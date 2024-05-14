Der Drauradweg führt durch Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien – entlang des Wassers, landschaftlich vielfältig und kulturell interessant.

Vielseitig ist er, der Drauradweg. Er führt durch wunderbare Naturräume, die zum Staunen bringen: einerseits schroffe Bergformationen in den Dolomiten, anderseits liebliche Landschaften wie das Rosental – und das alles entlang des Wassers, ganz nahe an der kraftvollen Drau. Der Drauradweg verbindet pulsierende Städte wie Villach und Maribor mit ursprünglichen Dörfern. Vier Länder werden mit dem Rad erobert und kulturell sowie kulinarisch erfahren. Er eignet sich für Genießer:innen, Familien genauso wie für sportliche Radfahrer:innen mit E-Bike und Gravel-Biker:innen.

Für das perfekte Raderlebnis sorgen die Wirt:innen. Wer hier einkehrt, erlebt typische südliche Gastfreundschaft, kulinarische Spezialitäten aus den Regionen und erstklassiges Service für Radfahrer:innen.