Traditionelle Landgasthäuser, gemütliche Wirtshäuser und Top-Restaurants mit ausgezeichneter Küche: Niederösterreich hat ein kräftiges kulinarisches Herz.

Zeitgemäß bis experimentell, aber immer mit Bodenhaftung

Die Hauben-Gastronomie in Niederösterreich kann sich sehen und vor allem schmecken lassen – vom Wald- bis zum Weinviertel, von der Wachau bis in den Wienerwald. Beste Raritäten aus den Regionen sind, neben den kreativen Chefs de Cuisine, oft die eigentlichen Stars in den Gerichten.

Niederösterreichs Vielseitigkeit spiegelt sich nicht nur in der Kulinarik, sondern auch in der Natur wider: Landschaftlich gibt’s hier so gut wie alles – von alpin bis Tiefebene, von Trockenrasen bis zu den Donauauen. Der Blick auf die Donau ist von vielen Orten aus besonders reizvoll. Wie schön, dass sich am Wasser auch so einige kulinarische Top-Adressen finden. Andere wiederum sind schön eingebettet in der Natur. Zum Durchatmen!

Das niederösterreichische Wirtshaus ist ein Kulturgut. Hier kommt so viel zusammen: Gastfreundschaft, charaktervolle Wirt:innen und ausgezeichnete regionale Speisen, die ehrlich sind und keine Inszenierung nötig haben – vom knusprigen Schweinsbraten über den Marchfelder Spargel bis zum Marillenknödel aus der Wachau. Es folgt eine Auswahl der besten Häuser zum Wohlfühlen.