Zwei Radfahrer mit Helmen auf einem Schotterweg neben Holzzaun und Wiese, Bäume im Hintergrund.
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Iron Curtain Trail
Auf den Spuren des Eisernen Vorhangs

Der Radweg führt von der Barentsee bis zum Schwarzen Meer. Auf den 400 Kilometern durch Niederösterreich geht es vorbei an Nationalparks, Weingärten und Denkmälern.

Der Iron Curtain Trail – auch EuroVelo 13 genannt – steht für grenzüberschreitenden Radgenuss. Er dient als perfekter Storyteller über die Vergangenheit der Grenzregion. Die Tour führt durch das Waldviertel, durch das für Kulturveranstaltungen bekannte Litschau, vorbei am Schremser Hochmoor und den Rieden um Retz. Von da an geht es weiter im Weinviertel vorbei an gemütlichen Kellergassen und Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Hof im Marchfeld. Nebenbei wird auch das ein oder andere Mal die tschechische und slowakische Grenze passiert, was die Route noch spannender macht. 

Details zur Strecke
Länge:403 Kilometer
Etappen:10
Höhenmeter:2.383 Meter aufwärts, 2.729 Meter abwärts
Routenplanung
ab € 461,–

Wir empfehlen folgendes Angebot

Der 200 Kilometer lange Iron Curtain Trail durch das Waldviertel führt entlang historischer Stätten des ehemaligen Eisernen Vorhangs, vorbei an Wachtürmen, Befestigungsanlagen und Naturjuwelen. Das Rad-Arrangement beinhaltet Übernachtungen mit Frühstück, Gepäcktransport und Jausenpakete.

Verfügbar von 01.04. bis 31.10.2026

Raderlebnis Waldviertel

Die schönsten Perspektiven des Iron Curtain Trails

Die Top Unterkünfte

Landgut & Spa Althof Retz

Am Fuße des idyllischen Weinberges im Retzer Land liegt der Althof. Einst Burg – heute Angelpunkt für Auszeit und Erholung.

Landgut & Spa Althof Retz

Gasthof Pension Zur Hammerschmiede in Drosendorf

Ein bodenständiger Gasthof mit Naturgarten und Schwimmbiotop. Der ideale Ausgangspunkt für Radtouren und Wanderungen ins Wald- und Weinviertel.

Gasthof Pension Zur Hammerschmiede

Hotel**** Sole Felsen Welt in Gmünd

Das Haus liegt in Waldrandlage am Ufer des idyllischen Asangteiches. In die Altstadt von Gmünd sind es nur 20 Gehminuten, ebenso wie zum Naturpark Blockheide.

Hotel**** Sole Felsen Welt

Therme Laa Hotel & Silent Villas

Entspannung geht hier ganz leicht: Die Wasserwelt erstreckt sich auf rund 7.800 Quadratmeter.

Therme Laa Hotel & Silent Villas

Highlights entlang der Strecke

Events rund um den Radsport

Grenzenlose Spurensuche in Gmünd

1.5.2026 – 31.10.2026
Gmünd

Im Haus der Gmündner Zeitgeschichte kann ein Blick auf das Leben der Menschen am Eisenen Vorhang geworfen werden.

Grenzenlose Spurensuche

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