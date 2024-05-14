Währung

Österreich ist Mitglied des Euroraums, welcher insgesamt 20 Mitgliedsländer umfasst. Im Zuge der Einführung einer einheitlichen Währung wurde der Schilling ab dem 01. Januar 2002 durch den Euro ersetzt.

Gäste aus dem Euroraum können also in Österreich ganz bequem mit ihrer gewohnten Währung bezahlen, für Gäste aus Ländern mit einer Fremdwährung gilt es, den aktuellen Wechselkurs zu beachten.

Touristen, deren Wohnsitz sich außerhalb der Europäischen Union befindet, können sich unter bestimmten Voraussetzungen die österreichische Mehrwertsteuer rückerstatten lassen.