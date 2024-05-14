MTB-Region lake.bike
Abwechslungsreiche Lines zwischen Bergkulisse und Wasser
Einleitung
Die MTB-Region lake.bike verbindet Faaker See, Ossiacher See und das Dreiländereck rund um die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Zwischen alpinen Trails und glasklaren Badeseen entsteht ein Bike-Revier, das vom Wechsel lebt. Über 200 Kilometer Touren und 45 Trails zählen zu den vielseitigsten im Süden der Alpen.
Zwei Trailcenter bringen Abwechslung ins Rollen: 28 flowige Trails am Faaker See mit sanfterem Terrain, 17 Panorama-Trails am Ossiacher See mit Berg-See-Blick. Ergänzt wird das Netz durch 11 ausgewählte Top-Touren für Genussbiker:innen, sportlich Ambitionierte und E-Biker:innen.
Wir empfehlen folgendes Angebot
Das lake.bike Trail- und Tourenangebot der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See ist mit einem ermäßigten 4-Tagesticket erlebbar. Abwechslungsreiche Trails, lange Touren und die markante Berg-See-Kulisse prägen das Revier. Die lake.bike Basecamps bündeln Bike-Know-how direkt vor Ort und bieten Infrastruktur wie Werkzeug, Reparaturständer und Reinigungsplätze.
Nach der Ausfahrt sorgt die KärntenTherme für Entspannung, am nächsten Tag warten Flow- und Lowgartner-Trails oder eine Tour durch die Ossiacher Tauern.
Die schönsten Perspektiven der Region
Bike-Kompetenz trifft Infrastruktur: Unterkünfte als Ausgangspunkt für Mountainbiker:innen
Events rund um den Radsport
Everesting am Dobratsch
Villachs Hausberg wird zur sportlichen Bühne. Allein oder im Team erklimmen Teilnehmer:innen die legendäre Alpenstraße mit dem Rad so oft, bis sie die Höhe des Mount Everest erreicht haben: 8.848 Meter.
Carinthia200
Das Rennrad-Event feiert seine Premiere. Drei Strecken – 125, 155 oder 200 km – führen über autofreie Straßen vorbei an glasklaren Seen, durch Täler und über aussichtsreiche Anstiege.