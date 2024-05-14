Riesenkopf-Skulptur mit Wasserfall der Swarovski Kristallwelten in Wattens, Teich und Bergkulisse.
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Swarovski Kristallwelten
Kristalle, Kunst und überraschende Erlebnisse

Kristalle, Kunst und Staunen: In den Swarovski Kristallwelten in Wattens verschmelzen Design, Natur und Fantasie zu einem funkelnden Erlebnis für alle Sinne.

Zum 100-jährigen Jubiläum des Unternehmens Swarovski beauftragt die Gründerfamilie den Künstler André Heller mit der Konzeption einer Erlebniswelt, die weit über ein klassisches Museum hinausgeht. Heller erweckt eine Vision zum Leben: eine begehbare Fantasiewelt, in der Kunst und Technik auf überraschende Weise verschmelzen.

Sein Leitmotiv – ein 17 Meter hoher Riese – wird zum ikonischen Wächter der Wunderkammern. Der Riese ist eine Erfindung von André Heller – eine mythische Figur, die einst durch die Welt zog, um Schätze des Wissens und der Kunst zu sammeln. In Wattens ließ er sich nieder und bewahrt seine Wunder in unterirdischen Kammern – als Sinnbild für Neugier, Fantasie und das Staunen über das Schöne. Dafür ließ er sich von der historischen Kunst- und Wunderkammer auf Schloss Ambras bei Innsbruck inspirieren. Erzherzog Ferdinand II., ein Habsburger mit ausgeprägter Sammelleidenschaft, legte hier im 16. Jahrhundert eine einzigartige Sammlung an, die heute als das erste Museum der Welt gilt. Die Ambraser Wunderkammer vereinte Exotisches, Kostbares, Wissenschaftliches und Kurioses: von Naturwundern über technische Apparate bis hin zu filigranen Drechselarbeiten – ein Spiegelbild der Welt in all ihrer Vielfalt, Kuriosität und Schönheit.

Heller interpretiert dieses Renaissance-Konzept neu. Die Wunderkammern sind Bühnen für internationale Künstler:innen wie Salvador Dalí, Yayoi Kusama oder Brian Eno. Mal poetisch, mal versponnen, aber immer überraschend – sie verwandeln den Kristall in ein lebendiges Medium.

Ihr begegnet hier nicht nur Swarovski Kristallen – sondern auch einer besonderen Haltung gegenüber Kunst und Natur. Die Swarovski Kristallwelten sind ein Ort, an dem die Gründungsidee Daniel Swarovskis spürbar wird: Kristall nicht nur als Material, sondern als Impuls für kreative Entfaltung. Hier trifft Tiroler Bodenständigkeit auf internationale Avantgarde.

Fakten zu den Swarovski Kristallwelten
Lage:Wattens in Tirol – östlich von Innsbruck
Auftraggeber:Familie Swarovski anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums
Konzept:André Heller
Eröffnung:1995
Größe:Kristallwelten und die Gartenanlage befinden sich auf einer Gesamtfläche von 7,5 Hektar
Ticket
Lageplan
Öffnungszeiten
Anreise

Der Riese wurde vom Magazin Architectural Digest zu einem der schönsten Brunnen der Welt gewählt.

Swarovski Kristallwelten in allen Perspektiven

Fantasie und künstlerische Visionen

Wunderkammern der Kristallwelten

Funkelnde Ideen und grenzenlose Kreativität: Die Wunderkammern der Swarovski Kristallwelten entführen euch in kunstvoll inszenierte Welten voller Kristallmagie. Internationale Künstler:innen wie Yayoi Kusama, James Turrell, Fernando Romero oder Niki de Saint Phalle haben hier ihre Visionen in Kristall verwandelt – mal verspielt, mal hypnotisch, aber immer überraschend. Jede der Kammern gleicht einer eigenen Welt: ein sinnliches Experiment zwischen Licht, Klang, Raum und Fantasie.

Inspiriert von den historischen Kunst- und Wunderkammern auf Schloss Ambras bei Innsbruck, hat André Heller mit diesen Räumen ein modernes Kaleidoskop erschaffen – ein Ort, an dem sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft begegnen. Immer wieder kommen neue Wunderkammern hinzu, bestehende werden neu interpretiert und weitere Künstler:innen eingeladen, ihre Sicht auf das Funkeln einzubringen. Die künstlerischen Handschriften sind so vielfältig wie eindrucksvoll: von minimalistischer Lichtkunst bis zu opulenter Pop-Ästhetik entfaltet sich ein Panorama kreativer Ausdrucksformen – mit Kristall als verbindendem Element.

Kristallwelten

Rund um den Riesen

Karussell

Das drehende Kunstwerk von Jaime Hayon mit 15 Millionen Kristallen, monochromem Design und märchenhaften Fantasiefiguren erschafft Magie in Bewegung.

Karussell

Spielplatz und Spielturm

Klettern, rutschen, planschen: Spielplatz und Spielturm vereinen Kreativität, Bewegung und Design von Snøhetta – ein funkelndes Abenteuer für Kinder, indoor und outdoor.

Spielplatz und Spielturm

Labyrinth

Das grüne Labyrinth in Form einer Hand von André Heller, lädt zum Erkunden und Spaß haben ein – ein Kunstwerk zwischen Natur und Fantasie.

Labyrinth

Daniels Kristallwelten by DoN

Kristall trifft Kulinarik: Der gläserne Pavillon von Snøhetta verbindet architektonische Eleganz mit regionaler und saisonaler Küche in stilvoller Atmosphäre.

Daniels Kristallwelten by DoN

Kunst im Garten

Kristallwolke, Skulpturen und Installationen: Im Garten der Kristallwelten verschmelzen Kristalle, Natur und zeitgenössische Kunst zum Erlebnis.

Kunst im Garten

Veranstaltungen, die funkeln wie Kristalle

Funkelnde Ostereiersuche

11.4.2025 – 24.4.2025
Swarovski Kristallwelten, Wattens

30 Eier warten, entdeckt zu werden – mit kleinen Überraschungen und der Chance auf einen Familienurlaub. In der Osterwerkstatt können Kinder eigene Dekoration gestalten.

Osterzauber

Circus Festival

11.7.2025 – 24.8.2025
Swarovski Kristallwelten, Wattens

Mit täglichen Shows entführen Artist:innen des Circus-Theater Roncalli euch in die Welt des Zirkus und begeistern mit eindrucksvollen Shows im Garten des Riesen.

Circus Festival

Halloween

17.10.2025 – 9.11.2025
Swarovski Kristallwelten, Wattens

Funkelnder Grusel und Workshops – beim Halloween-Festival treffen Kristallkunst, internationale Bräuche und mystische Deko auf herbstliche Stimmung.

Halloween

Swarovski Figuren als Souvenir

Ob als funkelndes Andenken oder Geschenk – die detailreichen Swarovski Figuren bringen ein Strahlen in den Alltag. In Shops in ganz Österreich warten Tiere, Fantasiewesen und Miniaturen darauf, entdeckt zu werden.

Swarovski Store Innsbruck

Swarovski Store Wien

Kristallwelten Wattens

Swarovski Stores weltweit

FAQs

Die Swarovski Kristallwelten befinden sich in Wattens in Tirol, etwa 20 Kilometer östlich von Innsbruck.

In den Swarovski Kristallwelten erwarten euch Wunderkammern internationaler Künstler:innen, ein weitläufiger Garten mit spektakulären Kunst-Installationen, ein architektonisch gestalteter Spielturm, Familienangebote und ein Restaurant.

Für den Besuch der Wunderkammern solltet ihr etwa 1,5 Stunden einplanen. Je nach Lust und Laune könnt ihr aber auch einen halben Tag dort verbringen.

Swarovski Kristall ist ein hochwertig geschliffenes Kristallglas, das durch spezielle Schleiftechniken besonders klar und lichtintensiv wirkt. Die Vielfalt an Formen und Farben machen es seit über 125 Jahren zu einem gefragten Material in Mode, Schmuck und Kunst.

Die Zahl der Wunderkammern variiert – immer wieder kommen neue Räume hinzu oder bestehende werden neu gestaltet. So bleibt die Ausstellung lebendig und überrascht mit wechselnden künstlerischen Perspektiven rund um das Thema Kristall.

Am Hauptstandort in Wattens in Tirol wird ein Teil der Kristalle hergestellt, wo das Unternehmen seit 1895 tätig ist. Weitere Produktionsstätten befinden sich weltweit, etwa in Serbien, Thailand oder China.

Grün gedacht, nachhaltig gestaltet

Zertifiziertes Green Museum

Die Swarovski Kristallwelten tragen das Österreichische Umweltzeichen als „Green Museum“ und „Green Event Location“ – ein sichtbares Zeichen für verantwortungsvolles Gestalten.

Besonders im Gartenbereich zeigt sich das Engagement für Biodiversität: Blühwiesen und naturnahe Flächen fördern Lebensräume für Insekten und Vögel.

Gäste reisen klimafreundlich an – etwa mit dem Kristallwelten-Shuttle ab Innsbruck oder per Bahn in Kombination mit regionalen Mobilitätsangeboten. So wird ein Ausflug zum Erlebnis, das nicht nur glänzt – sondern auch Verantwortung zeigt.

Nachhaltigkeit in den Kristallwelten

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