Radfahrer mit Helm und erhobenen Armen auf einem Waldweg, hohe Kiefern beidseitig, Berge im Hintergrund.
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Gravel.Tirol
Sportlich, frei und voller Naturmomente

Die Spielwiese für alle, die das Gravelbike lieben – oder erst entdecken. Zwischen Bergen, Wäldern und Weite zählt jeder Tritt: auspowern, durchziehen, stolz ankommen.

Gravel.Tirol steht für Bewegung, Mut und dieses gute Brennen in den Beinen, wenn der Rhythmus stimmt. Im Tiroler Außerfern verbinden Lechtal, Naturparkregion Reutte, Tannheimer Tal und die Tiroler Zugspitz Arena eine Region, die wie gemacht ist für sportliche Gravel-Momente: raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer.  

Wer hier fährt, spürt Natur nicht nur als Kulisse, sondern als Energie. Höhenmeter werden zu Erfolgserlebnissen, Schotterpassagen zu kleinen Prüfungen – und jeder Abschnitt belohnt mit Stolz, Freiheit und echtem Fahrspaß. Tirol zeigt dabei, wie vielseitig Natur und Sport zusammenspielen. 

Details zur Strecke
Touren:18
Länge: über 1.000 Streckenkilometer
Höhenmeter: mehr als 22.000
Partner- und Unterkunftsbetriebe: 58
Routenplanung
ab € 960,– 

Wir empfehlen folgendes Angebot 

Unvergessliche Tage auf den Spuren des Gravelkings bzw der Gravelqueen – vier Regionen, ein gemeinsames Gefühl: Freiheit auf Schotter, Stolz nach jedem Anstieg, Natur als Trainingspartnerin. 

  • 4 Nächte inklusive Frühstück 

  • 3 x Sauna 

  • 3 x Kaffee und Kuchen 

  • 3 x Gravelbike-Verleih 

Gravel Haven

Die schönsten Perspektiven der Region 

Die Strecke im Detail

Die Top Unterkünfte  

Talhof in Wängle

Das familiengeführte 4-Sterne-Hotel liegt zwischen Wald und Wiesen, mit modernen Zimmern, Panoramablick und direktem Zugang zu Bike-Routen – ideal für Gravelbiker:innen.

Talhof

haldensee Hotel in Nesselwängle

Die Natur spüren – das gelingt hier ganz leicht: Das 4-Sterne Naturerlebnis- und Wellnesshotel liegt direkt am Haldensee.

haldensee Hotel

LechZeit in Elmen

Eingebettet zwischen zwei Bergkämmen mitten auf der grünen Wiese und unweit des Lechs liegt das Wellnesshotel mit 16 Zimmern.

LechZeit

Apart Alpin in Lermoos

Ein feiner Ausgangspunkt für unvergessliche Gravelbike-Touren in der Gravel.Tirol Arena. Stilvolle Ferienwohnungen, Ruhe und Schotterabenteuer direkt vor der Haustür.

Apart Alpin

Highlights entlang der Strecke  

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