Die schönsten Weinwanderungen in Österreich
Eine Wanderung durch sonnenverwöhnte Weingärten, der Duft reifer Trauben in der Luft und das Ziel stets vor Augen: ein Glas feiner Wein, begleitet von einer Brettljause mit regionalen Spezialitäten. In Österreich lassen sich Wandern und Kulinarik wunderbar verbinden – auf gemütlichen Routen durch berühmte Weinbaugebiete, mit Einkehr bei Winzer:innen, die ihre besten Tropfen in ihren Heurigen und Buschenschänken ausschenken.
Burgenland
Vom Neusiedler See bis ins Blaufränkischland und den Kellergassen im Süden – hier spielt der Wein die Hauptrolle.
Weinbaugebiet Burgenland: Kraftvolle Weine aus dem Land der Sonne
Weinwandern im Burgenland
Niederösterreich
Acht Weinregionen wollen zu Fuß entdeckt und die veredelten Früchte der Reben verkostet werden – bei den Heurigen entlang der Wandertouren.
Weinbaugebiet Niederösterreich: Das große Weinland an der Donau
Weinwanderwege in Niederösterreich
Steiermark
Typisch für die Steiermark: Hier geht es über sanfte und steile Weinberge, deren Anstiege mit grandiosen Ausblicken und vielleicht einem Glas Südsteirischen Wein belohnt werden.
Weinbaugebiet Steiermark: Ein großes Terroir für Sauvignon Blanc & Co
Weinwandern in der Steiermark
Wien
Weinberge in der City? Zahlreiche Heurige mit atemberaubender Aussicht warten auf die vinophilen Wander:innen.
Weinbaugebiet Wien: Alte Heurigentradtion – neue Weinkultur