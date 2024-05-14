Drei Mountainbiker fahren unter einem Bike-Hochkönig-Stahltor auf einem Schotterweg, Bergpanorama im Hintergrund.
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Königstour Bike
Radeln zum Gipfel der Gefühle

Bergauf treten, Panoramablick genießen und wieder hinab sausen. Inmitten der atemberaubenden Bergwelt des Hochkönigmassivs finden Biker:innen ihr Paradies.

Wo sich majestätische Gipfel gegen den Himmel recken, wartet eine der spektakulärsten Radregionen der Alpen: der Hochkönig. Die legendäre dreitägige Königstour Bike bietet mit drei Schwierigkeitsgraden für jeden den passenden Anspruch – von der „Light"-Variante für ambitionierte Einsteiger:innen bis zur epischen „Big"-Tour für echte Bergbezwinger:innen. Unterwegs locken zahlreiche Almen mit einer Stärkung.

Während die Räder über geschmeidige Trails gleiten, enthüllt sich die ganze Pracht der Region: kristallklare Bergseen, saftige Almwiesen und urige Hütten versprechen unvergessliche Momente. Das Besondere: Finisher erhalten eine exklusive Trophäe und einen Eintrag in die ehrwürdige Starterliste.

Details zur Strecke
Light:77,5 km mit 3.600 Hm
Medium:100 km mit 4.420 Hm
Big: 166 km mit 7.460 Hm
Dauer:3 Tage
Routenplanung light
Routenplanung medium
Routenplanung big
ab € 724,–

Wir empfehlen folgendes Angebot

Die Königstour Bike Light führt durch die Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach und zeigt die landschaftliche Vielfalt der Region Hochkönig aus sportlicher Perspektive.

Unterwegs gibt es zahlreiche Aussichtspunkte und Hütten zu entdecken, die zu Pausen einladen und einen intensiven Einblick in das alpine Gelände rund um den Hochkönig geben.

Inkludiert sind:

  • 4 Übernachtung in 3-Sterne-Hotels

  • 4x Frühstück

  • Gepäckstransfer

  • Starterpaket mit GPX-Track, Starterkarte, Bikekarte u. v. m.

Spezialangebot Königstour Bike Light

Die schönsten Perspektiven der Königstour Bike

Die Route im Überblick

Highlights entlang der Strecke

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