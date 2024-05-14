Gerichte mit modernem Twist
Gruß aus der Küche #eatAUT
Einleitung
Österreichs Genusserlebnisse haben 1.000 Facetten, aber nur eine Hauptzutat – unsere atemberaubende Natur. Von den schneebedeckten Alpen bis zu den sanften Weinbergen – die österreichische Landschaft spiegelt sich in all unseren Produkten und Gerichten wider.
Burgenland: Muas ma probiert habenChrista Erdely, Geschäftsführerin der Lafnitztaler Bauernspezialitäten, und ihr Team haben fünf völlig neue Sterz-Kreationen entwickelt – Kombinationen, die selbst im Burgenland noch unbekannt sind und die ihr unbedingt probieren müsst.
Sterzbällchen
Klassischer Bettlersterz (Weizenmehl, Kartoffeln, Salz, Knoblauchöl statt Schmalz); den fertigen Sterz mit einem Ei vermischen, Bällchen formen, in Öl heraus backen. Ein super Fingerfood!
Heidensterz mit Pilzen
Heidensterz mit Buchweizenmehl (normal mit Schmalz und Grammeln zubereitet); gekocht mit Thymianöl und Pilzen. Ein geniales veganes Gericht – ohne hoch verarbeitete Lebensmittel, wie das oft bei veganen Produkten der Fall ist.
Sterz-Sushi
Im tiefen Südburgenland gibt es eine Sterzvariante, die auf dem Blech (wie ein Nigl) zubereitet wird (nur mit Mehl, Wasser und Salz). Wir haben diesen Nigl in kleine Rechtecke geschnitten und Fisch draufgelegt. Fertig war das Burgenland Sushi. Bei den Maki wurde Sterz in Algenblätter eingerollt und mit Senfkaviar garniert.
Sterzstrudel in Kranzform
Bohnensterz mit schwarzen Bohnen (statt klassisch mit Wachtelbohnen); zum fertigen Sterz dann noch Apfelwürfel hinzugefügt und dann in einen Strudelteig eingerollt. Strudel und Sterz sind total typisch burgenländische Gerichte. Jedes für sich. Aber in Kombination, noch dazu als Kuchen, eine wirklich witzige Idee.
Frühstücks-Sterz
Der Sterz wird mit Dinkelvollkornmehl, Wachtelbohnen und Rosmarinöl zubereitet. Dazu Bröseltopfen vom Milchhof Koch, Himbeeren aus dem Garten und Safranhonig. Das gibt Power für einen langen Arbeitstag. Ein deftiges Frühstück.
Sterzbällchen
Klassischer Bettlersterz (Weizenmehl, Kartoffeln, Salz, Knoblauchöl statt Schmalz); den fertigen Sterz mit einem Ei vermischen, Bällchen formen, in Öl heraus backen. Ein super Fingerfood!
Heidensterz mit Pilzen
Heidensterz mit Buchweizenmehl (normal mit Schmalz und Grammeln zubereitet); gekocht mit Thymianöl und Pilzen. Ein geniales veganes Gericht – ohne hoch verarbeitete Lebensmittel, wie das oft bei veganen Produkten der Fall ist.
Sterz-Sushi
Im tiefen Südburgenland gibt es eine Sterzvariante, die auf dem Blech (wie ein Nigl) zubereitet wird (nur mit Mehl, Wasser und Salz). Wir haben diesen Nigl in kleine Rechtecke geschnitten und Fisch draufgelegt. Fertig war das Burgenland Sushi. Bei den Maki wurde Sterz in Algenblätter eingerollt und mit Senfkaviar garniert.
Sterzstrudel in Kranzform
Bohnensterz mit schwarzen Bohnen (statt klassisch mit Wachtelbohnen); zum fertigen Sterz dann noch Apfelwürfel hinzugefügt und dann in einen Strudelteig eingerollt. Strudel und Sterz sind total typisch burgenländische Gerichte. Jedes für sich. Aber in Kombination, noch dazu als Kuchen, eine wirklich witzige Idee.
Frühstücks-Sterz
Der Sterz wird mit Dinkelvollkornmehl, Wachtelbohnen und Rosmarinöl zubereitet. Dazu Bröseltopfen vom Milchhof Koch, Himbeeren aus dem Garten und Safranhonig. Das gibt Power für einen langen Arbeitstag. Ein deftiges Frühstück.
3 Fragen an Christa Erdely zu Soul food Sterz
„Ein gutes Leben für alle – Das bedeutet für uns, den respektvollen Umgang mit Mensch, Tier und Pflanzen. Wir sehen uns als Teil der Natur und übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt.”
Christa Erdely
Christa Erdely ist Geschäftsführerin der Lafnitztaler Bauernspezialitäten. Sie und ihr Team stehen für traditionelle, regionale Küche aus dem Lafnitztal, die auf naturnahe Weise produziert werden.
Die Produkte stammen von ausgewählten Höfen und werden frisch und saisonal verarbeitet. Dabei stehen handwerkliche Qualität und die enge Verbindung zur Natur im Vordergrund. Die Bäuerinnen selbst bedienen die Gäste. So können sich die Gäste direkt mit den Produzentinnen direkt über die Herkunft der Speisen austauschen.
Kärnten: Fishing for complimentsDrei Köch:innen und ein Fischexperte verbringen einen Tag zusammen am Wasser und kreieren zahlreiche Gerichte mit Fischen aus Kärntens Seen, Flüssen und Teichen.
Kreative Gerichte mit Kärntner FischChristine Schwarzenbach vom Weissensee, Florian Satran von der Stiftsschmiede am Ossiacher See und Roman Pichler vom Restaurant Moritz in Grafenstein kreieren aus mehr als 15 verschiedenen Fischarten feine Gerichte.
Gerichte von Christine Schwarzenbach
Rübenfisch (rote Rohne / marinierter Saibling)
Beschwipster Fisch (Gurke / Gin / geflämmte Forelle)
Fisch-Brettljause (Spielerei von Seefischen / Paradeiser / Paprika / Zitrone / Basilikum / Olivenöl)
Gerichte von Florian Satran
Amurkarpfen aus dem Holzofen / Wurzelgemüse / braune Butter
Seeviche von der Seeforelle / Paprika / Karotte / Buttermilch
Sauer eingelegte Seeforelle / Wurzelgemüse / rote Zwiebel
Fischeintopf / Flusskrebs / Saibling / Paprika / Tomate
Gebackene Reinanke und Tatar vom Amurkarpfen
Gerichte von Roman Pichler
Fischkroketten (gebackene Fischbällchen) / Salbeifrit
Flambierte Flusskrebse
Zanderbackerl / Zwiebel / Tagetes (Studentenblume)
Zander / Sashimi / gegrillter BauchFisch on Stick
Fischnockerl / Flusskrebse / Safran
Ossiacher Schnecken Fisch / Roggen Nordic Style
Rohe Zanderrolle / Mangold / Saiblingskaviar
Gerichte von Christine Schwarzenbach
Rübenfisch (rote Rohne / marinierter Saibling)
Beschwipster Fisch (Gurke / Gin / geflämmte Forelle)
Fisch-Brettljause (Spielerei von Seefischen / Paradeiser / Paprika / Zitrone / Basilikum / Olivenöl)
Gerichte von Florian Satran
Amurkarpfen aus dem Holzofen / Wurzelgemüse / braune Butter
Seeviche von der Seeforelle / Paprika / Karotte / Buttermilch
Sauer eingelegte Seeforelle / Wurzelgemüse / rote Zwiebel
Fischeintopf / Flusskrebs / Saibling / Paprika / Tomate
Gebackene Reinanke und Tatar vom Amurkarpfen
Gerichte von Roman Pichler
Fischkroketten (gebackene Fischbällchen) / Salbeifrit
Flambierte Flusskrebse
Zanderbackerl / Zwiebel / Tagetes (Studentenblume)
Zander / Sashimi / gegrillter BauchFisch on Stick
Fischnockerl / Flusskrebse / Safran
Ossiacher Schnecken Fisch / Roggen Nordic Style
Rohe Zanderrolle / Mangold / Saiblingskaviar
Roman Pichler kreiert das Rezept Zanderbackerl auf aromatischen Zwiebelschalen, verfeinert mit floralen Tagetes.
3 Fragen an Fischkoch Gerhard Satran
Der Fischkoch am Ossiacher See
Einleitung
In der Stiftsschmiede in Ossiach verarbeitet der exzellente, aber vor allem passionierte Koch und Gastgeber Gerhard Satran ausschließlich Regionales aus dem Alpen-Adria-Raum. Die Speisekarte ändert sich je nach Saison. Was aber immer bleibt, sind die hochwertigen Fische aus Wildfängen und aus der naturnahen Fischzucht Payr, welche der „Fischkoch aus Kärnten“ zu unvergesslichen Sinneserlebnissen und Gaumenfreuden verwandelt.
Steiermark: Koch und KI wurden gleich gepromptet
Was gibt's heute zu essen, KI?
Zartrosa Kitzfilet mit Kräuter-Lavendel-Kruste
Prompt:
Ein zartrosa Kitzfilet, umhüllt von einer aromatischen Kräuter-Lavendel-Kruste, kunstvoll arrangiert in verschiedenen Garstufen auf dem Teller. Die Polenta schlängelt sich geschmeidig rund um das Fleisch, während in der Mitte des Tellers ein innovatives Arrangement aus Gravensteiner Äpfeln und Spitzkraut in zwei Varianten präsentiert wird. Die Komposition vereint futuristische Eleganz mit rustikalen Deko-Elementen, die dem Gericht eine einzigartige Note verleihen.
Gebratene Lachsforelle mit Schnecken und Safransauce
Prompt:
Eine knusprig goldbraun gebratene Lachsforelle scheint fast über dem Teller zu schweben, umgeben von gekonnt arrangierten, gekochten Schnecken. Einzelne, leuchtend grüne Erbsen tanzen am Tellerrand und wechseln sich mit edlen Tupfern einer goldenen Safransauce ab. Der Teller, aus exquisiter Keramik, vermittelt eine puristische Eleganz und hebt die raffinierten Details des Gerichts hervor.
Dünn geschnittene Melone mit Trüffel und Wildkräutern
Prompt:
Ein farbenfrohes Dessert, das wie ein lebendiges Kunstwerk wirkt: Alle Komponenten sind auf gleicher Höhe auf dem Teller wie gemalt arrangiert. Fein gehobelter Trüffel und eine Vielzahl von Wildkräutern sind kunstvoll verteilt, während die strahlend, dünn geschnittene Melone wie ein zartes Carpaccio erscheint. Das Gericht wirkt wie eine prächtige Blumenwiese mit royalem Touch.
Zartrosa Kitzfilet mit Kräuter-Lavendel-Kruste
Prompt:
Ein zartrosa Kitzfilet, umhüllt von einer aromatischen Kräuter-Lavendel-Kruste, kunstvoll arrangiert in verschiedenen Garstufen auf dem Teller. Die Polenta schlängelt sich geschmeidig rund um das Fleisch, während in der Mitte des Tellers ein innovatives Arrangement aus Gravensteiner Äpfeln und Spitzkraut in zwei Varianten präsentiert wird. Die Komposition vereint futuristische Eleganz mit rustikalen Deko-Elementen, die dem Gericht eine einzigartige Note verleihen.
Gebratene Lachsforelle mit Schnecken und Safransauce
Prompt:
Eine knusprig goldbraun gebratene Lachsforelle scheint fast über dem Teller zu schweben, umgeben von gekonnt arrangierten, gekochten Schnecken. Einzelne, leuchtend grüne Erbsen tanzen am Tellerrand und wechseln sich mit edlen Tupfern einer goldenen Safransauce ab. Der Teller, aus exquisiter Keramik, vermittelt eine puristische Eleganz und hebt die raffinierten Details des Gerichts hervor.
Dünn geschnittene Melone mit Trüffel und Wildkräutern
Prompt:
Ein farbenfrohes Dessert, das wie ein lebendiges Kunstwerk wirkt: Alle Komponenten sind auf gleicher Höhe auf dem Teller wie gemalt arrangiert. Fein gehobelter Trüffel und eine Vielzahl von Wildkräutern sind kunstvoll verteilt, während die strahlend, dünn geschnittene Melone wie ein zartes Carpaccio erscheint. Das Gericht wirkt wie eine prächtige Blumenwiese mit royalem Touch.
3 Fragen an Christoph zu Koch versus KI
„Für mich ist Technologie eine sehr wichtige Säule, sie ermöglicht neue und andere Zugänge. Auf kreativer Seite sowie auf Optimierung der Arbeitszeit von Mitarbeiter:innen."
Christoph Mandl
Christoph Mandl ist die klassische französische Schule genauso vertraut wie ein Zugang mit Bodenhaftung, schließlich hat er seine Ausbildung in verschiedensten internationalen Lokalen genossen, und war lange Jahre im Taubenkobel als Küchenchef tätig.
Seit 2022 kocht er in der Saziani Stubn. Gemeinsam mit Sommeliere Ruth Heusch bietet Mandl dort eine moderne, saisonal inspirierte Küche auf der fundierten Basis französischer Kulinarik.
Tirol: Alpine EssenzTirol ist berühmt für seine exquisiten Edelbrände, die eine konzentrierte Essenz reinen Geschmacks sind. Die drei Köch:innen Philipp Stohner, Stefanie Rieser und Viktoria Fahringer kreieren drei One-Bite Gerichte, die von je einer Tiroler Edelbrandsorte inspiriert sind.
Neun Gerichte passend zu drei Tiroler Edelbränden kreiert
Gerichte von Philipp Stohner
Gericht – passend zum Schnaps = zur Vogelbeere im Glas
[alm.käse]
strudel.teig / eier.schwammerl.&.champignons / sauerteig.brot.miso / alm.käse / schwarzer.knoblauch
Gericht (Urprodukt) – Vogelbeere als Frucht verarbeitet = am Teller
[wildes.tirol]
tiroler.reh.getrocknet.&.ganz.fein / fermentierte.vogelbeeren.&.kriecherl / sauer.rahm / berg.kräuter
Gericht – der Schnaps verarbeitet = Essenz der Vogelbeere
[bett.hupferl]
brand.teig.knödel / rehydrierter.marillen.röster / molke.vogelbeer.brand.schaum / fichten.salz.karamell.macaron
Gerichte von Stefanie Rieser
Gericht – passend zum Schnaps = zur Birne im Glas
[Bergsteigersandwich]
hausgemachtes Brot / rote Zwiebel-Birnencreme / kalte Schweinsstelze / Belper Knolle / Senfkörner
Gericht (Urprodukt) – Frucht des Schnapses verarbeitet = Birne am Teller
[Knusperkorb]
mit Selleriepüree / Ochsenbackerl /Birne /Thymian
Gericht – der Schnaps verarbeitet = Essenz der Birne
[Oma’s Kletzenbrot]
mit Naturbutter und Gamsschinken aus unserer Eigenjagd vom Gramai Hochleger.
Gerichte von Viktoria Fahringer
Gericht – passend zum Schnaps = zum Enzian im Glas
[Jausn]
Polentariegel / gekochter Schinken / frittierte Kapern / Enzian-Feigen Chutney
Gericht (Urprodukt) – Enzian als Wurzel verarbeitet = am Teller
[Wurzelwerk]
Millefeuille von der Karotte / Sellerie und Enzianwurzel / Dotteremulsion /Selleriegrünchips
Gericht – der Schnaps verarbeitet = Essenz des Enzians
[Süßgeist]
Mousse von der Tiroler Edlen Schokolade mit Enzian / Karamellschaum / Marillenkonfit und Hippe
Gerichte von Philipp Stohner
Gericht – passend zum Schnaps = zur Vogelbeere im Glas
[alm.käse]
strudel.teig / eier.schwammerl.&.champignons / sauerteig.brot.miso / alm.käse / schwarzer.knoblauch
Gericht (Urprodukt) – Vogelbeere als Frucht verarbeitet = am Teller
[wildes.tirol]
tiroler.reh.getrocknet.&.ganz.fein / fermentierte.vogelbeeren.&.kriecherl / sauer.rahm / berg.kräuter
Gericht – der Schnaps verarbeitet = Essenz der Vogelbeere
[bett.hupferl]
brand.teig.knödel / rehydrierter.marillen.röster / molke.vogelbeer.brand.schaum / fichten.salz.karamell.macaron
Gerichte von Stefanie Rieser
Gericht – passend zum Schnaps = zur Birne im Glas
[Bergsteigersandwich]
hausgemachtes Brot / rote Zwiebel-Birnencreme / kalte Schweinsstelze / Belper Knolle / Senfkörner
Gericht (Urprodukt) – Frucht des Schnapses verarbeitet = Birne am Teller
[Knusperkorb]
mit Selleriepüree / Ochsenbackerl /Birne /Thymian
Gericht – der Schnaps verarbeitet = Essenz der Birne
[Oma’s Kletzenbrot]
mit Naturbutter und Gamsschinken aus unserer Eigenjagd vom Gramai Hochleger.
Gerichte von Viktoria Fahringer
Gericht – passend zum Schnaps = zum Enzian im Glas
[Jausn]
Polentariegel / gekochter Schinken / frittierte Kapern / Enzian-Feigen Chutney
Gericht (Urprodukt) – Enzian als Wurzel verarbeitet = am Teller
[Wurzelwerk]
Millefeuille von der Karotte / Sellerie und Enzianwurzel / Dotteremulsion /Selleriegrünchips
Gericht – der Schnaps verarbeitet = Essenz des Enzians
[Süßgeist]
Mousse von der Tiroler Edlen Schokolade mit Enzian / Karamellschaum / Marillenkonfit und Hippe
3 Fragen an die Köch:innen zur „Essenz der Tiroler Küche"
Viktoria Fahringer
Viktoria Fahringer schrieb bereits 2020 als Österreichs jüngste Haubenköchin Geschichte: Mit 21 Jahren erkochte sie ihre erste Haube von Gault&Millau. 2024 glänzt ihr Restaurant mit zwei Hauben. Die Krönung ihrer bisherigen Karriere folgte im selben Jahr mit der doppelten Auszeichnung als „Köchin des Jahres" und „Female Chef of the Year".
Ihr Küchenstil ist eine faszinierende Symbiose aus Bodenhaftung und Innovation: geerdet und detailverliebt. In ihrer Küche verschmelzen Tiroler Tradition und zeitgenössische Interpretation zu einer ganz eigenen kulinarischen Handschrift. Viktoria verkörpert dabei eine neue Generation von Köch:innen - eine, die ihr Wissen teilt und Grenzen überwindet. In ihrer eigenen Kochschule, als gefragte Speakerin auf internationalen Bühnen, in Masterclasses und TV-Formaten inspiriert sie andere, ihren eigenen kulinarischen Weg zu finden.
2025 erreicht ihr Werdegang einen neuen Höhepunkt: Im Herbst erscheint nicht nur ihr erstes Kochbuch „Meine Tiroler Welt", sondern auch der gleichnamige Dokumentarfilm - beides persönliche Einblicke in ihre kulinarische Philosophie und die Welt, die sie geschaffen hat.
Vorarlberg: Extase ohne ZuckerRaphaela Wirrer, Chef-Pâtissière des Hotels Hirschen in Schwarzenberg, verleiht einer Vorarlberger Köstlichkeit – den Kartoffelschupfnudeln – eine innovative Note. Sie interpretiert das Gericht neu und kreiert eine zuckerfreie Variante.
Regionale Süßspeise trifft moderne ErnährungDie Patisserie entwickelt sich hin zu vielfältigeren Geschmacksrichtungen – weniger süß, dafür umso spannender und überraschender.
Chef-Pâtissière Raphaela Wirrer
Die Chef-Pâtissière des Hotels Hirschen in Schwarzenberg ist bekannt für ihre Dessertkreationen und wurde 2024 bei den Rolling Pin-Awards zur Pâtissière des Jahres gewählt. Sie engagiert sich außerdem als Co-Trainerin bei den juniorSkills Austria, dem österreichischen Wettbewerb für Lehrlinge in Tourismusberufen.
Süßspeise ohne Zucker
Eine einzigartige Fusion aus regionaler Süßspeise und moderner Ernährung:
Kartoffelschupfnudel mit karamellisierten Pastinaken, eingelegter Feige und kantierten Shiso Blättern