Erlebnisregion Graz
Urbaner Puls und grüne Weite – Radmomente in und um Graz
Einleitung
Stadt und Land greifen in der Erlebnisregion Graz nahtlos ineinander. Eben noch prägt urbanes Leben die Kulisse der steirischen Landeshauptstadt und Österreichs einziger Genusshauptstadt, im nächsten Augenblick öffnen sich Wälder, Klammen, Almen und Weinberge. Von Graz aus führt der Weg direkt aufs Rad – hinaus ins Grüne.
Entlang der Mur warten 18 E-Bike-Genussradtouren mit ganz unterschiedlichem Charakter: flach im Süden, bewegt im Osten und in der Lipizzanerheimat, fordernd rund um den Hausberg Schöckl. Panoramen, Berg- und Naturstrecken, Kulturdenkmäler, Badeseen sowie regionale Schmankerl und moderne Haubenküche begleiten die Routen.
Gefahren wird überwiegend auf asphaltierten Radwegen und ruhigen Nebenstraßen, ergänzt durch einzelne Schotter- und Naturpassagen. Geeignet sind E-Bikes ebenso wie Touren-, Trekking- und Gravelbikes; Mountainbikes sind möglich, aber nicht nötig.
Tipp: Mit der virtuellen Raderlebniswelt kann man die Genussradtouren auch digital und aus neuen Perspektiven erleben!
Genussradeln in der Erlebnisregion Graz: Touren für Entdecker:innen und Genießer:innen
Die schönsten Perspektiven der Region
Die Top Unterkünfte
Hotel Weitzer in Graz
Das Hotel liegt zentral an der Mur, wenige Schritte von der Altstadt, Kunsthaus und Schlossberg entfernt, und bietet komfortable bis luxuriöse Zimmer.
Lendhotel in Graz
Modernes Design, zeitgenössische Kunst und individuell gestaltete Zimmer mit Blick über Graz: Das zertifizierte Bed-&-Bike-Hotel bietet passende Services für Radgäste.
harry’s home – smart city graz
Ein idealer Ausgangspunkt für urbane Entdeckungen und Radtouren in der Region – mit E-Bike-Station, versperrbarem Fahrradraum und E-Ladestationen.
Events rund um den Radsport
Schöckl-Challenge
Teilnehmer:innen messen sich in vier Disziplinen: Berglauf, Downhill, MTB UpHill und Paragleiten. Der Wettkampf bietet eine spannende Mischung aus Ausdauer, Technik und Adrenalin in einer einzigartigen Bergkulisse.
Tour de Mur
333 Kilometer entlang der Mur: drei Touren vom Salzburger Lungau durch die Steiermark bis Bad Radkersburg. Flusslandschaften, Weinberge, Städte und Ausdauer.