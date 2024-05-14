Wir präsentieren eine Auswahl der besten kulinarischen Adressen in Wien: Von Gourmetrestaurants von Weltrang bis zu erstklassigen Wiener Wirtshäusern.

Wir präsentieren: Die Crème de la Crème der Wiener Kulinarik. Orte mit Hauben und Sternen, die sich auch in New York, Kopenhagen oder Tokio befinden könnten. Wäre da nicht die Wiener Gemütlichkeit, die hier überall in der Luft liegt. Die Gastroszene in Wien pulsiert lebendig, sie hat einen kräftigen Herzschlag: Ba-dam. Könnt ihr ihn spüren?

Schauen und genießen: An diesen kulinarischen Top-Adressen ist Multitasking gefragt. Oft ist es der Weitblick über die Dächer der Stadt, der mit den Speisen konkurriert, manchmal die Aussicht auf den Wienfluss oder die silbrig-glänzende Donau. Zu sehen gibt's einiges an all diesen Orten. Zu riechen und zu schmecken ebenso: Doppel-Jackpot.

Ort der Geselligkeit, Mikrokosmos des Alltäglichen, zweites Wohnzimmer: Das Wiener Wirtshaus oder Beisl ist nichts weniger als eine Institution. Wer die Wiener Seele kennenlernen will, ist hier goldrichtig. Feinste Wiener Küche nach Tradition tischen die Wirt:innen an diesen erstklassigen Adressen auf, aber nicht nur – hier und da wird auch ganz schön progressiv gekocht.