Sommerrodelbahnen und Alpine Coaster in Österreich
Nervenkitzel, Panorama, Familienabenteuer
Einleitung
Sommerrodelbahnen in Österreich machen den Weg ins Tal zum Abenteuer. Zwischen Almwiesen, Wäldern und Gipfeln führen die Strecken durch Tunnel, über Wellen und in schnellen Richtungswechseln bergab - mit eindrucksvollen Ausblicken und jeder Menge Schwung.
In der Rinne oder auf Schienen - klassische Bahnen und moderne Alpine Coaster unterscheiden sich im Fahrgefühl, keineswegs im Spaßfaktor. Einige Strecken schlängeln sich kilometerlang bergab, andere begeistern mit Steilkurven, Kreiseln oder sogar überraschenden Themenwelten.
Ob als Familienausflug, nach einer Wanderung oder als krönender Tagesabschluss: Die Fahrt wird zum Highlight.
Sommerrodeln aus allen Perspektiven
Schon gewusst?
Sommerrodelbahnen gehören in Österreich vielerorts zum Bergerlebnis. Während frühe Anlagen meist aus Beton- oder Metallrinnen bestanden, kamen mit der Zeit schienengeführte Systeme hinzu. Heute reicht die Vielfalt von klassischen Rinnenbahnen bis zu modernen Alpine Coastern.
Sommerrodelbahnen in Österreich: Rinne oder Schiene
Sommerrodelbahn Biberwier
Auf 1,3 Kilometern und fast 200 Höhenmetern führt die Strecke bergab - mit rund 40 Kurven und einem Tunnel.
Sommerrodelbahn Laterns
Die einzige klassische Rinnenbahn Vorarlbergs führt auf 800 Metern durch Wald, Kurven, Jumps und Unterführungen - mit Geschwindigkeitsmessung im Ziel.
Keltenblitz am Dürrnberg
Mit 2,2 Kilometern die längste Abfahrt im SalzburgerLand - über steile Passagen, gewagte Kurven und Aussicht auf das Salzachtal.
Pendolino am Nassfeld
Kärntens längste Sommerrodelbahn führt auf 2 Kilometern und 400 Höhenmetern kurvenreich hinunter - mit Erinnerungsfoto im Ziel.
Sommerrodelbahn in Ossiach
Zwei parallele Bahnen führen auf 760 Metern nebeneinander ins Tal - mit Blick auf den Ossiacher See und genug Platz für ein kleines Rennen.
Grünberg-Flitzer in Gmunden
Auf 1,4 Kilometern geht es über Steilkurven und lange Geraden ins Tal - mit Blick auf den Traunsee und Fotofalle inklusive.
Sommerrodelbahn am Biberg
Auf 1,6 Kilometern und durch 61 Kurven saust ihr talwärts - über Wellen, durch Tunnel und mit Bergpanorama.
Sommerrodelbahn Mieders
Mit 2,8 Kilometern und 640 Höhenmetern die steilste Sommerrodelbahn der Alpen - über 40 Steilkurven geht' s den Hang hinab.
Alpine Coaster in Österreich: Achterbahn-Feeling am Berg
Corona Coaster am Wechsel
Mit 850 Metern, Steilkurven und Kreiseln sorgt die Bahn für rasante Abfahrten - ideal für einen Ausflug aus Wien oder Graz.
Maisi Flitzer am Maiskogel
Die erste Alpen-Achterbahn des SalzburgerLandes - mit Wellen, Jumps und Kreiseln bis zu 11 Meter über dem Boden.
Fisser Flitzer
Mit bis zu 45 km/h durch Dinotunnel, Eishöhle und Piratenschiff - auf 2,2 Kilometern warten abwechslungsreiche Themenwelten.
Rittisberg Coaster in Ramsau
Auf 1.000 Metern Abfahrt durch Kurven und 120 Höhenmeter hinunter - mit Blick auf das Dachsteinmassiv und auch bei Regen in Betrieb.
Lucky Flitzer
Die einzige beleuchtete Allwetterrodelbahn Österreichs - auf 1.100 Metern mit 5 Kreiseln und 2 Jumps.
Alpine-Coaster-Golm
Die Allwetterrodelbahn führt auf 2.600 Metern über 44 Jumps, 15 Kehren und einen spektakulären 360-Grad-Kreisel mit bis zu 40 km/h.
Alpine Coaster Imst
Die längste Alpen-Achterbahn der Welt überwindet auf 3.535 Metern und 500 Höhenmetern Wellen, Jumps und einen 450-Grad-Kreisel.
Wissenswertes für eure Abfahrt
Ob zum ersten Mal oder als erfahrene Rodelfans – ein paar praktische Infos helfen, den Rodeltag entspannt zu planen.
Öffnungszeiten: Die meisten Bahnen fahren von Frühjahr bis Herbst, viele Alpine Coaster auch im Winter.
Fahrbetrieb: Klassische Rinnenbahnen fahren meist nur bei trockenem Wetter. Viele Alpine Coaster sind als Allwetterrodelbahn konzipiert – auch bei leichtem Regen kein Problem.
Kinder: Mitfahren ist meist ab 3 Jahren möglich. Allein fahren dürfen Kinder je nach Anlage und Körpergröße ab 7 oder 8 Jahren.
Bergfahrt: Per Seilbahn oder Lift zur Startstation – oft kombinierbar mit Wanderungen oder einem Besuch am Spielplatz.
Geschwindigkeit: Bei klassischen Rinnenbahnen liegt das Tempo in eurer Hand. Alpine Coaster begrenzen die Geschwindigkeit automatisch – meist zwischen 40 und 45 km/h.
Tipp: Betriebszeiten und Regeln am besten vorab beim Betreiber prüfen – und etwas mehr Zeit einplanen. Eine Fahrt bleibt selten die einzige.
Sicherheitstipps für den Rodelspaß
Abstand
Erst starten, wenn die vorausfahrende Person genug Vorsprung hat.
Bremsen
Rechtzeitig bremsen und das Tempo an die Strecke anpassen.
Anweisungen
Den Hinweisen des Personals und der Beschilderung folgen.
Rücksicht
Aufmerksam fahren und auf andere Gäste achten.
Kinder
Kinder gemäß den Vorgaben der Anlage begleiten.
Im Fahrzeug
Hände und Füße während der Fahrt im Schlitten lassen.