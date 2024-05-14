Region NLW (Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weissensee)
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Gravel Carinthia
Hidden Trails, Lost Places und echte Abenteuer auf Schotter

Gravel Carinthia macht Kärnten zur Gravel-Destination für Entdecker:innen: Schotterwege und Waldpfade führen zu Seen, Almen und Orten voller Geschichte.

Gravelbiken in Kärnten heißt: raus aus dem Asphalt, rein ins Abenteuer. Gravel Carinthia führt über Schotterwegen, Waldwege und vergessene Verbindungen zu Lost Places im Süden Österreichs. Die Tracks reichen von sanften Gravel-Loops entlang von Seen und Flüssen bis zu fordernden Anstiegen auf Almen, Gipfel und abgelegene Hochplateaus.

Jede Tour erzählt Geschichten von Mythen, Bergbau, Grenzen und Kultur – und macht aus jeder Runde mehr als nur Kilometer. Für Gravler:innen, die Erlebnisse sammeln statt Bestzeiten. 

Details zur Strecke  
Regionen:7
Touren:24
Gesamtlänge: 1.800 Kilometer
Schotteranteil pro Tour: mindestens 40 Prozent
Gravelangebot: in ganz Kärnten
Routenplanung

Die schönsten Perspektiven der Region 

Das regionsübergreifende Gravelangebot in ganz Kärnten entdecken

Karten & Strecken

Die Top Unterkünfte  

Landhotel Lindenhof in Feld am See

Ein Basecamp für Gravelbiker:innen in den Nockbergen mit Bike-Service und feiner Slow-Food-Kulinarik.

Landhotel Lindenhof

Stift St. Georgen am Längsee

Klösterliche Ruhe trifft moderne Gastlichkeit im über 1.000 Jahre alten Stiftsensemble, umgeben von einer Gartenanlage – genau richtig fürs Biken in Mittelkärnten.

Stift St. Georgen

Hotel & Spa Sonne am Klopeiner See

Direkt am Klopeiner See: Ein Bett+Bike-Hotel mit Strandbad, großem Badesteg, Seepanorama, Wellness, Top-Küche und herzlichen Gastgeber:innen.

Hotel & Spa Sonne

Hotel Voco Villach

In Zentrumsnähe gelegen, ist das Hotel Voco ein Startpunkt für Rennrad-, Gravel- und Genusstouren. Tipp: Der Drauradweg führt direkt an der Terrasse vorbei.

Hotel Voco Villach

Highlights entlang der Strecke  

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