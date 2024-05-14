Iron Curtain Trail
Auf den Spuren des Eisernen Vorhangs
Einleitung
Der Iron Curtain Trail – auch EuroVelo 13 genannt – steht für grenzüberschreitenden Radgenuss. Er dient als perfekter Storyteller über die Vergangenheit der Grenzregion. Die Tour führt durch das Waldviertel, durch das für Kulturveranstaltungen bekannte Litschau, vorbei am Schremser Hochmoor und den Rieden um Retz. Von da an geht es weiter im Weinviertel vorbei an gemütlichen Kellergassen und Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Hof im Marchfeld. Nebenbei wird auch das ein oder andere Mal die tschechische und slowakische Grenze passiert, was die Route noch spannender macht.
Wir empfehlen folgendes Angebot
Der 200 Kilometer lange Iron Curtain Trail durch das Waldviertel führt entlang historischer Stätten des ehemaligen Eisernen Vorhangs, vorbei an Wachtürmen, Befestigungsanlagen und Naturjuwelen. Das Rad-Arrangement beinhaltet Übernachtungen mit Frühstück, Gepäcktransport und Jausenpakete.
Verfügbar von 01.04. bis 31.10.2026
Die schönsten Perspektiven des Iron Curtain Trails
Die Top Unterkünfte
Landgut & Spa Althof Retz
Am Fuße des idyllischen Weinberges im Retzer Land liegt der Althof. Einst Burg – heute Angelpunkt für Auszeit und Erholung.
Gasthof Pension Zur Hammerschmiede in Drosendorf
Ein bodenständiger Gasthof mit Naturgarten und Schwimmbiotop. Der ideale Ausgangspunkt für Radtouren und Wanderungen ins Wald- und Weinviertel.
Hotel**** Sole Felsen Welt in Gmünd
Das Haus liegt in Waldrandlage am Ufer des idyllischen Asangteiches. In die Altstadt von Gmünd sind es nur 20 Gehminuten, ebenso wie zum Naturpark Blockheide.