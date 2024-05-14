Das milde Klima der sonnenverwöhnten Erlebnisregion Thermen- & Vulkanland macht es möglich: Bewegende Radmomente in malerischer Landschaft.

Im Südosten der Steiermark entfaltet sich im sanften Hügelland ein Radparadies besonderer Art. Zwischen Weingärten und vulkanisch geprägten Hügeln schlängeln sich die Radwege durch eine der sonnigsten Regionen Österreichs. Die Themenrouten führen Genussradler:innen und E-Biker:innen zu versteckten Buschenschänken, in denen steirische Spezialitäten und lokale Weine locken. Von den Ausläufern des UNESCO Biosphärenpark Unteres Murtal bis zu den Grenzen Sloweniens und Ungarns erschließt sich eine Landschaft, die ganzjährig zum Radeln einlädt. Im Winter verbinden Radler:innen ihre Tour mit einem entspannenden Thermenbesuch, während der Herbst mit goldenen Weinbergen und kulinarischen Höhepunkten wie Kürbis und Käferbohnen aufwartet.