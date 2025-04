Durch die Nacht 7. Partys und Clubs

Schon seit den 80er-Jahren ist das Why Not in Wien ein beliebter Club und damit einer der ältesten Safer Spaces für Schwule in Wien. An Themen wird hier alles geboten: von 90ies-Nights über eine Gay-Edition des Oktoberfests bis hin zur heißen Porno-Party. Mitreißende Pop- und Trashmusik, expressive Showeinlagen, sexy Atmosphäre und freizügige Outfits stehen auch bei den Veranstaltungen von KEN Club an der Tages- bzw. Nachtordnung. Sie finden in verschiedenen, wechselnden Wiener Diskotheken statt.

„Austrias Biggest Gay Party” schreibt sich The Circus auf die eigenen (Regenbogen-)Fahnen: Die Events in großen Locations wie in der Arena Wien oder im Praterdome ziehen tausende Gäste der LGBTQI-Community an. Eine weitere queere Veranstaltungsserie mit Pop- und Elektro-Sounds liefert PiNKED Vienna, ebenfalls in wechselnden Clubs.