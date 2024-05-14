Echtes steirisches Landleben

Die Herbstferien sind die perfekte Zeit für eine Auszeit mit der Familie. Gemeinsam Tiere füttern, im Stall mithelfen oder den Spielplatz erobern – auf dem Bauernhof verbringen Kinder den ganzen Tag an der frischen Luft, während Eltern die Ruhe und herzliche Gastfreundschaft genießen.

Viele Almhütten sind bis weit in den Herbst geöffnet und bieten den idealen Ausgangspunkt für Wanderungen. Klare Bergluft, farbenprächtige Wälder und aussichtsreiche Gipfel machen jede Tour zu einem besonderen Erlebnis. Nach einem aktiven Tag laden Terrasse, Holzofen oder Sauna zum Entspannen ein.

Wenn im Süden der Steiermark die Weinlese beginnt, herrscht auf den Winzerhöfen eine ganz besondere Stimmung. Genießt steirische Weine direkt beim Winzer und lasst den Tag bei einer traditionellen Buschenschankjause gemütlich ausklingen.

Und wenn der Herbst langsam dem Winter weicht, bleibt die Vorfreude auf die nächste Jahreszeit: verschneite Almen, gemütliche Bauernstuben und Winterurlaub voller Herzlichkeit. Urlaub am Bauernhof bedeutet zu jeder Jahreszeit echtes Landleben erleben.