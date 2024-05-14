Alle Wege führen zum Wasser – im Mostviertel radelt man am Ybbs- und am Erlauftalradweg entlang. Gemütliche Rastplätze am Wasser sorgen für den Frischekick.

Ein beruhigendes Plätschern im Ohr, die bildschöne Natur des Mostviertels im Blick: Der Ybbstal- und Erlauftalradweg begeistern. Die Route führt entlang der Ybbs durch die sanft-hügelige Landschaft der Mostbirnbäume, über die alpine Region der Eisenstraße und der Ybbstaler Alpen bis zum Lunzer See. Später geht es entlang der Erlauf mit der Bergpersönlichkeit Ötscher im Rücken zurück in Richtung Donau. Ob Bade- und Kneipp-Spots an der Ybbs, eine erfrischende Abkühlung im Lunzer See, die beeindruckende Erlaufschlucht oder die Schmiedemeile in Ybbsitz – Wasser spielt auf dieser Tour die Hauptrolle.