Zwei Mountainbiker mit Helmen auf Schotterweg bei Sonnenuntergang, See und Wald im Hintergrund.
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Gravel Südsteiermark
Genussvolles Gravelbiken zwischen Weinbergen und Weite

Im Süden der Steiermark verbinden sich Bewegung, Landschaft und Genuss zu einem offenen Lebensgefühl. Schotterwege durch sanfte Hügel stehen für Freiheit und Weitblick.

Gravel Südsteiermark erzählt vom Unterwegssein ohne Eile. Schotterwege ziehen sich durch sonnenverwöhnte Hügellandschaften, Weinberge wechseln mit Wäldern, weite Blicke mit stillen Momenten. Jede Etappe fühlt sich anders an, jede Kurve öffnet neue Perspektiven. Gravelbiker:innen, Genussradler:innen und sportliche Fahrer:innen finden Raum für Tempo ebenso wie für Pausen.

Die Region wirkt entschleunigend und zugleich belebend, kraftvoll und leicht. Bewegung wird hier zum Dialog mit der Landschaft, das Rad zum idealen Begleiter. Und irgendwann, ganz selbstverständlich, endet die Tour dort, wo Genuss zur Haltung wird und der Tag langsam ausklingt. 

Details zur Strecke
Höhenmeter: von 200 bis 2.000
Streckennetz: 1.100 Kilometer
Routenplanung

Die schönsten Perspektiven der Region 

Die Top Unterkünfte  

Hotel Stainzerhof in Stainz

Ein modernes Freizeithotel mit 90 Betten, Außenpool, Sonnenterrasse und Blick auf Schloss Stainz. Vier Sterne stehen für Qualität, Herzlichkeit und das Wesentliche.

Hotel Stainzerhof

Hotel & Restaurant Weinlandhof in Gamlitz

Das Hotel an der südsteirischen Weinstraße wird als Familienbetrieb über mehrere Generationen geführt und deckt die Wünsche von Sportler:innen bestens ab.

Hotel & Restaurant Weinlandhof

Boutiquehotel Das Zeitwert in Bad Schwanberg

Direkt neben Schloss Hollenegg gelegen, steht das Hotel für bewusstes Ausbrechen aus Routinen und entspannte Momente zwischen Weinbergen, Spa, Bar und Weitblick.

Boutiquehotel Das Zeitwert

Highlights entlang der Strecke  

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