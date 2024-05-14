Zwei Radfahrer mit Helmen auf einem Weg entlang der Donau, bewaldete Hügel im Hintergrund.
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Donauradweg
Die Mutter aller Radwege

Entlang der Donau, quer durch Ober- und Niederösterreich verläuft der Weg – vorbei an Burgen und Klöstern, der Donauschlinge und durch das Weltkulturerbe Wachau.

Der Donauradweg ist ein echter Klassiker: Er erstreckt sich auf 2.850 Kilometern von Donaueschingen in Deutschland über Budapest in Ungarn bis zum Schwarzen Meer. Zusammen mit dem Innradweg ist er das Herzstück der Donauregion in Oberösterreich und führt weiter nach Niederösterreich in die Wachau. Fähren, Brücken und Kraftwerke mit Übergängen verbinden das Nordufer und das Südufer und sorgen so für ein lückenloses Radnetz. Neben jeder Menge fahrradfreundlichen Unterkünften gibt es Radverleihe, und E-Ladestationen.  

Details zur Strecke
Länge:390 Kilometer (in Ober- und Niederösterreich)
Etappen:8-9 (in Ober- und Niederösterreich)
Besonderheit:Radfahren entlang des UNESCO-Welterbe Donaulimes mit zahlreichen Fundstätten aus der Römerzeit
Routenplanung
ab € 489,60 bzw. ab € 799,20

Wir empfehlen folgende Angebote

Die achttägige Radreise von Passau nach Wien führt über 330 Kilometer entlang der Donau. Die täglichen Etappen von 40 bis 70 Kilometern verlaufen überwiegend flach und stromabwärts. Zu den Höhepunkten der Route zählen die Schlögener Schlinge mit ihrer 180 Grad-Kurve, das Stift Melk und die UNESCO-Welterberegion Wachau. Die Übernachtungen erfolgen je nach gebuchtem Paket in ausgewählten Pensionen und Gasthöfen oder 3-und 4-Sterne-Hotels. Die Route eignet sich besonders für Genussradler:innen, die täglich moderate Strecken zurücklegen möchten.

Donauradweg „Klassiker C”Schmankerlreise

Die schönsten Perspektiven des Donauradwegs

Die Top Unterkünfte

Riverresort Donauschlinge in Haibach ob der Donau

Das Riverresort Donauschlinge vereint an der spektakulären Schlögener Donauschlinge familiäre Gastfreundschaft mit regionaler Küche aus eigener Produktion.

Riverresort Donauschlinge

Gartenhotel & Weingut Pfeffel in Dürnstein

Das Gartenhotel in Dürnstein bietet einen großzügigen Wellness-Bereich – perfekt, um sich nach einer Radtour zu erholen.

Gartenhotel & Weingut Pfeffel

Landgasthof zur schönen Wienerin in Marbach

Das familiär geführte Traditionshaus liegt direkt am Donauradweg und am Fuß der Wallfahrtskirche Maria Taferl.

Landgasthof zur schönen Wienerin

Hotel Luger in Neustift im Mühlkreis

Das Hotel und Restaurant ist seit vier Generationen in Familienhand und hat sich als eines der besten Fischlokale an der Donau etabliert. Toll: die Lage direkt am Fluss.

Hotel Luger

Bett+Bike-Betriebe entlang des Donauradwegs

Rund 50 fahrradfreundliche Pensionen und Hotels am Donauradweg wurden als Bett+Bike-Betriebe qualifiziert.

Bett+Bike-Betriebe

Highlights entlang der Strecke

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