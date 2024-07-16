Restaurants im SalzburgerLand

Von High-End-Restaurants über Adressen am See bis zu zeitgeistigen Gasthäusern: In Salzburg gibt es viele Top-Restaurants, die einen Besuch wert sind.

Salzburg steht für die alpine Küche

Hoch dekorierte Köch:innen veredeln die allerbesten Produkte des Alpenraums mit modernen Methoden und viel Kreativität. Neben der alpinen Küche gibt es noch einiges anderes, natürlich. Denn Kreativität kennt keine Grenzen – und an Visionen und Herzblut mangelt es den Chefs de Cuisine im SalzburgerLand ebenso wenig. Eine überwältigende Mischung!

Glasklare Seen zwischen eindrucksvollen Berglandschaften, dichte Wälder, saftige Hügel und die Mozartstadt Salzburg: Allein schon der Landschaft wegen lohnt sich eine Reise ins SalzburgerLand. Wo ihr am schönsten und am besten am Wasser, mit Blick auf die Berge oder über die Stadt kulinarisch verwöhnt werdet, verraten wir euch hier:

Die Salzburger Wirtshauskultur vereint das Neue mit dem Altbewährten

In den Gasthäusern findet ihr Spezialitäten wie die berühmten Salzburger Nockerln, Bauernkrapfen oder Pinzgauer Käsespätzle, aber auch zeitgemäße Kreationen aus den besten Produkten des Bundeslandes – vom Pinzgauer Rind über frische Forellen bis zum Sauerteigbrot. Kulinarische Erlebnisse mit Wohlfühlfaktor!