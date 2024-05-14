Erlebnisregion Thermen- & Vulkanland
Radeln im sanften Hügelmeer
Einleitung
Im Südosten der Steiermark entfaltet sich im sanften Hügelland ein Radparadies besonderer Art. Zwischen Weingärten und vulkanisch geprägten Hügeln schlängeln sich die Radwege durch eine der sonnigsten Regionen Österreichs. Die Themenrouten führen Genussradler:innen und E-Biker:innen zu versteckten Buschenschänken, in denen steirische Spezialitäten und lokale Weine locken. Von den Ausläufern des UNESCO Biosphärenpark Unteres Murtal bis zu den Grenzen Sloweniens und Ungarns erschließt sich eine Landschaft, die ganzjährig zum Radeln einlädt. Im Winter verbinden Radler:innen ihre Tour mit einem entspannenden Thermenbesuch, während der Herbst mit goldenen Weinbergen und kulinarischen Höhepunkten wie Kürbis und Käferbohnen aufwartet.
Beim Radeln im Thermen- & Vulkanland die große Weite entdecken
Die schönsten Perspektiven der Region
Die Route im Überblick
Fahrradfreundliche Übernachtungsbetriebe, mit dem Bett+Bike-Gütesiegel des ADFC ausgezeichnet
Veranstaltungen rund um den Radsport
Rad-Opening der Steiermark in Bad Radkersburg
Radbegeisterte starten mit einer Tour durch die Erlebnisregion Thermen- & Vulkanland in die neue Radsaison.