Gravel Carinthia
Hidden Trails, Lost Places und echte Abenteuer auf Schotter
Einleitung
Gravelbiken in Kärnten heißt: raus aus dem Asphalt, rein ins Abenteuer. Gravel Carinthia führt über Schotterwegen, Waldwege und vergessene Verbindungen zu Lost Places im Süden Österreichs. Die Tracks reichen von sanften Gravel-Loops entlang von Seen und Flüssen bis zu fordernden Anstiegen auf Almen, Gipfel und abgelegene Hochplateaus.
Jede Tour erzählt Geschichten von Mythen, Bergbau, Grenzen und Kultur – und macht aus jeder Runde mehr als nur Kilometer. Für Gravler:innen, die Erlebnisse sammeln statt Bestzeiten.
Die schönsten Perspektiven der Region
Das regionsübergreifende Gravelangebot in ganz Kärnten entdecken
Die Top Unterkünfte
Landhotel Lindenhof in Feld am See
Ein Basecamp für Gravelbiker:innen in den Nockbergen mit Bike-Service und feiner Slow-Food-Kulinarik.
Stift St. Georgen am Längsee
Klösterliche Ruhe trifft moderne Gastlichkeit im über 1.000 Jahre alten Stiftsensemble, umgeben von einer Gartenanlage – genau richtig fürs Biken in Mittelkärnten.
Hotel & Spa Sonne am Klopeiner See
Direkt am Klopeiner See: Ein Bett+Bike-Hotel mit Strandbad, großem Badesteg, Seepanorama, Wellness, Top-Küche und herzlichen Gastgeber:innen.