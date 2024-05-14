Über Wurzeln und Steine, durch Wälder und Almlandschaften, hinauf auf Gipfel mit Weitblick: Trailrunning führt auf abwechslungsreiche Pfade durch Österreichs Bergwelt.

Trailrunning bedeutet Laufen abseits von Asphalt – auf natürlichen Pfaden durch Wälder, Wiesen und Berge. Der Begriff „Trail" steht für Pfad oder Spur und bezeichnet schmale Wege, auf denen das Erlebnis ebenso wichtig ist wie das Tempo.

Im Unterschied zum klassischen Straßenlauf wechseln sich beim Trailrunning Untergrund, Steigung und Rhythmus ständig ab. Auch im Vergleich zum Wandern bleibt ihr in einer fließenden, laufenden Bewegung. Wurzeln, Steine und Höhenmeter erfordern Trittsicherheit, Technik und Anpassungsfähigkeit. Bergauf wird dosiert gelaufen, bergab kontrolliert. Je nach Gelände wechseln sich Laufen und Gehen ganz natürlich ab.

Österreich bietet dafür ein breites Spektrum an Strecken – von sanften Einstiegstrails bis zu hochalpinen Berglauf-Strecken mit Weitblick. Bergbahnen erschließen zusätzliche Höhenlagen und eröffnen neue Routenvarianten. Nach dem Lauf warten Bergseen, Thermen und regionale Kulinarik – so verbinden sich Bewegung, Landschaft und Erholung.