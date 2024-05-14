Gelber Briefkasten an Hausfassade, Schild „Gasthof zur Post", Kopfsteinpflasse, Wien.
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Post und Telekommunikation

Wissenswertes zu Postämtern, Öffnungszeiten, Tarifen und alles rund ums Telefonieren könnt ihr hier nachlesen!

Postversand aus Österreich

Österreich bietet ein Filialnetz von ca. 400 Filialen der Österreichischen Post AG und rund 1.300 Post Partnern. Wo sich der nächste Briefkasten oder die nächste Filiale befindet und wie ihre Öffnungszeiten sind, erfahrt ihr über den Filial-Finder.

Außerhalb der Öffnungszeiten können Kundinnen und Kunden in der SB-Zone den 24h-Postservice zum Versenden und Empfangen nutzen. Die Tarife unterscheiden sich je nach Format und Gewicht.

Österreichische Post AGBundesministerium: Postverkehr

Gestaltet und versendet eure persönliche Urlaubsgrußkarte mit der Postkarten App und einem Foto!

Kartenstudio

Alles rund ums Telefonieren im Urlaub

Durch die EU-Roaming-Regelung könnt ihr euer Datenvolumen, SMS und Minuten auch in Österreich wie gewohnt nutzen, ohne zusätzliche Gebühren zu bezahlen. Besitzt ihr keinen Mobiltarif, wird derselbe Preis wie zuhause im Inland verrechnet. 

In Ausnahmefällen dürfen Mobilfunkbetreiber zusätzliche Gebühren verlangen, hierüber muss der Vertrag informieren.

Außerdem werden in Österreich an vielen Orten Gratis-WLAN-Hotspots angeboten.

Für Fragen zu eurem Festnetzanschluss, Telefonkabel, etc. wendet euch bitte an die Telekom Austria.

A1WLAN-Hotspots Wien

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