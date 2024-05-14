Wo sich Weinberge über die Hügel der Südsteiermark ziehen, warten anspruchsvolle Routen mit knackigen Anstiegen, schnellen Abfahrten und weiten Ausblicken.

Als erstklassige Rad-Destination spielt die Südsteiermark in einer eigenen Liga. Das Spektrum reicht vom entspannten Genussradeln mit genussvollen Einkehrmomenten bei traditionellen Buschenschänken und angesagten Hauben-Gastronomen entlang der drei idyllischen Weinstraßen bis hin zu fordernden Gravel-Abenteuern und schnellen Rennrad-Kilometern.

Von den aussichtsreichen Hängen der Koralpe über das Schilcherland und den Sausal bis ins südsteirische Weinland eröffnet sich eine beeindruckende Vielfalt an Landschaften und Routen. Hier treffen kulinarische Entdeckungen auf sportliche Herausforderungen: Genussradfahrer kommen ebenso auf ihre Kosten wie Rennrad-Enthusiasten und Gravel-Rider. Nach der Tour wartet das wohlverdiente Carboloading – bei einer herzhaften Jause und einem Glas ausgezeichnetem südsteirischen Wein, mitten in den malerischen Weinstraßen.