Restaurants im SalzburgerLand
Salzburg steht für die alpine Küche
Hoch dekorierte Köch:innen veredeln die allerbesten Produkte des Alpenraums mit modernen Methoden und viel Kreativität. Neben der alpinen Küche gibt es noch einiges anderes, natürlich. Denn Kreativität kennt keine Grenzen – und an Visionen und Herzblut mangelt es den Chefs de Cuisine im SalzburgerLand ebenso wenig. Eine überwältigende Mischung!
Glasklare Seen zwischen eindrucksvollen Berglandschaften, dichte Wälder, saftige Hügel und die Mozartstadt Salzburg: Allein schon der Landschaft wegen lohnt sich eine Reise ins SalzburgerLand. Wo ihr am schönsten und am besten am Wasser, mit Blick auf die Berge oder über die Stadt kulinarisch verwöhnt werdet, verraten wir euch hier:
Die Salzburger Wirtshauskultur vereint das Neue mit dem Altbewährten
In den Gasthäusern findet ihr Spezialitäten wie die berühmten Salzburger Nockerln, Bauernkrapfen oder Pinzgauer Käsespätzle, aber auch zeitgemäße Kreationen aus den besten Produkten des Bundeslandes – vom Pinzgauer Rind über frische Forellen bis zum Sauerteigbrot. Kulinarische Erlebnisse mit Wohlfühlfaktor!
Top-Restaurants im SalzburgerLand
Als Erfinder der „Alpine Cuisine“ begeistert Andreas Döllerer seit 20 Jahren in Döllerers Genießerrestaurant mit seiner erstklassigen Heimatküche aus den Bergen. Absolute Top-Adresse!
Bei Karl und Rudi Obauer in Werfen geht es auf ähnlichem Niveau zu: Die Brüder veredeln hier auf raffinierte Art und Weise Bestes aus der Region und der Welt.
Im spektakulären Ambiente einer ehemaligen Glockengießerei setzt Andreas Senn in Senn’s Restaurant auf Unkonventionelles, die aromareichen Gerichte aus der offenen Küche sind perfektionistisch bis ins Detail.
Die kreative Jahreszeitenküche von Jürgen Vigne ist aufs Wesentliche reduziert, er serviert sie im Pfefferschiff bei Hallwang.
Maria und Josef Steffner setzen auf Heimat: Im uralten Mesnerhaus in Mauterndorf verarbeiten sie beste Zutaten aus den Wäldern und von den Bergen – unter anderem den Lungauer „Eachtling“, eine besondere Kartoffelart.
Spitzenrestaurants im SalzburgerLand
Pure Regionalität zelebriert das charmante Winterstellgut am Annaberg: Florian Huber bedient sich an dem, was die Wiesen und Wälder des Lammertals hergeben – den geräucherten Speck riecht ihr schon beim Ankommen.
Handwerklich perfekte, schnörkellose und kreative Spitzenküche hat das Restaurant Brunnauer von Richard Brunnauer in Salzburg zu bieten.
Ähnlich spannend sind die Kreationen von Stefan Birnbacher im Kirchenwirt in Leogang, in traditionellem Ambiente kocht er in einem Spektrum von klassisch-alpin bis vegetarisch-zeitgemäß.
Mayer’s Restaurant in Zell am See liegt im herrlichen Park von Schloss Prielau, Andreas Mayer lässt hier seiner Kreativität freien Lauf, wenn er die Geschmäcker Salzburgs mit weltlichen Aromen verbindet.
Bei Huber's im Fischerwirt in Salzburg wiederum serviert Harald Huber ideenreiche Küche in barockem Ambiente. Edel!
Restaurants mit besonderem Ambiente im SalzburgerLand
Der türkise Fuschlsee bildet die Kulisse für den Brunnwirt, wo in einem 600 Jahre alten Haus frischer Fisch und andere Zutaten aus der Region mit großer Ambition veredelt werden.
Das Casual-Dining Restaurant Flos liegt wunderbar am Zellersee, die modern akzentuierten, regionalen Gerichte geben sich originell – auch optisch, übrigens.
Am Wallersee wiederum befindet sich das Weyringer, das Restaurant steht für eine kosmopolitische und aromareiche Küche, die vermeintliche Widersprüche in Harmonie verwandelt.
Gegensätze spielen auch im Paradoxon in Salzburg eine Rolle, wo Unkonventionelles aus einfachen Zutaten puristisch auf die Teller gebracht wird – Überraschungen sind vorprogrammiert.
Im Forsthofgut in Leogang, es ist umgeben von Wiesen und Wäldern, wird im exklusiven Rahmen (10 Plätze) vor offener Küche gekocht, geboten wird Alpin-Mediterranes, Veganes oder „konsequent Regionales“.
Restaurants mit besonderem Ausblick im SalzburgerLand
Beste alpine Küche wird im Dahoam in Leogang in urbanem Ambiente serviert, die regionalen Gerichte sind kleine Meisterwerke aus Aromen und Texturen.
Unter einer Glaskuppel mit Blick über die Dächer von Salzburg werden im Glass Garden Gourmetmenüs mit veganer Alternative kredenzt.
Im Kräuterreich by Vitus Winkler in St. Veit im Pongau habt ihr einen unvergleichlichen Ausblick auf die Pongauer Berge, die Gerichte werden mit regionalen Kräutern veredelt und überraschen sowohl geschmacklich als auch optisch.
Kleine Kunstwerke sind auch die kulinarischen Kreationen im Seekarhaus in Obertauern, von der Sonnenterrasse aus habt ihr einen herrlichen Blick auf die Berge.
Die Salzburger Stube im Hotel Salzburgerhof in Zell am See wiederum lockt mit einem wundervollen Garten, in dem auch die regional verankerten Gerichte mit internationalem Anspruch beeindrucken – so wie die Patisserie.
Gasthäuser im Salzburgerland
„Genial regional“, „Mediterranean love“ und „handgepflückt“ sind die drei Küchenlinien in Restaurant Ess:enz im Naturresort Puradies in Leogang mit eigenem Bio-Bauernhof. Tipp: das großartige Kalbsfilet.
Feine Aromen und raffinierte Gewürzmischungen charakterisieren die Regionalküche im FinESSEN im TAUERN SPA Zell am See Kaprun – Wellness für den Gaumen, sozusagen.
Im Restaurant Goldader in Tamsweg wird in mondänem Ambiente eine zeitgemäß interpretierte alpine Küche an die Tische gebracht, die Basis sind frische Zutaten aus der Region.
Österreichische Bio-Küche aus besten Naturprodukten tischt der Nesslerhof in Großarl auf, Nachhaltigkeit wird in allen Facetten ernst genommen.
Modern interpretierte Wirtshausklassiker mit Einflüssen aus anderen Ländern gibt es im Gusto im Wörtherhof in Rauris, seit vielen Jahren trifft hier Tradition auf Weltoffenheit – jeden Monat gilt dafür ein neues Motto.
Wirtshäuser im Salzburgerland
Das Weitmoser Bio-Rind steht im Weitmoser Schlössl in Bad Hofgastein in vielen Varianten auf der Karte – vom Tatar bis zum Tafelspitz, auch nicht zu kurz kommen Wild, frische Forellen und Vegetarisches.
Der gemütliche Almhof in Hinterthal am Hochkönig setzt auf Pinzgauer Gerichte, die kreativ und mit Leichtigkeit umgesetzt werden.
Mediterrane Nuancen finden sich in den modern interpretierten Klassikern im St. Peter Stiftskulinarium in Salzburg, das Ambiente im Arkadenhof ist einzigartig.
So wie im Restaurant Schloss Mittersill, wo im wunderschönen Innenhof und in den Speisesälen des Schlosses feine Speisen wie Austern oder Filets von den eigenen Rindern kredenzt werden.
Die uralte Genusskrämerei in Hallein versteht sich als nachhaltiger Familienbetrieb mit Charakter, die Küche ist bodenständig-weltoffen, die Atmosphäre entspannt – Spannung gibt es dennoch: Die Karte wechselt monatlich.