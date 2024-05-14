Die Steiermark ist auf zwei Rädern besonders vielfältig: alpine Routen im Norden, sanfte Weinhügel im Süden und Flussradwege mit Genuss- und Kulturmomenten.

Radfahren in der Steiermark steht für landschaftliche Vielfalt, ikonische Fluss-Radwege und ein breites Spektrum zwischen Genuss, Kultur und sportlicher Ambition. Das Grüne Herz Österreichs zeigt sich dabei von seiner dynamischen Seite: ruhig und genussvoll im Tal, fordernd und aussichtsreich im alpinen Gelände.

Der Murradweg führt entlang der Mur vom Nationalpark Hohe Tauern bis ins Wein- und Thermenland und verbindet Natur, Kulinarik und Kultur. Der Ennsradweg liefert pures Alpenfeeling: Dachsteinblicke, das Gesäuse und eindrucksvolle Landschaften inklusive. Genussradler:innen lieben die Weinland Steiermark Radtour mit Weinhügeln, Buschenschänken und Thermen.

Für Mountainbiker:innen warten rund um Schladming-Dachstein Trails und Bikeparks, Familien schätzen die flachen und verkehrsarmen Strecken in der Steiermark. Rennradfahrer:innen finden in der Oststeiermark und im Thermen- und Vulkanland ruhige Nebenstraßen und sanfte Hügel für lange Touren.