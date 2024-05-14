Actionreiches Biken zwischen Bergen und Seen im Süden Österreichs – kurze Wege, vielfältige Lines und viel Raum fürs Draußensein.

Die MTB-Region lake.bike verbindet Faaker See, Ossiacher See und das Dreiländereck rund um die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Zwischen alpinen Trails und glasklaren Badeseen entsteht ein Bike-Revier, das vom Wechsel lebt. Über 200 Kilometer Touren und 45 Trails zählen zu den vielseitigsten im Süden der Alpen.

Zwei Trailcenter bringen Abwechslung ins Rollen: 28 flowige Trails am Faaker See mit sanfterem Terrain, 17 Panorama-Trails am Ossiacher See mit Berg-See-Blick. Ergänzt wird das Netz durch 11 ausgewählte Top-Touren für Genussbiker:innen, sportlich Ambitionierte und E-Biker:innen.