer Hundeschlittenfahrt in Österreich liegt je nach Anbieter meist zwischen sechs und sieben Jahren. Kinder können als Passagiere mitfahren, während das Lenken des Schlittens Jugendlichen oder Erwachsenen vorbehalten ist. Einige Anbieter ermöglichen es Kindern ab sieben Jahren, gemeinsam mit einem Musher oder unter Aufsicht selbst Erfahrungen zu sammeln.

