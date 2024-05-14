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Kultur und Genuss in Österreich: Die schönsten Erlebnisse

Küchenchef Paul Ivić, Restaurant Tian, bewirtet Gäste an einer gedeckten Tafel unter einem Apfelbaum vor einem Presshaus in der Kellergasse im Weinviertel.
Wenn der Kultururlaub zum Genusserlebnis wird: Kunst inspiriert Küche – Küche inspiriert Kunst.

In Österreich lässt sich das Zusammenspiel von Kunst und Kulinarik an vielen Orten erleben. Museen, Festivals, Wirtshäuser und Kulturhäuser bringen kulturelle Impulse und genussvolle Momente unmittelbar zusammen. Dabei spielen Köch:innen eine zentrale Rolle.

Kunst inspiriert die Küche – und die Küche ermöglicht einen neuen Zugang zur Kunst. Am Herd entstehen Kreationen, die ebenso viel Vorstellungskraft und handwerkliche Präzision verlangen wie ein künstlerisches Werk. Gerade heute zeigt sich diese Verbindung besonders deutlich: Eine neue Generation versteht das Kochen als Teil eines kulturellen Dialogs. Im Austausch mit Produzent:innen, Winzer:innen, Konditor:innen, Bäcker:innen und Künstler:innen entstehen zeitgemäße Interpretationen von Tradition – eigenständig, vielschichtig und oft überraschend.

Kunst und Kultur im Hotel

Wo Übernachten zur kulturellen Erfahrung wird

In diesen Hotels trifft Gastlichkeit auf künstlerische Haltung. Kunst an den Wänden, besondere Architektur und kulinarische Kreationen schaffen ein Erlebnis, das mehrere Sinne anspricht. Hier wird der Aufenthalt ein Teil der Reisegeschichte.

Arthotel Blaue Gans in Salzburg: 4 Sterne im Design-Hideaway

Hotel Krone in Au: Sky-Spa, Hauskonzerte und 4 Sterne

Boutique Hotel Altstadt Vienna: Moderne Kunst und 4 Sterne

Hotel Schloss Seefels in Pörtschach: 5 Sterne Superior

KAI 36 in Graz: Zwischen Fels, Fluss und Kunst und 5 Sternen

Hotel zum Hirschen in Salzburg: 4-Sterne-Designhotel

Museum und Kulinarik: Frühstück, Lunch, Drinks

Wo Geschmack auf Ideenreichtum trifft

Österreich zeigt, wie gut Kunst und Kulinarik zueinander passen: Orte, an denen zeitgenössische Kreativität auf feine Aromen trifft. Hier entstehen Genussmomente, die inspirieren – überraschend, lebendig und voller Vielfalt.

Jüdisches Museum & „Boker tov!“

Kunsthaus Bregenz & KUB Café

Leopold Museum & Café Leopold

Haus der Musik & Das Brahms

Hangar 7 & Mayday Bar

Lentos & Lentos Restaurant

Kunsthaus Graz & Kunsthauscafé

Kunstmeile Krems & Poldi Fitzka

Albertina Modern & Hausbar

Wien Museum & Trude & Töchter

Tischkultur erleben

Wo der gedeckte Tisch Kultur und Genuss verbindet

Hier wird der gedeckte Tisch selbst zur Bühne: Porzellan, Glas, Handwerk und Kulinarik erzählen von Stil, Geschichte und feinen Nuancen des Genießens. So zeigt sich, wie eng Ästhetik und Kulinarik miteinander verbunden sein können.

„Made in Gmunden“ Ausstellung Academy of Ceramics Gmunden

Zu Tisch! im Schloss Esterhazy in Eisenstadt

Erlebniswelt im Porzellanmuseum Augarten

Tischlein deck dich! im Universalmuseum Joanneum in Graz

Wiener Tafelkultur bei J. & L. Lobmeyr

Kunst und Kulinarik in besonderen Locations

Wo Geschichte(n) und Genuss zusammenfinden

Hier wird nicht nur serviert, sondern auch inszeniert. Zwischen historischen Mauern, offenen Landschaften und außergewöhnlicher Architektur begegnen sich Kultur und Kulinarik. Genuss bekommen an diesen Orten Kontext und eine ganz eigene Stimmung.

Kultur bei Winzer:innen

Tafeln in der Kellergasse Weinviertel

Filmfestival am Rathausplatz

Kulinarikfestival Tavolata in Steyr

Opernlounge im Steinbruch St. Margareten

Künstler:innen Gespräche im DAVY ART SPACE

Beislkonzerte Wiener Symphoniker

Land Art und alpine Küche

Wo Natur, Kunst und Genuss verschmelzen

Kunst in der Natur und Küche mit Herkunft gehen in Österreich oft eine besondere Verbindung ein. Zwischen Bergwelt, Architektur und regionalen Produkten öffnen sich neue Perspektiven auf das Zusammenspiel von Umgebung und Genuss. So wird die Landschaft nicht nur betrachtet, sondern mit allen Sinnen erlebt.

Land Art: Kunst am Berg

Perspektivenweg Nordkette Innsbruck & Oniriq

Leos Gang Art & dahoam by Andreas Herbst in Leogang

Skyspace Lech & Griggeler Stuba

Walk of Modern Art Salzburg & SENNS.Restaurant

BUS:STOP & Moorwirte Krumbach

Skyspace Lech & Rote Wand Chef’s Table

FAQ

Besondere Kombinationen aus Kunst und Genuss erlebt ihr etwa in der Kunstmeile Krems mit Poldi Fitzka, im Kunsthaus Graz mit dem Kunsthauscafé oder im Leopold Museum mit dem Café Leopold in Wien.  

Besondere Adressen sind das Boutique Hotel Altstadt Vienna mit moderner Kunst, das Hotel zum Hirschen in Salzburg oder das KAI 36 in Graz – Häuser, die Architektur, Kunst und Genuss stilvoll verbinden.

Land Art und alpine Genussmomente verbinden sich etwa am Perspektivenweg Nordkette in Tirol, beim Skyspace Lech in Vorarlberg oder beim Walk of Modern Art in Salzburg.

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