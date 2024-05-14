Das Hotel

Ein ordentlicher Schuss Leichtigkeit. Das ist die Zutat, die in unserem Lebenskonzept oft zu kurz kommt. Eine Pause von Pflichten und Terminplänen. Die reine Freude am Genuss und am gemeinsamen Sein. Um ungeniert das Leben zu feiern, gibt es die Burg – den legendären Sehnsuchtsort in Oberlech, an dem der Alltag draußen bleiben darf. Ein Ort der Begegnung, an dem alte Freund:innen sich treffen und neue sich finden.

Vor allem darf hier aber jede:r tun und lassen, was er oder sie möchte. Wer seine Wadeln anstrengen will, kann direkt aus der Tür auf den Wanderweg hinaustreten. Wer lieber nur die heimische Natur genießt, darf sich auf ein Picknick inmitten von duftenden Bergblumen und Wildkräutern freuen.

Apropos duftende Kräuter: Feinschmecker:innen erwartet in der Burg ein Hochgenuss für die Sinne. Im prämierten Haubenrestaurant wird von allem nur das Beste serviert. Von Brot aus der eigenen Bäckerei bis hin zum Wild aus eigener Jagd. Dazu werden edle Tropfen aus dem eigenen Weinkeller gereicht, in dem viele tausend Weine mit außergewöhnlicher Jahrgangstiefe gesammelt werden.

Während des gesamten Aufenthalts jederzeit in Rufweite sind die Erlebniskurator:innen – so nennt sich das Burg Team. Denn sie verwöhnen ihre Gäste nach allen Regeln der Kunst. Als alpenländisches exklusives Traditionshaus sind sie in puncto Service altmodisch.