Die Region steht für ein abwechslungsreiches Streckennetz, Spaß bei den Abfahrten und traumhafte Ausblicke. Einfach (er)leben!

Die Erlebnisregion Murau steht für einen Radurlaub voller Erlebnisse. Ob mit dem Laufrad, dem Mountainbike oder E-Bike – hier kommen alle auf ihre Kosten. Die Rundwege eignen sich perfekt für gemütliche Ausfahrten, während Panoramatouren und die Murtalbahn als Fahrradzug für Abwechslung sorgen. Von der Trail Area auf der Turracher Höhe über den Bernhard-Fest Shared-Trail bis zu den Trails im Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen erstreckt sich ein vielfältiges Angebot, ergänzt durch zahlreiche MTB-Touren. Den krönenden Abschluss bildet das atemberaubende Panorama der Murauer Bergwelt.