Die besten Restaurants in Wien
Wir präsentieren: Die Crème de la Crème der Wiener Kulinarik. Orte mit Hauben und Sternen, die sich auch in New York, Kopenhagen oder Tokio befinden könnten. Wäre da nicht die Wiener Gemütlichkeit, die hier überall in der Luft liegt. Die Gastroszene in Wien pulsiert lebendig, sie hat einen kräftigen Herzschlag: Ba-dam. Könnt ihr ihn spüren?
Schauen und genießen: An diesen kulinarischen Top-Adressen ist Multitasking gefragt. Oft ist es der Weitblick über die Dächer der Stadt, der mit den Speisen konkurriert, manchmal die Aussicht auf den Wienfluss oder die silbrig-glänzende Donau. Zu sehen gibt's einiges an all diesen Orten. Zu riechen und zu schmecken ebenso: Doppel-Jackpot.
Ort der Geselligkeit, Mikrokosmos des Alltäglichen, zweites Wohnzimmer: Das Wiener Wirtshaus oder Beisl ist nichts weniger als eine Institution. Wer die Wiener Seele kennenlernen will, ist hier goldrichtig. Feinste Wiener Küche nach Tradition tischen die Wirt:innen an diesen erstklassigen Adressen auf, aber nicht nur – hier und da wird auch ganz schön progressiv gekocht.
Sternerestaurants in Wien
Das Steirereck im Stadtpark zählt zu den besten Restaurants der Welt: Heinz Reitbauer hebt regionale Produkte mit feiner Raffinesse auf ein neues Level.
Am Stadtrand serviert Juan Amador im urigen Ziegelgewölbekeller im gleichnamigen Restaurant Amador internationale Haute Cuisine.
Bei Konstantin Filippou esst ihr in zeitgeistigem Ambiente an schwarzen Naturholztischen; seine puristische Küche lebt von präzisen Kontrasten.
Im historischen Palais Coburg kocht Silvio Nickol auf ähnlich hohem Niveau, begleitet von der wohl umfangreichsten Weinkarte des Landes.
Intimer wird's im Doubek: bis zu 16 kleine Gänge aus der offenen Feuerküche, dunkel-stylisch serviert.
Und im Mraz & Sohn warten in lässiger Atmosphäre 13 überraschende Gänge-Menüs: Austro-Fusion trifft auf Nose-to-Tail, Root-to-Flower und Fin-to-Head.
Bib Gourmand ist eine Auszeichnung des Guide Michelin für Restaurants, die besonders gutes Essen zu einem fairen Preis bieten.
Sternerestaurants in Wien
Im Apron erlebt ihr moderne Interpretationen der österreichischen Küche – in der offenen Schauküche entsteht alles vor euren Augen.
Ganz auf Gemüse fokussiert ist das Tian: Paul Ivic arbeitet mit regionalen Raritäten in strengster Bio-Qualität, von der Wurzel bis zum Blatt.
Im Aend lebt Fabian Künzel eigenwilligen Minimalismus und ignoriert Trends mit Absicht – jedes Gericht folgt nur seiner Idee.
Das Herzig macht Kulinarik zur Galerie: feine Menüs treffen auf Kunstobjekte.
Pramerl & the Wolf serviert ideenreiche Küche in entspannter, urbaner Atmosphäre.
Im Edvard beeindruckt Paul Gamauf mit Menüs aus dem, was Wälder und Wiesen rund um Wien gerade hergeben.
Das Esszimmer – Everybody's Darling ist klein und herzlich; hier kocht Alexander Kumptner kreative Dinner für wenige Plätze.
Z’SOM – Tiroler Dialekt für „zusammen“ – lädt zu internationaler Fusionsküche im Fine-Dining-Format.
Ausgewählte Restaurants aus dem Guide Michelin – Orte für richtig gute Küche: kreativ, regional verwurzelt, modern serviert. Für Genussmomente, die lange nachklingen.
Restaurants mit Ausblick in Wien
Die Meierei im Stadtpark tischt von Frühstück bis Dinner feinste Wiener Küche auf – dabei blickt ihr entspannt auf den Wienfluss und seine Promenade.
Was beim ersten Hinsehen wirkt wie ein Schiff, ist das Restaurant Motto am Fluss. Am Ufer des lebendigen Donaukanals werden zeitgemäß-internationale Gerichte mit österreichischen Schwerpunkten serviert.
Wer direkt im Parlament mit Aussicht auf die Innenstadt regionale Gerichte mit modernem Twist zu sich nehmen will, sollte das Kelsen aufsuchen.
Fabelhaften Innenstadtblick und Schauküche bietet das Do & Co am Stephansplatz, wo ihr neben klassischer Wiener Küche, Sushi und Sashimi auch Gerichte aus aller Welt und der Karte findet.
Im Das LOFT im Sofitel Wien – es befindet sich im 18.Stock! – gibt es von früh bis spät „Wiener Küche mit kulinarischen Inspirationen aus aller Welt“; ihr könnt aber auch nur auf einen Drink kommen und dabei zusehen, wie sich langsam die Sonne auf die Stadt senkt.
Etwas weiter draußen im Klee am Hanslteich, wo es schön waldig und ruhig und gar nicht städtisch ist, bekommt ihr österreichische Klassiker und – passend zum Wasser – leichte, mediterrane Gerichte.
Gasthäuser und Wirtshäuser in Wien
Gehobene Wiener Küche von Frittatensuppe über Tafelspitz bis Apfelstrudel bekommt ihr in der Innenstadt in der Huth Gastwirtschaft nebst ausschließlich österreichischen Weinen.
„Essen mit ohne Schnickschnack“, regional und mit urbanem Flair gibt es in der Labstelle, eine modernere Interpretation des Gasthauses.
Wer es ein wenig privater mag, findet im historischen Ambiente des Heiligenkreuzerhofs das Buxbaum Restaurant mit feiner österreichischer, modern akzentuierter Küche.
Eine kleine Ruheinsel ist die Schreiners Gastwirtschaft, die im Sommer mit einem verwunschenen Garten überrascht, in dem ihr verlässlich gute heimische Küche bekommt.
Der Pfarrwirt, das älteste Wirtshaus Wiens, lockt mit seinem Gastgarten; unter den alten Kastanienbäumen schmecken Grammelknödel, Alpenlachs und Rieslinghendl besonders fein.
Der legendäre Plachutta, hochgeschätzt für seinen Tafelspitz und die erstklassige Wiener Küche, ist in Wien gleich vier Mal vertreten.
Zur Herknerin trägt die Wiener Seele im Herzen – und erzählt vor allem von der Handschrift der Wirtin Stefanie Herkner. In ihrer Küche landen Grießnockerlsuppe, hausgemachte Knödel und Szegediner Gulasch auf dem Tisch.
Das Wiener Beisl ist ein unkompliziertes Esszimmer: bodenständig, gemütlich, gutbürgerlich. Inmitten der lebendigen Restaurantszene bleibt es sich treu – und serviert Wiener Küche, wie sie sein soll: ehrlich und unverstellt.