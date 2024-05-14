Die schönsten Weinwanderungen in Österreich

Wandervielfalt in der Südsteiermark
Immer den Reben nach – in den burgenländischen Weinbergen, entlang der Donau, durch Niederösterreichs Kellergassen, über die steirischen Hügel oder rund um Wien.

Eine Wanderung durch sonnenverwöhnte Weingärten, der Duft reifer Trauben in der Luft und das Ziel stets vor Augen: ein Glas feiner Wein, begleitet von einer Brettljause mit regionalen Spezialitäten. In Österreich lassen sich Wandern und Kulinarik wunderbar verbinden – auf gemütlichen Routen durch berühmte Weinbaugebiete, mit Einkehr bei Winzer:innen, die ihre besten Tropfen in ihren Heurigen und Buschenschänken ausschenken.

Burgenland

Vom Neusiedler See bis ins Blaufränkischland und den Kellergassen im Süden – hier spielt der Wein die Hauptrolle.

Weinwanderungen im Burgenland

Weinbaugebiet Burgenland: Kraftvolle Weine aus dem Land der Sonne

Weinwandern im Burgenland

Niederösterreich

Acht Weinregionen wollen zu Fuß entdeckt und die veredelten Früchte der Reben verkostet werden – bei den Heurigen entlang der Wandertouren.

Weinwanderungen in Niederösterreich

Weinbaugebiet Niederösterreich: Das große Weinland an der Donau

Weinwanderwege in Niederösterreich

Steiermark

Typisch für die Steiermark: Hier geht es über sanfte und steile Weinberge, deren Anstiege mit grandiosen Ausblicken und vielleicht einem Glas Südsteirischen Wein belohnt werden.

Weinwanderungen in der Steiermark

Weinbaugebiet Steiermark: Ein großes Terroir für Sauvignon Blanc & Co

Weinwandern in der Steiermark

Wien

Weinberge in der City? Zahlreiche Heurige mit atemberaubender Aussicht warten auf die vinophilen Wander:innen.

Weinwanderungen in Wien

Weinbaugebiet Wien: Alte Heurigentradtion – neue Weinkultur

Weinwandern in Wien

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Urlaubstipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für euren nächsten Urlaub

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Urlaubsangebote und Specials