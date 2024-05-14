Alpe Adria Radweg
Das Meer ist das Ziel
Einleitung
Eine Radreise von den schneebedeckten Alpen bis zur sonnenverwöhnten Adria – der Alpe Adria Radweg macht's möglich. Von Salzburg über Kärnten bis nach Grado führt die Route durch drei Länder und Kulturräume, dabei machen geschickt angelegte Tunnelpassagen die Alpenüberquerung erstaunlich entspannt. Besonders spektakulär: die Fahrt durch den historischen Tauerntunnel mit der Bahn und die Strecke auf der ehemaligen K&K-Bahntrasse in Italien die mit imposanten Brücken und über 20 Tunnels punktet.
Die kulinarische Reise ist ebenso beeindruckend wie die landschaftliche: Von österreichischen Köstlichkeiten über Kärntner Alpe-Adria-Küche bis zur italienischen Pasta. Entspannt geht's dank Bus-Bahn-Shuttle wieder zurück zum Ausgangspunkt.
Wir empfehlen folgende Angebote
Von Villach nach Grado: Die perfekte Tour für Einsteiger:innen, Familien und Kurzurlauber:innen. In sechs Tagen geht es gemütlich dem Meer entgegen auf dem spektakulärsten Streckenabschnitt der alten K&K-Bahntrasse mit Tunnels und beeindruckenden Brücken. In der Region Friaul-Julisch-Venetien warten kleine Orte, italienisches Lebensgefühl, viel Geschichte und am Ende das warme Mittelmeer. Die Tour kann auch nach Triest fortgesetzt werden, da gibt es dann in Grado einen Bade-/Ruhetag dazu.
Von Salzburg nach Grado: Nachdem ihr Wolfgang Amadeus Mozart „Hallo“ gesagt habt, geht es auf zwei Rädern von den Alpen ans Meer. Das Besondere an dieser Radreise: das Zusammenspiel von kulturellen Highlights, beeindruckenden Naturregionen und charmanten Städtchen.
Die schönsten Perspektiven des Alpe Adria Radweg
Die Route im Überblick
Die Top Unterkünfte
Hotel, Restaurant & Parkcafé St. Virgil in Salzburg
Frühmorgens das Bio-Frühstück genießen, das Rad gut verwahrt wissen – dank überdachter Abstellplätze, Trockenraum, Servicestation und Ausleihmöglichkeit von E-Bikes.
Hotel Brückenwirt**** in St. Johann in Salzburg
Das gemütliche Hotel liegt direkt am Radweg – ideal für den ersten Stopp. Komfort, Ausstattung und persönliches Service sind auf die Radfahrer:innen abgestimmt.
HochOBEN in Mallnitz
Das Camping- und Chaletdorf bietet sowohl luxuriöses Chalet-Wohnen als auch naturnahes Camping, eingebettet in eine der eindrucksvollsten Wanderregionen Europas.
Landhotel Pacher in Obervellach
Das Hotel wird in der dritten Generation geführte und ist voll mit historischen Details. Die Lage ist ideal für den ersten Übernachtungsstopp in Kärnten.
Highlights entlang der Strecke
Für eine gute Radzeit
Event-Tipp: Radgenuss auf autofreien Straßen
Acht Tage lang führt die Velovista (25.4. bis 3.5.2026) auf gesperrten Straßen durch Kärntens Seenlandschaft. Die Route durch die Regionen Wörthersee/Rosental, Villach und Klagenfurt am Wörthersee wird täglich mit regionalen Kultur- und Kulinarik-Highlights inszeniert.
Ausstellung: „univerzoom nationalpark“
Die interaktive Ausstellung „univerzoom nationalpark“ im BIOS Nationalparkzentrum Mallnitz zeigt Naturphänomene, Tierwelt und Wildnis auf faszinierende Weise. Ein Highlight: das sommerliche „rangerlab“, das mit Experimentierstationen die Kraft und Geheimnisse des Wassers erlebbar macht.
Museum: Sonderausstellungen in Villach
Feines Programm für Kulturinteressierte: Das kleine Museum bietet jährlich wunderbar kuratierte Sonderausstellungen.