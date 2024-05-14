Donauradweg
Die Mutter aller Radwege
Einleitung
Der Donauradweg ist ein echter Klassiker: Er erstreckt sich auf 2.850 Kilometern von Donaueschingen in Deutschland über Budapest in Ungarn bis zum Schwarzen Meer. Zusammen mit dem Innradweg ist er das Herzstück der Donauregion in Oberösterreich und führt weiter nach Niederösterreich in die Wachau. Fähren, Brücken und Kraftwerke mit Übergängen verbinden das Nordufer und das Südufer und sorgen so für ein lückenloses Radnetz. Neben jeder Menge fahrradfreundlichen Unterkünften gibt es Radverleihe, und E-Ladestationen.
Wir empfehlen folgende Angebote
Die achttägige Radreise von Passau nach Wien führt über 330 Kilometer entlang der Donau. Die täglichen Etappen von 40 bis 70 Kilometern verlaufen überwiegend flach und stromabwärts. Zu den Höhepunkten der Route zählen die Schlögener Schlinge mit ihrer 180 Grad-Kurve, das Stift Melk und die UNESCO-Welterberegion Wachau. Die Übernachtungen erfolgen je nach gebuchtem Paket in ausgewählten Pensionen und Gasthöfen oder 3-und 4-Sterne-Hotels. Die Route eignet sich besonders für Genussradler:innen, die täglich moderate Strecken zurücklegen möchten.
Die schönsten Perspektiven des Donauradwegs
Die Top Unterkünfte
Riverresort Donauschlinge in Haibach ob der Donau
Das Riverresort Donauschlinge vereint an der spektakulären Schlögener Donauschlinge familiäre Gastfreundschaft mit regionaler Küche aus eigener Produktion.
Gartenhotel & Weingut Pfeffel in Dürnstein
Das Gartenhotel in Dürnstein bietet einen großzügigen Wellness-Bereich – perfekt, um sich nach einer Radtour zu erholen.
Landgasthof zur schönen Wienerin in Marbach
Das familiär geführte Traditionshaus liegt direkt am Donauradweg und am Fuß der Wallfahrtskirche Maria Taferl.
Hotel Luger in Neustift im Mühlkreis
Das Hotel und Restaurant ist seit vier Generationen in Familienhand und hat sich als eines der besten Fischlokale an der Donau etabliert. Toll: die Lage direkt am Fluss.