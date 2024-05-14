Schotterwege, stille Nebenstraßen und alte Forstwege: Gravelbiken im Salzkammergut verbindet Seen, Almtäler und Dachstein-Panorama.

Schotter unter den Reifen, Weite im Blick – das Salzkammergut spielt seine ganze Vielfalt aus. Zwischen Dachsteinmassiv, glasklaren Seen, weiten Almtälern und historischen Orten warten abwechslungsreiche Routen auf Schotterwegen, wenig befahrenen Nebenstraßen und alten Forstwegen. Ideal für Einsteiger:innen wie für sportlich ambitionierte Gravelbiker:innen: sanfte Touren entlang von Seen und Tälern treffen auf fordernde Anstiege mit Panorama.

Typisch ist die Mischung aus Naturerlebnis, Bewegung und regionaler Lebensart. Touren führen vorbei an Almen, Seen und Kulturstätten, durch Dörfer, in denen Genuss, Handwerk und Gastfreundschaft seit Jahrhunderten zuhause sind. Dank guter Erreichbarkeit, ausgewiesener Gravel-Routen und radfreundlicher Betriebe passt das Salzkammergut für Kurztrips ebenso wie für mehrtägige Aufenthalte. Für besonders motivierte Sportler:innen werden in der Region Gravel-und E-Bike-Wettbewerbe, ein Nachwuchsrennen und die Bike-Expo veranstaltet.