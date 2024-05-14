Vorarlberger Käsefondue
- Klassiker
- Vegetarisch
- Hauptspeise
Vorarlberger Käse, köstliche Beilagen und ein frischer Rotkrautsalat. Mit diesem Rezept gelingt das Festessen bestimmt.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 30 Min.
- 4 Portionen
Für das Fondue
Den Knoblauch schälen und den Fondue-Topf damit ausreiben.
Den Käse von der Rinde befreien und grob raspeln.
Gemeinsam mit dem Weißwein in den Fondue-Topf geben und unter ständigem Rühren auf kleiner Flamme erhitzen.
Das Stärkemehl gemeinsam mit dem Kirschschnaps einrühren.
Den Fondue-Topf auf den Spirituskocher stellen und warmhalten.
Für den Salat
Die äußeren Blätter vom Krautkopf entfernen, vierteln und vom Strunk befreien. Anschließend mit einem scharfen Messer oder einem Hobel fein schneiden.
Das geraspelte Kraut in eine Schüssel geben, einsalzen und mit Mineralwasser übergießen. Für eine Stunde ziehen lassen. Anschließend das Kraut gut durchkneten. Das überschüssige Salzwasser ausdrücken und abgießen.
Den Apfel waschen, vierteln, vom Gehäuse befreien und in feine Spalten schneiden. Die Granatapfelkerne vorsichtig aus dem Granatapfel herauslösen. Rosmarin waschen und abzupfen.
Für das Dressing alle Zutaten miteinander vermengen.
Rotkraut, Apfelspalten, Granatapfelkerne, Kürbiskerne und Rosmarin-Nadeln in eine Schüssel geben und miteinander vermengen. Mit dem Dressing beträufeln und bei Bedarf noch mit etwas Salz nachwürzen.
Tipp: Als Beilage Brot, Artischocken (aus dem Glas), Essiggurken, eingelegte Maiskolben und Medjool Datteln servieren.