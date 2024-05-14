Währung und Geldwechsel
Einleitung
Als Mitglied der Europäischen Gemeinschaft und Teil der Wirtschafts- und Währungsunion nutzen wir den Euro als gemeinsame Währung. Diese erleichtert eure Reise erheblich, da der Geldwechsel (oftmals) entfällt und ihr euch voll und ganz auf die Erlebnisse im Urlaub konzentrieren könnt. Mit dem Euro als stabile Währung sind Einkäufe und Zahlungen überall problemlos möglich.
Erkundet die reiche Kultur, kostet die kulinarischen Spezialitäten und genießt die herzliche Gastfreundschaft.
Währung
Österreich ist Mitglied des Euroraums, welcher insgesamt 20 Mitgliedsländer umfasst. Im Zuge der Einführung einer einheitlichen Währung wurde der Schilling ab dem 01. Januar 2002 durch den Euro ersetzt.
Gäste aus dem Euroraum können also in Österreich ganz bequem mit ihrer gewohnten Währung bezahlen, für Gäste aus Ländern mit einer Fremdwährung gilt es, den aktuellen Wechselkurs zu beachten.
Touristen, deren Wohnsitz sich außerhalb der Europäischen Union befindet, können sich unter bestimmten Voraussetzungen die österreichische Mehrwertsteuer rückerstatten lassen.
Bargeld
Folgende Euro-Banknoten und -Münzen sind in Umlauf:
Banknoten zu 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Euro
Münzen zu 1 und 2 Euro sowie 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent
In- und ausländische Zahlungsmittel können in unbeschränkter Höhe ein- und wieder ausgeführt werden. Beachtet werden sollte aber die Anmeldepflicht für Reisende mit 10.000 Euro oder mehr an Barmitteln.
Es empfiehlt sich, für den Fall eines Diebstahls nur kleinere Beträge mitzuführen. Um kleine Einkäufe bezahlen zu können, empfiehlt es sich etwas Bargeld in Österreich immer dabei zu haben.
Zudem ist es ratsam, Ausgaben im Vorhinein grob zu planen, da ein Rücktausch von zu viel gewechseltem Bargeld teuer sein kann und nicht immer möglich ist (Münzgeld).
Wechselstuben und Geldautomaten
Bei zahlreichen Banken, Wechselstuben und Postämtern kann Fremdwährung umgetauscht werden. Hier lohnt es sich, die Wechselstuben zu vergleichen, um einen schlechten Kurs und hohe Spesen zu vermeiden.
Rund um die Uhr kann an Bankomaten (Geldautomaten) Bargeld abgehoben werden. Akzeptiert werden in- und ausländische Maestro-, MasterCard-, American Express-, Visa- und Diners-Karten. Bei Abhebungen können jedoch unter Umständen Gebühren anfallen.
Kartenzahlung
In Österreich wird die Kartenzahlung von vielen Geschäften, Tankstellen, Hotels und Restaurants akzeptiert. Ob und welche Karten angenommen werden, lässt sich meist bereits am Logo im Eingangsbereich (oft an der Eingangstür) erkennen. Bei Gästen aus dem Euroraum fallen in der Regel keine Gebühren an.
Hilfreiche Tipps
Tipps für einen sorgenfreien Urlaub
Verfügungsrahmen von Kreditkarten beachten.
Bei der Mietwagenabholung ist beispielsweise oft eine Kaution notwendig, das Kartenlimit kann dann schnell erreicht sein.
Unterschiedliche Zahlungsmittel für den Fall eines Diebstahls getrennt aufbewahren, Karten bei Verlust oder Diebstahl schnellstmöglich sperren lassen.
Verfügungsrahmen von Kreditkarten beachten.
Bei der Mietwagenabholung ist beispielsweise oft eine Kaution notwendig, das Kartenlimit kann dann schnell erreicht sein.
Unterschiedliche Zahlungsmittel für den Fall eines Diebstahls getrennt aufbewahren, Karten bei Verlust oder Diebstahl schnellstmöglich sperren lassen.