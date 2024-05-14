Zwei Personen mit Fahrrädern rasten auf einem Holzsteg an einem türkisblauen See, Berge im Hintergrund.
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Kärnten Seen-Schleife
Südliches Raderlebnis entlang von 20 Badeseen und 2 Flüssen

Vom Weissensee zum Klopeiner See: Kärnten ist das Badeseen-Paradies! Die 400 Kilometer lange Rad-Rundtour führt an zwanzig Seen und zwei Flüssen entlang.

Möglicher Ausgangspunkt des mehr als 400 Kilometer langen Rundwegs ist das verkehrsgünstig gelegene Villach, die „Rad-Hauptstadt Kärntens“. Die größtenteils flache Route verläuft auf eigenständigen, bestens markierten Radwegen. Wenig befahrene Straßen, 20 Badeseen und die Flussufer von Drau und Gail machen die Seen-Schleife zur reinsten Genuss- und Naturtour. Sechs bis acht Tage sollte man für den gesamten Rundweg einplanen, dessen westliche und östliche Schleifen aufgrund ihrer Achter-Form auch einzeln gefahren werden können. Wir empfehlen ein E-Bike für den perfekten Radgenuss.

Details zur Strecke
Länge:mehr als 400 Kilometer 
Dauer:6 bis 8 Tage 
Gelände:50 Prozent entlang von Seen und Flüssen
Etappen:8, einzeln befahrbar
Routenplanung
ab € 899,–

Wir empfehlen folgendes Angebot

Die Radreise führt, ausgehend von Villach – der Rad-Hauptstadt Kärntens – zum Ossiacher See, Millstätter See, Weissensee, Pressegger See, Faaker See und an den Wörthersee. Der bekannte Drauradweg, vom ADFC mit 5 Sternen ausgezeichnet führt an den Klopeiner See und über die Landeshauptstadt Klagenfurt wieder zurück nach Villach. Ein erfrischendes Raderlebnis in acht Tagen mit Gepäcktransfer, Navigations-App und Notfall Service für den Fall der Fälle. 

Kärnten Seen-Schleife Originaltour

Die schönsten Perspektiven der Kärnten Seen-Schleife

Die Top Unterkünfte

Pension Linder in Seeboden

In der zentral gelegenen, familiär geführten und gemütlichen Pension hat man ein großes Herz für Radfahrer:innen.

Pension Linder

Arlbergerhof am Weissensee

Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zum See. Charmante Zimmer, Kulinarik auf hohem Niveau und Ausstattung für Radfahrer:innen machen es zu einem entspannten Stopp.

Arlbergerhof

Aktivhotel Marko am Klopeiner See

Das 4-Sterne-Hotel liegt nahe des Klopeiner Sees. Der private Strand ist nur eine der vielen Annehmlichkeiten wie Pool, Sandtennisplätze und viel Platz im Garten.

Aktivhotel Marko

Pension Hoogerland in Velden am Wörthersee

Gastgeber ist der ehemalige niederländische Radprofi Johnny Hoogerland. Er kennt die besten Routen in der Region, ob Rennrad, Gravel oder Trekking.

Pension Hoogerland

Highlights entlang der Strecke

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