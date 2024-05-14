Vom Weissensee zum Klopeiner See: Kärnten ist das Badeseen-Paradies! Die 400 Kilometer lange Rad-Rundtour führt an zwanzig Seen und zwei Flüssen entlang.

Möglicher Ausgangspunkt des mehr als 400 Kilometer langen Rundwegs ist das verkehrsgünstig gelegene Villach, die „Rad-Hauptstadt Kärntens“. Die größtenteils flache Route verläuft auf eigenständigen, bestens markierten Radwegen. Wenig befahrene Straßen, 20 Badeseen und die Flussufer von Drau und Gail machen die Seen-Schleife zur reinsten Genuss- und Naturtour. Sechs bis acht Tage sollte man für den gesamten Rundweg einplanen, dessen westliche und östliche Schleifen aufgrund ihrer Achter-Form auch einzeln gefahren werden können. Wir empfehlen ein E-Bike für den perfekten Radgenuss.