Ennsbrückenweg
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Genussradeln in der Steiermark
Alpine Weite, sanfte Hügel und ikonische Flussradwege

Die Steiermark ist auf zwei Rädern besonders vielfältig: alpine Routen im Norden, sanfte Weinhügel im Süden und Flussradwege mit Genuss- und Kulturmomenten.

Radfahren in der Steiermark steht für landschaftliche Vielfalt, ikonische Fluss-Radwege und ein breites Spektrum zwischen Genuss, Kultur und sportlicher Ambition. Das Grüne Herz Österreichs zeigt sich dabei von seiner dynamischen Seite: ruhig und genussvoll im Tal, fordernd und aussichtsreich im alpinen Gelände. 

Der Murradweg führt entlang der Mur vom Nationalpark Hohe Tauern bis ins Wein- und Thermenland und verbindet Natur, Kulinarik und Kultur. Der Ennsradweg liefert pures Alpenfeeling: Dachsteinblicke, das Gesäuse und eindrucksvolle Landschaften inklusive. Genussradler:innen lieben die Weinland Steiermark Radtour mit Weinhügeln, Buschenschänken und Thermen.

Für Mountainbiker:innen warten rund um Schladming-Dachstein Trails und Bikeparks, Familien schätzen die flachen und verkehrsarmen Strecken in der Steiermark. Rennradfahrer:innen finden in der Oststeiermark und im Thermen- und Vulkanland ruhige Nebenstraßen und sanfte Hügel für lange Touren.

Details zur Strecke  
Landes- und Genussradwege: 100
Mountainbike-Trails: 80
Mountainbike- und Gravelrouten:180
Rennradtouren:70
Familien-Radtouren:60
Sommerbergbahnen mit Bike-Transport:7
Routenplanung
 ab € 1.029,– bzw. ab € 1.099,–

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Das Murradweg-Pauschalangebot kombiniert entspannte Etappen, sorgfältig ausgewählte Unterkünfte und komfortable Serviceleistungen entlang einer der beliebtesten Radstrecken Österreichs. 

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MurradwegWeinland Steiermark

Die schönsten Perspektiven der Region 

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Die Top Unterkünfte

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Graz einmal aus einer neuen Perspektive entdecken: Bei der geführten Radtour geht’s entspannt vom Hauptbahnhof bis zu den Highlights der Stadt – mit spannenden Einblicken entlang grüner und historischer Wege.

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