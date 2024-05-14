Königstour Bike
Radeln zum Gipfel der Gefühle
Einleitung
Wo sich majestätische Gipfel gegen den Himmel recken, wartet eine der spektakulärsten Radregionen der Alpen: der Hochkönig. Die legendäre dreitägige Königstour Bike bietet mit drei Schwierigkeitsgraden für jeden den passenden Anspruch – von der „Light"-Variante für ambitionierte Einsteiger:innen bis zur epischen „Big"-Tour für echte Bergbezwinger:innen. Unterwegs locken zahlreiche Almen mit einer Stärkung.
Während die Räder über geschmeidige Trails gleiten, enthüllt sich die ganze Pracht der Region: kristallklare Bergseen, saftige Almwiesen und urige Hütten versprechen unvergessliche Momente. Das Besondere: Finisher erhalten eine exklusive Trophäe und einen Eintrag in die ehrwürdige Starterliste.
Wir empfehlen folgendes Angebot
Die Königstour Bike Light führt durch die Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach und zeigt die landschaftliche Vielfalt der Region Hochkönig aus sportlicher Perspektive.
Unterwegs gibt es zahlreiche Aussichtspunkte und Hütten zu entdecken, die zu Pausen einladen und einen intensiven Einblick in das alpine Gelände rund um den Hochkönig geben.
Inkludiert sind:
4 Übernachtung in 3-Sterne-Hotels
4x Frühstück
Gepäckstransfer
Starterpaket mit GPX-Track, Starterkarte, Bikekarte u. v. m.