Die schönsten Rooftop-Bars Österreichs
Elegant, lässig oder einfach himmlisch: Rooftop-Bars in Österreich sind der Inbegriff urbaner Sommerleichtigkeit. Wer hier den Abend beginnt, spürt das besondere Gefühl, über der Stadt zu schweben – weit weg vom Alltag, ganz nah bei Freund:innen, Bekannten oder Partner:innen.
Ein Drink auf der Dachterrasse, Musik in der Luft, der Blick über Dächer und Berge – genau diese Augenblicke machen Rooftop-Bars mit Ausblick so außergewöhnlich. Hier verändert sich die Perspektive: Die tagsüber erkundete Stadt zeigt von oben ein neues Gesicht, wirkt luftiger, lichter, überraschender. Zwischen Citylights und goldenen Sonnenuntergängen entsteht ein Gefühl, das sich nicht festhalten lässt, aber lange nachwirkt.
Von Wien bis Innsbruck, von Salzburg bis Graz: Panorama-Bars, Sky-Bars und elegante Dachterrassen geben dem Sommer in der Stadt ein eigenes Gesicht – leicht, lebendig und voller Sinneseindrücke. Jede Rooftop-Bar erzählt ihre ganz eigene Geschichte.
Und wer einmal hier oben war, trägt diesen Moment in sich – als Teil des Lebensgefühls. Won't get it out of your head.
Rooftop-Bars in Wien
Über den Dächern Wiens scheint der Himmel ein Stück näher zu rücken. Zwischen historischen Kuppeln, modernen Glasfassaden und den fernen Hügeln des Wienerwalds entfaltet sich ein Panorama, das Vergangenheit und Gegenwart spielerisch vereint.
Wenn die Sonne langsam hinter den Hausbergen versinkt, verwandeln sich die Dachterrassen in kleine Bühnen des Sommerlebens – Gläser klirren, Musik schwebt durch die warme Luft, und das Stadtgold der Abendsonne legt sich auf die Dächer der Altstadt.
Wien zeigt hier seine leichte, lebensfrohe Seite – urban, charmant und zeitlos schön.
Rooftop-Bars in Salzburg
In Salzburg trifft barocke Eleganz auf alpin-leichtes Lebensgefühl. Wer hier ein Glas in luftiger Höhe hebt, blickt auf die Festung Hohensalzburg, die Altstadtgassen und die grünen Hügel ringsum.
Das Spiel von Abendlicht und Glockenklang liegt in der Luft, während die Stadt im goldenen Schimmer des Sonnenuntergangs leuchtet.
Salzburgs Rooftops sind wie kleine Oasen über der Musikstadt – ein Ort zum Genießen, Beobachten, Durchatmen.
Rooftop-Bars in Innsbruck
Kaum eine Stadt bringt Himmel und Berge so nah zusammen wie Innsbruck. Über den Dächern glitzern die Gipfel fast zum Greifen nah, während unten das Stadtleben pulsiert.
Hier fühlt sich ein Rooftop-Abend an wie Urlaub mitten im Alltag: frische Bergluft, der Duft von Sommer, ein kühles Glas in der Hand und das Lichtermeer, das zwischen Nordkette und Patscherkofel aufblitzt.
Ein Panorama, das Gänsehaut macht – und Lust, den Moment festzuhalten.
Sky-Bars in Graz, Linz, Klagenfurt, St. Pölten, Eisenstadt
Vom Süden bis ins Burgenland: Auch abseits der großen Rooftop-Hotspots finden sich Orte, die den Himmel näher bringen. In Graz trifft das mediterrane Flair der Altstadt auf kreative Dachterrassen – perfekt für laue Abende mit Blick auf den Schlossberg. Linz zeigt sich urban und modern, Klagenfurt glänzt mit Wörthersee-Feeling, St. Pölten und Eisenstadt überraschen mit charmanten Aussichtspunkten. Überall spürbar: dieses entspannte Lebensgefühl zwischen Cocktailglas, Lichterspiel und Sommerlaune.