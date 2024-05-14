Vom Uphill Flow Trail, kniffligen Wurzelwegen und Übungsparks für Kinder: Herrliche Flowlines und Singletrails ziehen sich durch eine einzigartige Landschaft.

Rund um den Dachstein entfaltet sich das Radparadies Schladming-Dachstein – eine Region, in der sich alpine Landschaft und abwechslungsreiche Bike-Erlebnisse perfekt verbinden. Zwischen schroffen Felswänden und sanften Almwiesen schlängeln sich 26 Touren durch die imposante Bergwelt der Tauern. Wer den ersten Schritt ins Gelände wagt, findet im familienfreundlichen Singletrack sein perfektes Terrain. Erfahrene Biker:innen hingegen loten in zwei hochwertig ausgebauten Bikeparks ihre Grenzen aus. Die Reiteralm Trails mit ihren neun Enduro- und Singletrails und der Bikepark Schladming mit dynamischer Flowline oder der Downhill Pro Weltcupstrecke lassen keine Wünsche offen. Mit den Bergbahnen schweben Mountainbiker:innen mühelos in die Höhe, wo sich ein atemberaubendes Panorama öffnet. Hier, inmitten der Alpen, wird jede Ausfahrt zum unvergesslichen Bergerlebnis – egal ob als Familie auf gemütlichen Strecken oder als ambitionierter Biker:innen auf anspruchsvollen Trails.