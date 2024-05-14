Schritt 2 Schwarzwurzeln kochen

Die Schwarzwurzeln in etwa 8 cm lange Stücke schneiden. In einem Topf mit Salzwasser, Saft von einer Zitrone, Weißwein und Zucker etwa 15 – 20 Minuten bissfest garen. Danach abgießen und kurz in Butter schwenken, um sie aromatisch zu machen.