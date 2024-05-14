Gravel Carinthia macht Kärnten zur Gravel-Destination für Entdecker:innen: Schotterwege und Waldpfade führen zu Seen, Almen und Orten voller Geschichte.

Gravelbiken in Kärnten heißt: raus aus dem Asphalt, rein ins Abenteuer. Gravel Carinthia führt über Schotterwegen, Waldwege und vergessene Verbindungen zu Lost Places im Süden Österreichs. Die Tracks reichen von sanften Gravel-Loops entlang von Seen und Flüssen bis zu fordernden Anstiegen auf Almen, Gipfel und abgelegene Hochplateaus.

Jede Tour erzählt Geschichten von Mythen, Bergbau, Grenzen und Kultur – und macht aus jeder Runde mehr als nur Kilometer. Für Gravler:innen, die Erlebnisse sammeln statt Bestzeiten.