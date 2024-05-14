Wiener Donauinsel
Baden, Sport und Erholung zwischen Stadt und Grünraum
Einleitung
Die Wiener Donauinsel ist eine städtebauliche Besonderheit: Ein Natur- und Freizeitraum, der mitten im Stadtgebiet liegt – ursprünglich als Hochwasserschutz gebaut und später als Lebensraum gewachsen. Zwischen Donau und Neuer Donau erstreckt sich die Insel von Langenzersdorf bis zur Lobau. Entstanden zwischen 1972 und 1988, prägen heute weitläufige Wiesen und Waldflächen das Bild – 1,8 Millionen Bäume und Sträucher wurden hier gepflanzt (Quelle: Stadt Wien).
Während die Donau als Hauptstrom der Schifffahrt dient, bietet die ruhigere Neue Donau Platz zum Baden, für Wassersport und zum Entspannen. Wer genau hinschaut, entdeckt so manche Tiere – Reh, Biber und Eisvogel, Ringelnatter, Zauneidechse und Erdkröte haben ihren Lebensraum auf der Wiener Donauinsel gefunden (Quelle: Stadt Wien).
Im Sommer wird die Festwiese alljährlich zum größten Open-Air-Areal der Stadt – mit Konzerten, Festivals und Sportveranstaltungen direkt am Wasser. Auch im Winter lohnt sich der Weg auf die Insel – für ruhige Spaziergänge und Sonnenuntergänge mit der Wiener Skyline im Blick.
Die Wiener Donauinsel aus allen Perspektiven
Baden an der Wiener Donauinsel
Mit 42 Kilometern Sand-, Kies- und Wiesenstränden ist die Neue Donau Wiens größtes „Freibad“ – ohne Eintritt, mitten in der Stadt. Flache Ufer, weitläufige Liegewiesen und schwimmende Plattformen bieten Platz zum Baden, Entspannen und zur spontanen Abkühlung.
Wer Strandgefühl sucht, wird gleich mehrfach fündig: In der „Pirat Bucht“ sorgen alte Bäume für Schatten, der Einstieg ins Wasser ist flach. Am Arena Beach prägt Sandstrand die lebendige Sommeratmosphäre. Im Norden und Süden der Insel gibt es zudem drei gekennzeichnete FKK-Bereiche. Familien finden am 250 Meter langen Familienbadestrand neben einem großen Wasserspielplatz eine geräumige Flachwasserzone.
Sport, Action und Freizeit am Wasser
Wildwassersport
Speed Rafting, Kajak und eine Surfwelle für fortgeschrittene Surfer:innen: Der 250 Meter lange Wildwasserkanal macht Wassersport mitten in Wien möglich.
Trampolinspringen
Springen auf 40 Feldern, direkt auf dem Wasser. Die schwimmende Trampolinanlage nahe der Reichsbrücke umfasst 40 Sprungfelder.
Bootfahrt
Per Elektrokatamaran die Neue Donau erkunden? Die saisonale Fähre verbindet vier Stationen auf rund fünf Kilometern in etwa 45 Minuten.
Radparcours
17 Stationen für Fahrrad, Scooter, Skateboard und Rollstuhl – kostenlos nutzbar. Der Pumptrack ergänzt die Anlage als Mountainbike-Rundstrecke für Einsteiger:innen.
Beachvolleyball
Sand, Sonne und Netz – mehrere Beachvolleyball-Courts stehen zur Verfügung, darunter zwei großzügig angelegte Plätze in der Vienna Watersports Arena.
Radfahren
Die Donauinsel liegt direkt am Donauradweg – einem der bekanntesten Radwege Europas. Auf dem 135 Kilometer langen Wegenetz lassen sich ausgedehnte Touren unternehmen.
Copa Beach und Pier 22
Der Copa Beach erstreckt sich auf 500 Metern Uferfront an der Stadtseite der Neuen Donau – mit zwei Sandstränden, Liegestühlen zum Verweilen und internationaler Küche. Das Areal ist nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt und per U-Bahn erreichbar.
Auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Donauinsel selbst, liegt das neu gestaltete Pier 22. Das Areal umfasst barrierefrei zugängliche Badeplattformen, Liegeflächen und ein überdachtes Multifunktions-Sportfeld. Restaurants und Foodtrucks befinden sich entlang der Promenade – über die Ponte-Cagrana-Fußgängerbrücke sind beide Seiten zu Fuß erreichbar.
Wusstet ihr, dass ...
... der Leuchtturm beim Pier 22 einst eine Opernkulisse war?
Er war ursprünglich eine Bühnenkulisse der Bregenzer Festspiele für Wagners „Der fliegende Holländer“ – seit 1997 steht er auf der Donauinsel als markantes Fotomotiv nahe der Reichsbrücke.
... Grillen auf der Donauinsel ganzjährig erlaubt ist?
Zwei kostenlose Grillzonen können ohne Reservierung genutzt werden, 11 weitere Grillplätze sind reservierbar. Bei behördlichen Grillverboten ist das Grillen nicht erlaubt.
... sich auf der Donauinsel auch Hunde wohlfühlen dürfen?
Zwei Hundebadeplätze mit Wasserzugang und eine eingezäunte Auslaufzone stehen bereit. Auf der gesamten Insel gilt Maulkorb- oder Leinenpflicht.
... Eisbaden an der Donauinsel möglich ist?
Achtung: Vor dem Einstieg sind allerdings Wetter, Wassertemperatur und örtliche Hinweise zu beachten. Allein sollte niemand ins kalte Wasser gehen!
… Eislaufen an der Donauinsel verboten ist?
Die Neue Donau friert im Winter nur selten vollständig zu.
Naturerlebnispfad auf der Donauinsel
Der Weg „Die kleine Bucht am großen Strom“ führt an sieben Stationen durch die Tier- und Pflanzenwelt rund um die Bucht bei der Reichsbrücke. Die sieben Stationen vermitteln Wissenswertes über Biber, Sterlet, Wels und Vogelarten wie etwa den Graureiher. Für den Sterlet gibt es auf der Insel sogar eine eigene Aufzuchtstation. Ein Ausflugstipp für Familien und alle, die die Insel abseits des Wassers erkunden möchten.
Entlang des Weges prägt der Auwald das Bild – am Ufer wachsen Silberweiden und Silberpappeln, in den höher gelegenen Bereichen Ahorn und Esche. Der Weg zeigt, wie eng Grünraum und Stadt auf der Donauinsel zusammenliegen.