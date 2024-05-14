Vom Barockjuwel Salzburg mit der beeindruckenden Altstadt bis an die Adria führt die 410 Kilometer lange Tour durch bezaubernde Landschaften.

Eine Radreise von den schneebedeckten Alpen bis zur sonnenverwöhnten Adria – der Alpe Adria Radweg macht's möglich. Von Salzburg über Kärnten bis nach Grado führt die Route durch drei Länder und Kulturräume, dabei machen geschickt angelegte Tunnelpassagen die Alpenüberquerung erstaunlich entspannt. Besonders spektakulär: die Fahrt durch den historischen Tauerntunnel mit der Bahn und die Strecke auf der ehemaligen K&K-Bahntrasse in Italien die mit imposanten Brücken und über 20 Tunnels punktet.

Die kulinarische Reise ist ebenso beeindruckend wie die landschaftliche: Von österreichischen Köstlichkeiten über Kärntner Alpe-Adria-Küche bis zur italienischen Pasta. Entspannt geht's dank Bus-Bahn-Shuttle wieder zurück zum Ausgangspunkt.